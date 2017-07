Misiunea DNA a început să fie aruncată în derizoriu de-alde tot felul de Ivani, încă din anul 2010

În anul 2017, într-o Românie atinsă de corupţie în toate segmentele societăţii, lupta anticorupţie a ajuns sa fie aruncată în derizoriu, iar cauzele sunt multiple.

După ani de telejustiţie, în zornăit de cătuşe, pare că s-a uitat cu desăvârşire că, aşa cum justiţia nu stă într-un singur om, anticorupţia nu înseamnă o singură instituţie.

Anticorupţia se fundamentează pe educaţie. În primul rând pe cei şapte ani de acasă, când fiecare e învăţat să nu fure şi să nu mintă, continuată de educaţie juridică în şcoală, aşa cum se tot încearcă, dar nu se prea reuşeşte…

Anticorupţia se manifestă prin respect faţă de lege şi uniforma celui chemat să aplice legea.

Anticorupţia înseamnă presă liberă, dar nu propagandă, ci atenţie la detalii, profesionalism şi critică a oricăror derapaje ale instituţiilor statului şi conducătorilor acestora.

Nu vă place Banciu? Uitaţi-vă la Discovery.

Vă enervează Ciutacu sau Gâdea? Uitaţi-vă la film.

Nu agreaţi stilul lui Cristoiu? Faceţi integrame.

Dar jurnaliştii trebuie lăsaţi să vorbească.

Ne place sau nu, fără jurnalişti liberi şi critici democraţia ar dispărea. Ne-am întoarce repejor în 1989, cu un program la TV de 2 ore, cu pumnul în gură pentru orice afirmaţie care nu ar fi pe placul mai-marilor zilei.

Până una-alta, jurnaliştii sunt cei care spun lucrurilor pe nume, chiar dacă nu tuturor le place modul în care o fac sau nu sunt întotdeauna de acord cu ei.

Anticorupţia înseamnă judecători independenţi.

Magistratura înseamnă întâi de toate onestitate. Aplicarea legii, în litera şi spiritul ei, cu responsabilitate şi curaj.

Magistratura nu înseamnă privilegii şi putere. Înseamnă respectul faţă de cei aflaţi în faţa noastră, care aşteaptă de la noi să fim drepţi şi atât.

Ca judecători ne credem prea des mici dumnezei şi sărim ca arşi ori de câte ori suntem criticaţi; fugim în faţa CSM-ului şi cerem apărarea reputaţiei, uitând că noi suntem singurii răspunzători de imaginea justiţiei.

Şi da, trebuie să răspundem atunci când greşim, la fel ca orice cetăţean.

Legea răspunderii magistraţilor există, trebuie doar să fie aplicată. Iar pentru asta avem nevoie de o Inspecţie Judiciară puternică, cu adevărat independentă, formată din profesionişti care identifică şi corectează din timp orice derapaje ale unora care se cred deasupra legii.

Anticorupţia înseamnă avocaţi profesionişti şi netimoraţi, care se luptă pentru drepturile persoanelor pe care le apără.

Nu în ultimul rând, anticorupţia înseamnă procurori independenţi, a căror onestitate să nu fie pusă la îndoială niciun moment.

Drepturile şi libertăţile fundamentale nu sunt un moft. Ne amintim de ele doar când România mai bifează o condamnare la CEDO, apoi trecem cu lejeritate peste ele, sperând că încălcările flagrante vor fi trecute cu vederea.

Între timp, destine sunt distruse pentru capriciile şi gloria deşartă a unora….

Pentru că am fost la rândul meu hăituită şi vânată de pigmei ce se pretind magistraţi, avizi de publicitate şi putere, care fac din distrugerea vieţilor altora un ţel; pentru că am fost ameninţată voalat cu excluderea din magistratură dacă voi continua să vorbesc; pentru că nu înţeleg să abdic de la principiile mele,

Astăzi, în calitate de judecător independent, susţin demersul procurorilor din DNA şi solicit, la rândul meu, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenţei justiţiei, apărarea independenţei procurorilor din DNA care au cerut acest lucru.

Rezoluţia de la Constanţa, asumată de conducerile tribunalelor şi curţilor de apel din ţară, este doar primul pas în resetarea întregului sistem judiciar.

Reprezentanţii noştri din CSM, în care personal am toată încrederea, trebuie să uzeze de toate pârghiile legale pentru ca demersul preşedinţilor de instanţe, însuşit de Adunările Generale, să conducă la readucerea justiţiei acolo unde îi este locul.

Un prim pas în acest sens trebuie să fie apărarea independentei procurorilor DNA care, într-un gest fără precedent în activitatea acestei instituţii, solicită intervenţia CSM-ului.

N.R. Materialul a fost preluat de pe postarea făcută pe facebook-ul doamnei magistrat. Titlul aparţine redacţiei.