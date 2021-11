Mulţi îl cred nebun, dar viitorul s-ar putea să îi dea dreptate…

Marţi, 16 noiembrie, fostul nunţiu papal în Statele Unite a lansat un apel la o Mare Alianţă Anti-Globalistă a Creştinătăţii. O cruciadă a ultimei şanse pentru eliberarea Pământului de forţele răului.

Iată mai jos textul integral al apelului lui Carlo Maria Vigano precum şi înregistrarea sa video:

„Au trecut doi ani de când suntem martorii unei lovituri de stat prin care o elită financiară şi ideologică a reuşit să preia controlul asupra unei părţi a guvernelor naţionale, a instituţiilor publice şi private.

Toate acestea, fără deosebire, au fost înrobite de aceşti noi stăpâni care promit complicilor lor putere, bani şi reuşită socială.

Drepturi fundamentale, care până acum erau considerate ca inviolabile, au fost călcate în picioare în numele unei urgenţe: astăzi, o urgenţă sanitară, mâine, o urgenţă ecologică, după aceea, o urgenţă a internetului.

Această lovitură de stat globală îi lipseşte pe cetăţeni de orice posibilitate de apărare, deoarece puterile legislative, executive şi judecătoreşti sunt complice la încălcarea legii, a justiţiei şi a scopului pentru care au fost create.

Este o lovitură de stat globală deoarece acest atac criminal împotriva cetăţenilor are loc la nivelul întregii lumi, cu foarte puţine excepţii.

Este un război mondial în care duşmanii suntem noi toţi, chiar şi cei care nu au înţeles încă semnificaţia a ceea ce se petrece.

Este un război purtat nu cu armele, ci cu decizii ilegale, cu politici economice imorale şi cu limitări intolerabile ale drepturilor naturale.

Organizaţii supranaţionale, finanţate în mare măsură de conspiratorii acestei lovituri de stat, se amestecă în guvernarea naţiunilor şi în vieţile, relaţiile şi sănătatea a miliarde de oameni.

O fac pentru bani, desigur, dar şi mai mult pentru centralizarea puterii astfel încât să instaureze o dictatură planetară.

Aceasta este Marea Resetare a Forumului Economic Mondial, Agenda 2030 a ONU.

Acesta este planul Noii Ordini Mondiale, prin care o Republică Universală înrobeşte fiecare fiinţă umană şi prin care Religia Umanităţii suprimă Credinţa în Hristos.

În faţa acestei lovituri de stat globale este necesară formarea unei Alianţe Anti-Globaliste internaţionale, care să îi adune laolaltă pe toţi cei care vor să se opună dictaturii, care nu intenţionează să devină sclavi ai unei puteri fără chip, care nu doresc să îşi piardă identitatea proprie, individualitatea proprie, credinţa religioasă proprie.

Dacă atacul este global, atunci şi apărarea trebuie să fie globală.

Fac apel la conducători, la lideri politici şi religioşi, la intelectuali şi la toţi oamenii de bună credinţă şi îi chem să se unească într-o Alianţă care să lanseze un manifest anti-globalist, respingând punct cu punct erorile şi rătăcirile distopiei Noii Ordini Mondiale şi care să propună alternative concrete într-un program politic bazat pe bunul simţ, pe principiile morale ale Creştinismului, pe valorile tradiţionale, pe protejarea vieţii şi a familiei, pe protejarea afacerilor şi a muncii, pe promovarea educaţiei şi cercetării şi pe respectul faţă de Creaţie.

Alianţa Anti-Globalistă va trebui să adune laolaltă Naţiunile care doresc să scape de demonicul jug al tiraniei şi să-şi afirme propria suveranitate, încheind acorduri de colaborare reciprocă cu Naţiuni şi Popoare care împărtăşesc principiile lor şi aspiraţia comună fierbinte pentru libertate, dreptate şi bunătate.

Ea va avea misiunea de a denunţa crimele elitei, de a-i identifica pe cei responsabili, de a-i denunţa în faţa tribunalelor internaţionale şi de a le îngrădi puterea excesivă şi influenţa nocivă.

Ea va avea misiunea de a împiedica acţiunea lobby-urilor, luptând înainte de toate împotriva corupţiei oficialilor de stat şi a celor care lucrează în industria informaţiilor şi îngheţând capitalurile folosite la destabilizarea ordinii sociale.

În ţările unde guvernele sunt obediente elitei, se vor înfiinţa mişcări de rezistenţă populară şi comitete de eliberare naţională, care să includă reprezentanţi ai tuturor sectoarelor sociale şi care să propună o reformă radicală a politicii, inspirată de binele comun şi opusă ferm proiectului neo-malthusian al agendei globaliste.

Îi chem pe toţi cei care doresc să apere societatea creştină tradiţională să se întrunească într-un forum internaţional, care urmează să fie organizat cât de repede posibil şi în care reprezentanţii diferitelor ţări să cadă de acord pentru a prezenta o propunere serioasă, concretă şi limpede.

Apelul meu se îndreaptă către liderii politici şi conducătorii cărora le pasă de binele cetăţenilor lor, lăsând deoparte vechiul sistem al partidelor politice şi logica impusă de un sistem înrobit de putere şi bani.

Fac apel la toate naţiunile creştine, de la est la vest, invitând şefii de state şi forţele sănătoase din instituţii, economie, muncă, universităţi, sănătate să se alăture unui proiect comun, renunţând la vechile sisteme şi lăsând deoparte ostilităţile care sunt dorite de duşmanii umanităţii în numele principiului divide et impera.

Nu acceptăm regulile adversarilor noştri, deoarece acestea sunt făcute tocmai pentru a ne împiedica să reacţionăm şi să organizăm o opoziţie eficientă şi incisivă.

Fac apel la naţiuni şi la cetăţenii lor să se alieze sub Crucea Domnului Nostru Iisus Hristos, singurul Împărat şi Mântuitor, Domnul Păcii. In hoc signo vinces.

Haideţi să întemeiem această Alianţă Anti-Globalistă, să îi dăm un program simplu şi clar şi să eliberăm omenirea de un regim totalitar care adună în sine toate ororile celor mai cumplite dictaturi din toate timpurile.

Dacă mai întârziem, dacă nu înţelegem acum ameninţarea care planează peste noi toţi, dacă nu reacţionăm organizându-ne într-o rezistenţă fermă şi curajoasă, acest regim demonic care se instaurează peste tot nu va mai putea fi oprit.

Fie ca Atotputernicul Dumnezeu să ne ajute şi să ne apere pe toţi!”

https://rumble.com/vpelhb-breaking-exclusive-archbishop-vigano-appeals-for-a-worldwide-anti-globalist.html