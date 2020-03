Multimilionarii în euro sunt solitari, nu SOLIDARI

De multe zeci de ani tot repet o butadă care îmi aparţine: GENEROŞI SUNT CEI CE N-AU! Şi mereu, şi prea repetabil, şi de prea multe zeci de ani, la vremuri de ciumă şi alte holere, aceasta se verifică. Aflăm de la consiliul Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi (PIMM) că Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi, condusă de Prefectul Ioan-Gabriel AVRĂMESCU, a apelat la această structură a antreprenorilor din ţinut să se implice în acţiuni de finanţare a echipamentelor de protecţie, a achiziţionării de aparatură şi consumabile necesare spitalelor şi cadrelor medicale din sistemul sanitar al judeţului Galaţi, pentru a face faţă mai uşor şi în siguranţă acestei pandemii. Reprezentantul acestui consiliu mi-a declarat că a dedicat ziua de joi, 26 martie, cu tot cu noapte, contactării prin toate mijloacele de la distanţă, a celor mai de succes companii, în ce priveşte profitul net sau brut obţinut în anul fiscal 2018. Şi vă asigur că PIMM Galaţi are o bază de date redutabilă, întrucât anual prezintă un TOP 20 pe patru categorii de mărime al IMM-urilor, TOP bazat pe datele furnizate de către Ministerul Finanţelor Publice-ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului. Deci, în demersul lor de circa 20 de ore, oamenii nu au tras la ţintă cu stropitoarea! Desigur, au sărit din solitar în SOLIDAR doar antreprenorii unor companii mici. În schimb, patronii-multimilionari în euro au ales să facă ce ştiu mai bine: să-şi numere în gând milioanele de euro aflate în paradisuri fiscale, şi care sunt cele mai bune oportunităţi de a da lovituri financiare în această perioadă neagră în care a fost adusă omenirea. Sigur că multe dintre milioanele câştigate şi ascunse pe afară, nu le-au făcut neaparat graţie ştiinţei afacerilor, ci din cumpărarea de fabrici şi uzine de la stat, ca pe seminţe, şi sub umbrelă politică, pentru a le închide şi a le transforma în tunuri imobiliare răsunătoare! Ne este ruşine de (ne)ruşinea lor, aşa că nu vom da exemple nominale. Dar ştim cazuri cu duiumul! Iată, unul are prin Cipru vreo 26 de milioane de euro şi pe aici se preface că asudă călcând apa! Un altul, cu datorii la bugetul de stat de peste cinci milioane de euro, a făcut pe o altă firmă curată, în ultimul an fiscal, numai din închiriere SPAŢII, 150.000 de euro. Nici unul dintre ei nu a dat o „măscuţă”, vorba Didinei Dolea, patroana firmei DIDONA, despre care am scris în această ediţie o ştire cât un pachet de gumă de mestecat…

Cât v-ar fi costat, mă, milionarilor să cumpăraţi şi să duceţi în spitale câte, să zicem, 10.000 de maşti şi o sută de costume de protecţie? Lumea, pe care tot VOI aţi lăsat-o fără locuri de muncă, se sacrifică riscâdu-şi viaţa lucrând în sistemul sanitar, în magazinele alimentare, în asigurarea respectării stării de urgenţă şi a ordonanţelor militare, iar voi vă număraţi, şi la propriu şi la figurat, milioanele de euro pe care odraslele voastre, multe din ele nişte loaze, le vor risipi la fel de uşor cum voi le-aţi câştigat.

Un sincer şi binemeritat HUOOO!