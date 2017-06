Era în ziua Înălţării Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, la Tatăl. Din pricini lumeşti existenţiale, am ajuns, în preumblările din acea zi, (joi, 25 mai AMD 2017) la Sfânta Biserică cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, cea de la intrarea în Galaţi, dinspre Tecuci. Unii o cunosc altfel: ca fiind mai mare decât Catedrala Arhiepiscopală… Drumurile m-au dus cum a voit Dumnezeu, căci aici mergeam la Denii şi la Înviere prin anii 1992, 1993, 1994… întrucât locuiam în zonă.

Slujbele se ţineau la subsolul bisericii, încât era mereu o altfel de taină a liniştii, chiar dacă întotdeauna încăpeam prea puţini.

După 25 de ani, iată-mă-s purtat fix aici, dar era după ora 13.00. Uşa bisericii era încuiată, iar în sala de mese, unde primesc zilnic hrană caldă şi ajutoare medicale cam 120 de semeni mai încercaţi de Dumnezeu decât noi, era şi ea goală.

Am întrebat doi creştini de prin curte de unde pot cumpăra două lumânări. Căci aşa fac mereu după Sfânta Liturghie, mai ales duminica: aprind una pentru sufletul celor plecaţi la Domnul şi una pentru cei rămaşi întru Domnul, aici, pe pământ. Mi-au indicat clădirea unde am descoperit bucătăria şi sala de mese.

Aici l-am întâlnit pe Părinte. Pe Prea Cucernicul Părinte Ioan Gologan, preot paroh al Bisericii cu Hramul „Cuvioasa Parascheva”.

Aflasem despre grelele încercări pe care i le-a dat Dumnezeu. Nu îmi închipuiam în nici un fel cum arată. Şi nici acum nu ştiu să-l descriu.

L-am salutat aşa cum îi salut pe toţi preoţii: Sărutăm Dreapta…..Credinţă, Părinte! M-a binecuvântat şi i-am spus că vreau să cumpăr două lumânări. M-a condus într-o încăpere miiică din incinta ospătăriei, a deschis un sertar, mi-a întins două lumânări mari de 1,2 lei bucata, i-am întins 5 lei şi când a vrut să îmi dea restul, i-am spus să-i lase acolo, că e trebuinţă şi din puţin se face multul.

Cu o blândeţe de nerefuzat mi-a întins restul de bani spunând: „Luaţi-i, or să vă trebuiască să cumpăraţi şi altă dată!”

Un astfel de sfat, de povaţă de mai trece pe la Sfânta Biserică pentru a mă griji de sufletele viilor şi ale morţilor, date cu o BLÂNDEŢE DE NEREFUZAT, nu-mi fusese dat să trăiesc.

M-a întrebat dacă am răgaz de o cafea.

Sărut Dreapta…Credinţă, Părinte Gologan, Şi mă rog Domnului nostru Iisus să-mi îngăduie răgaz.