Periculoasele confuzii ale lui Liviu Dragnea – cât de publici sunt banii din pensiile private?

Acum 20 de ani a existat în doctrina de drept o dezbatere legată de natura juridică a contribuţiilor pentru pensiile de stat – sunt acestea taxe, adică au caracteristica unor obligaţii fiscale de natură publică, pe care dacă nu le plăteşti te papă Fiscul? Sau sunt acumulări de natura economisirii, sunt adică fix ca banii tăi privaţi pe care îi depui la bancă? Azi nu mai este, totuşi, nicio dezbatere. Sau aşa credeam eu. Liviu Dragnea are altă părere.

Teoretic banii pe care statul ţi-i ia pentru Pilonul I sunt banii tăi, căci vei mânca pensie din ei, după o anumită vârstă, dar sunt bani neimpozitaţi, deci contribuie şi statul la pensia ta, indiferent că Fondul naţional de pensii este pe excedent (cum a fost până în 2007) sau este pe un deficit uriaş (comparabil până în 2017 cu întregul deficit al bugetului general consolidat). De asemenea, este evident că aceste contribuţii împart cu taxele şi impozitele caracterul de obligativitate, ba, fiind administrate de stat (colectate şi controlate de organele statului) s-a încetăţenit ideea că partea pe care statul ţi-o opreşte din salariu, sub formă de CAS, reprezintă bani publici. De aici şi până la extinderea ideii de bani publici asupra Pilonului II de pensii (partea de bani colectată de stat din munca individuală, pentru a fi virată în fonduri administrate privat şi în care banii respectivi sunt evidenţiaţi în conturi individuale, la fel ca şi cele bancare) nu a mai fost decât un pas. Inevitabil, pesediştii l-au făcut, mai demult prin Olguţa Vasilescu, acum din nou, mai explicit, prin Liviu Dragnea.

O altă posibilă confuzie, vine de la instituţiile private de interes public, aşa cum ar fi băncile sau fondurile de investiţii, care administrează bani privaţi. Spre exemplu băncile sunt instituţii publice? Da! sunt, chiar dacă au acţionariat privat, caracterul public derivă din autorizarea primită de la stat, prin BNR, de a gestiona bani privaţi, în anumite condiţii şi după anumite reguli. Ceea ce nu transformă banii din bănci în bani publici. Decât într-o minte fie confuză (care jonglează cu noţiuni pe care nu le înţelege), fie într-una bolnavă. Da, bolnavă, aşa cum erau minţile comuniştilor, în 1947, când au început naţionalizarea economiei, mai întâi prin naţionalizarea banilor (stabilizarea monetară a inclus şi confiscarea depozitelor), urmată de naţionalizarea pură şi simplă a băncilor, apoi a întreprinderilor, iar apoi a apartamentelor şi caselor.

Vi se pare că mă duc prea departe? Hm! Ia uitaţi-vă mai de sus la toate acţiunile PSD, de la regiile înfiinţate de Firea la Bucureşti, până la nebulosul proiect de fond suveran… Toate au în comun reflexul etatizării. Aceşti oameni cred sincer că nu corupţia (mai ales pe relaţia cu firmele private) este problema ineficienţei administrative din România, ci faptul că economia nu este suficient de etatizată. Obsesia pentru Pilonul II este de alt nivel, de acord, dar de acolo vin toate.

Aşa că mare atenţie la confuziile de Gheorghiu-Dej ale domnului Dragnea! Deşi mie mi se pare evident faptul că nivelul de înţelegere al acestuia este apropiat de cel al ceferistului ce a condus România în degringolada Obsedantului Deceniu, mă tem că Dragnea îi împărtăşeşte şi cincismul dar şi viclenia. Manipularea termenilor până la confuzie (cu intenţie sau din prostie, nici nu mai contează) dar şi direcţionarea utilă a urii de clasă (doamna Vasilescu este campioana acestor ieşiri viscerale) au sensul creării unor curente extrem de toxice în opinia publică.

Aşa că, hai să le clarificăm, îngroşat:

1. Nu numai banii din Pilonul II, dar şi cei din Pilonul I de pensii AU CARACTER PRIVAT. Asta pentru că actuala Constituţie garantează Dreptul de proprietate, dar şi creanţele asupra statului. Dragnea! Bagă la cap! Plata contribuţiilor dă fiecărui individ din România o creanţă asupra statului, adică un drept inalienabil de a-şi primi banii înapoi. GARANTAT!

2. La fel ca şi strămoşii lor, comunişti asumaţi, Liviu şi Olguţa (aceşti Ana Pauker şi Dej) au un drept de guvernare. DAR! Câştigarea alegerilor NU implică dreptul de a schimba ordinea constituţională. Nici chiar prin interpretări ale unei CCR obediente. La fel ca şi în cazul independenţei Justiţiei, furtul proprietăţii private nu poate face nici chiar obiectul revizuirii Constituţiei. Repetaţi-i asta oricărui imbecil care vă spune că pesediştii au câştigat alegerile şi, deci puterea. Nimeni nu are această Putere! Nimeni! Modificarea implicită sau explicită a unui articol nerevizuibil din Constituţie este lovitură de stat.

Băgaţi la cap, comuniştilor! Am fost (şi încă rămân) susţinătorul unor proteste paşnice, dar nu luaţi civilitatea drept prostie! Băgaţi la cap! Poate voi mizaţi prea mult pe ignoranţa alegătorilor voştri, dar ţara asta a mai trecut prin aşa ceva. Iar noi ceilalţi ştim şi nu vom mai permite asta. Tot la fel au început, treptat, pentru a îngenunchea apoi naţiunea! Atât vă spun: Opriţi-vă!