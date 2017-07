Academicianul Dinu C. Giurescu, vice-preşedinte al Academiei Române, fiu şi nepot de academician, cu toţii istorici, la cei 90 de ani ai săi, împliniţi în februarie, urmăreşte activ viaţa politică şi culturală cotidiană, observând cu întristare o decădere continuă a instituţiilor statului.

Românii trăiesc sub „un război continuu, pe toate planurile: economic, social, identitar, etc”, afirma într-un interviu de dinaintea împlinirii celor nouă decenii de viaţă. „Să-ţi iubeşti ţara în zilele noastre este aproape o infracţiune…Poate sunt naiv, dar eu încă mai cred în naţiune şi în forţa ei. Poporul ăsta mai are vigoare, poporul ăsta are ingeniozitate, poporul ăsta e creativ. Cred în el şi cred că la un moment dat se va trezi”, spunea profesorul atunci.

Acum, la apropierea de centenarul Marii Uniri şi înainte de o nouă aniversare a Tratatului de la Trianon, profesorul Giurescu nu mai pare la fel de optimist. În primul rând nu înţelege cum la şase luni distanţă de intrarea în anul 100 al Marii Uniri încă nu se ştie ce face Departamentul guvernamental „Centenar” şi care sunt proiectele pentru anul 2018. „Este ruşinos!”, afirmă profesorul.

În acest timp, Budapesta a înfiinţat la rândul ei o Comisie, „Trianon 100”, care activează deja, deşi aniversarea Trianonului este în 2020. Comisia în cauză, după cum a relevat şi academicianul Ioan Aurel Pop într-o amplă analiză, are drept obiectiv contestarea Tratatului de la Trianon pe plan internaţional. Profesorul Dinu Giurescu întâreşte această teza: „Ungurii se gândesc la un plan cu bătaie lungă. Şi anume să schimbe percepţia opiniei publice internaţionale despre Trianon. Să arate că Trianonul a fost o nedreptate, etc, etc… Ungurii se nasc şi trăiesc până la moarte cu această imagine a Ungariei Mari – de la Braşov până în Coasta Dalmaţiei, şi din Slovacia până spre Dunăre. Aşa sunt învăţaţi, zeci şi zeci de serii de elevi…” , spune profesorul.

„La noi este procesul invers: am creat acest Departament „Centenar” şi „marele ajutor” – spun în derâdere – pe care ni-l dă Ministerul Învăţământului este că a suprimat Istoria, şi a rămas o singură oră de istorie. În al doilea rând nu mai există „Istoria Românilor” – ci „Istorie 12”, aşa, o simplă cifră… Şi în al treilea rând nu se mai vorbeşte despre istoria României. Pe 9 Mai s-a sărbătorit „Ziua Europei”. Ei bine, de „Ziua Europei” am auzit vorbindu-se de Europa, de liru-liru, de alte minunăţii contemporane, dar n-am auzit aproape nimic de faptul că la 9 Mai am proclamat Independenţa de Stat a României”, spune profesorul, între altele.

„Mi se pare foarte curios. Adică la dubiile pe care le am privind faptul că există Departamentul „Centenar” şi deocamdată nu ştim ce face, se adaugă faptul că Ministerul Învăţământului, în „mărinimia” lui, a tăiat Istoria din conştiinţa generaţiilor tinere – de cel puţin 15 ani! – şi astfel tineretul nu mai are cum să ştie ce a fost cu noi în secolele trecute. În acelaşi timp, ceilalţi bombardează. Şi spun: românii nu au istorie, sunt un popor fără istorie, că n-am avut un stat recunoscut pe plan internaţional… Ba da, am avut un stat recunoscut pe plan internaţional: a încheiat tratate şi s-a bătut pentru existenţa lui. Noi nu ne mai batem pentru existenţa noastră. Acesta este adevărul! Şi stăm aşa, în poziţie de milogi… Acum ni s-au băgat pe gât şi vreo 4000 şi ceva de străini, care trebuie „neapărat” să trăiască, în România… Ştii, e un spectacol, pentru noi, cei de-o vârstă respectabilă… dureros. Te doare! Pe mine mă doare! Mă doare când văd cum este neglijată propria noastră istorie şi cum ea dispare din conştiinţa naţională. Dacă nu am conştiinţa identităţii mele şi a ceea ce reprezint eu pe acest pământ, pe acest colţ al Europei, atunci degeaba. Nu poţi să aperi nimic; cu formalităţi diplomatice, cu „eurovision”, nu obţii nimic. Aceasta este povestea dubiilor pe care le am”, ne-a mărturisit marele istoric român.

„Suntem sub imperiul prăbuşirii noastre ca neam. Românii mai au o singură şansă: să lupte pentru ei înşişi”, a spus profesorul în încheiere.