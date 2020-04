PROSTIA UCIDE!

Până ce cifra morţilor nu va fi cu 3 cifre pe zi, eu nu vă mai zic că veţi muri ca proştii. Căci am văzut mai în toate bulele (şi haştagi, dar şi oameni care păreau ”sănătoşi” la o primă vedere) cum ştiu ei ce este şi în ce constă carcalacul, şi cum trebuie ”demitizat”: e o conspiraţie mondială, şi Italia şi Spania şi SUA, etc, mint, se moare de foame mai mult, sau de cancer, etc. Covidul omoară şi îmbolnăveşte grav numai bătrâni şi bolnavi. Mai mult, unii ştiu de unde provine: ”chinejii” au făcut o armă biologică mondială, să distrugă lumea sau ”oculta mondială” a slobozit carcalacul, fie ca să crăpăm noi, că suntem prea mulţi, fie pentru că vrea să ne controleze vieţile, să ne fure independenţa, mai este şi ceva implicare cu 5G-ul, care şi ăla ne omoară sau a adus carcalacul, cumva, nu ştiu cum, că mă depăşeşte, etc. Desigur, carcalacul produce o simplă răceală şi oamenii mor fie pentru că nu li se dă tratamentul potrivit (pe care ei îi ştiu şi îl au, unii mi-l şi trimit în privat 🙂 ) fie pentru că ”sunt otrăviţi” de autorităţi, în spitale sau prin carantine, case, etc, tocmai pentru a creşte numărul morţilor şi a justifica scopurile oculte care stau, potrivit ştiinţei imbecilului, în spatele pandemiei. Cea mai răspândită teorie e cea cu ”conspiraţia Pharma”, care a răspândit carcalacul pentru a ne vaccina, în unele opinii cu un vaccin care conţine nanoroboţi, care ne vor supraveghea viaţa în totalitate.

Pentru toate aceste aşa zise ”scopuri” circulă tot soiul de filmuleţe, sunt citaţi tot soiul de ”cercetători”, surse, opinii, profeţii, etc

Haideţi să ”demitizăm” puţin imbecilitatea din capul unora: în primul rând, oricare din scopurile care se regăsesc în spatele pandemiei ar putea fi atinse extrem de uşor, altele au fost atinse, iar în al doilea rând, dacă ar fi aşa, ar fi imposibil de probat, deci de a afla ADEVĂRUL (speculaţiile din capul unor imbecili nu reprezintă adevăr).

Deci DA, mi se confirmă a mia oară: prostia şi indolenţa ucid mai ceva decât carcalacul.

PS – şi ieri, chiar şi azi, afară, pe lângă blocul meu, lumea socializa în continuare, cu copii, căţel, purcel (convinsă, probabil, că una din teoriile enunţate mai sus e cea reală)

PPS – dacă îmi mai explicaţi, trimiteţi teorii, filmuleţe, tratamente-minune, adevărul gol-goluţ despre Covid, luaţi BLOCK! Scrieţi pe conturile voastre! FB suportă orice! Dar mai întâi: CITIŢI! INFORMAŢI-VĂ! Abia APOI scrieţi tâmpenii

#prostiaucideînaintedeCovid

#lumeasaopritcănuedeşteaptăcavoi