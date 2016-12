Să încercăm un altfel de Crăciun.

Am asistat, întâmplător, din nou, într-una din zilele trecute, la un dialog în care persoanele implicate repetau, cu o frecvenţă destul de mare, ideea că ”vine Crăciunul şi trebuie să fim mai buni.”

De ce doar de Crăciun să fim mai buni?

De ce trebuie să vină sărbătorile, că să ne dăm seama că trebuie să dăruim, să iubim mai mult?

Spitalele nu au nevoie de sânge doar atunci când se “dă la televizor”.

Mamele noastre nu au nevoie de un minimum de atenţie doar de 1-8 Martie.

Iar sărbătorile… ei bine, sărbătorile nu se cumpără de la supermarket.

Pentru că viaţa e făcută din lucruri mărunte. Pentru că dacă vom dărui în fiecare zi, sau cât mai des posibil, vom primi mult mai mult decât am dat, vom primi iubire. Necondiţionat! Şi în mod continuu.

Ştirile de azi transformă sărbătorile într-o stare de asediu. Reclamele încearcă să le transforme în obligaţia de a cumpăra, de a face urări copiate de pe internet… obligaţia de a fi fericit. Nu dăruiţi pentru a primi înapoi, ci simţiţi atunci când dăruiţi. Nu dăruiţi pentru laude, recunoaştere, statut. Dăruiţi doar atunci când inima voastră simte, dăruiţi o vorbă, un zâmbet, alinare, şi o secundă poate fi preţioasă într-atât încât să poată schimba viaţa cuiva. Crăciunul nu a fost şi nu este despre a da, ci mai degrabă despre a oferi mai mult şi la mai mulţi! Să împărţim din tot ce avem, dar Crăciunul să fie doar începutul unei acţiuni de sharing care să ţină până la Crăciunul viitor.

Împărţiţi frumos din frumuseţea pe care o aveţi în buzunare, în cămări şi în inimi! Între a oferi şi a primi este o relaţie foarte specială … pe care o putem exersa oricând pe parcursul unui an, nu trebuie să aşteptăm Crăciunul pentru a dărui, pentru a fi mai buni şi a fi fericiţi. Să fim sănătoşi, liberi şi generoşi în gând şi fapte !