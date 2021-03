Era şi timpul ca nenorocita asta de pandemie, a infectării în masă cu Sars COV-2, să-i facă pe mulţi din corpul medical românesc să-şi dea arama pe faţă, să-şi manifeste orgoliile profesionale, mulţi dintre ei nefiind eroi de prima linie, ci doar nişte autosuficienţi din punct de vedere profesional, nişte gomoşi cu specializare în invidii profesionale, arderi pe rug şi răstignire a colegilor care îndrăznesc să gândească medicina cu capul lor, cu observaţii atente şi îndelungi, acei medici care tratează bolnavi, nu boli, pe ei îi pun la stâlpul infamiei, chiar şi instituţional, prin Colegiul Medicilor, care acum, în cazul medicului Flavia Groşan, a sărit ca broasca în beton, pe când în cazurile de malpraxis devin „Colegii” Medicilor. Şi o să vedeţi în cele ce urmează cum au sărit autosuficienţii de medici pe colega lor care a căpătat o popularitate de invidiat, apărând în presa naţională, contul ei profesional de pe Facebook fiind invadat de mesaje de felicitări şi aprecieri, dar şi de otrăvuri din partea colegilor care au terminat cu cartea, după rezidenţiat…

În tratamentul bolnavilor SARS-COV 2, oxigenul în exces face rău

De ce o parte din breasla asta nobilă şi aproape sacră, a sărit ca muşcată de streche împotriva metodelor ne-clasice, care dau lene şi comoditate, veţi vedea în cele ce urmează. A, precizez că sunt „prieten” cu dr. Flavia Groşan pe Facebook, iar de acolo am extras rezumate din postările sale privind metoda cu care şi-a tratat cu succes peste o mie de pacienţi. Acum câţiva ani, eram blocat la domiciliu, iar pe deasupra mi s-a activat şi o bronşită cronică obstructivă. Am consultat-o pe dr. Groşan şi ce mi-a prescris atunci a fost extrem de eficient. Chiar peste acel Ventolin sau Seretide prescrise de colegii săi tot din inerţie… profesională.

Şi acum, luaţi aminte cum se tratează simplu un bolnav care este testat pozitiv la virusarea cu Sars Cov 2.

Ca medic pneumolog-bronholog în spitalul din Oradea, doamna doctor face câteva precizări în spaţiul public, fiind apoi curtată de presa naţională şi regională, unde şi-a expus metoda de tratament. Despre CLARITROMICINĂ spune că este o copie mai slabă a AZITROMICINEI, deci nu o prescrie.

Despre oxigenul în exces spune că provoacă edem cerebral: „Acest exces inhibă creierul. În saturaţiile de oxigen în procent de 80% eu dau doi-trei litri pe minut, pe un timp scurt de patru-cinci ore. Alţii bagă 20 de litri şi omoară pacienţii. Oxigenul ţine saturaţia, dar creşte concomitent şi dioxidul de carbon din creier, ceea ce duce la edem cerebral.”

Despre medicamentele Kaletra şi Codeină spune că acestea omoară pacienţii.

Motto-ul de pe pagina ei de socializare este „Adaugă valoare şi semnificaţie, clarifică şi onorează!”.

«Eu ştiu să mânuiesc o terapie cortizonică»

Iar ei, casta autosuficienţilor, vor să o excludă din profesie, din cauză că face minuni prin metoda ei medicală de a trata bolnavii, de parcă o face prin metode empirice şi nu prin ştiinţă medicală.

Iată o postare pe pagina ei profesională, din data de 16.03, ora 00:54: „Vai, vai, vai. Fără sare, fără zahăr, fără lipide, fără proteine cu prea multe grăsimi, fără anumite fructe, fără ţigări, fără strop de alcool. Dar trâmbiţăm în neştire conceptul despre calitatea vieţii. Bine, important este că trăieşti. Dar la fel de important este şi cum trăieşti. Amin!

PS.: În fiecare zi săriţi ca muşcaţi de şarpe când vă propun corticoterapia. „Ştiu, fără sare.” Nu fără sare. Doar atât cât îţi spun eu. Pentru că eu ştiu să mânuiesc o terapie cortizonică cum puţini ştiu s-o facă. Ştiţi că eu dau corticoterapie în edeme importante? Nu ştiţi. Rămâne secretul meu şi asta. Amin ???”

Protocolul COVID omoară bolnavii, din cauză că este înţesat de greşeli

Cei circa o mie de pacienţi pe care Doamna Doctor Groşan i-a tratat şi vindecat fără nici o zi de spitalizare şi doar cu medicaţie, au stârnit mânia colegilor autosuficienţi şi predispuşi mereu la gândirea în tipare, în clişee şi în protocoalele medicale, care se aplică bolii COVID şi nu bolnavilor.

Iată un pasaj al „vrăjitoarei” dr. Flavia Groşan, care sigur va cuceri lumea medicală civilizată. Priviţi ce spune: „Covidul este o pneumonie, una atipică, dar pneumonie, şi trebuie tratată ca atare.”

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de a se localiza în anumite organe) viral. Sunt doar trei antibiotice în clasa macrolidelor, eritromicina, pe care toată lumea o ştie, azitromicina şi claritromicina. Mie nu-mi place azitromicina, pentru că este o copie mai slabă a claritromicinei. Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic. Şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe claritromicină. Sigur că, pe lângă acest antibiotic, mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine. Aţi văzut la cazul Benedek, profesorii care se omoară ei între ei? Eu mă aşteptam la o schemă de tratament şi am întrebat şi atunci cum a ajuns profesorul în Terapie Intensivă. Acolo numai bunul Dumnezeu şi un terapist ieşit din comun te mai pot salva. Ce s-a întâmplat până acolo? Pe mine asta mă interesează”.

Inchiziţia a sărit din somnul profesional, prin alde dr. CRANTA şi prin CM Bihor!

După această nouă postare pe care a citat-o şi o parte a presei centrale şi locale (urma să apară şi la emisiunea lui Ciutacu), dar a preferat să fie consultată online de către pacienţi, pe pagina ei profesională de Facebook.

„Doamna este cunoscută cu derapaje grave de mult timp deci Colegiul ar fi trebuit de mult să se autosesizeze. Ca şi noi, de altfel, când la orice comentariu pertinent, cu dovezi, ne bloca. Un control psihiatric i-ar face bine. Ar fi bine de ştiut de ce au dat-o afară de la Judeţeanul bihorean. Asta cu schemele, este ca Adina Alberts şi Tatoiu. Plus Monica Pop!!!” (comentariu doctor Cranta).

Eticii şi deontologii sar ca broasca-n beton, devenind inchizitori

Orgoliul şi autosuficienţa celor care au căpătat „notorietate” şi funcţii în lumea medicală prin afiliere politică, le-a ieşit ca un furuncul în frunte, şi au trecut la destructurarea acestui excelent medic, pe care ni-l va lua străinătatea, după un important premiu prin care i se va recunoaşte profesionalismul original, şi nu clişeizat şi îmbătrânit.

Priviţi facsimilul emis de către Colegiul Medicilor Bihor, document prin care Comisia de Etică şi Deontologie profesională, o cheamă la „judecata de apoi” pe Dr. Flavia Groşan.

„Urmare a autosesizării Colegiului Medicilor Bihor privind declaraţiile dumneavoastră din presa naţională şi din mediul virtual, Comisia de Etică şi Deontologie profesională a Colegiului Medicilor Bihor vă invită pentru audiere luni, 22 martie ora 14:00.”

Pe acelaşi palier se situează şi punctul de vedere al dr. Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar „Aristide Serfioti” din Galaţi, care spune într-o epistolă online, „care trebuie citită doar de către Flavia Groşan”, că schemele sale de tratament trebuie „sancţionate”, catalogându-le ca fiind drept „derapaje profesionale”.

Vom reveni, mai ales cu opiniile pe care le veţi posta la comentarii, pe ediţia online.