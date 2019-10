ÎPS Casian se implică personal în susţinerea creştinească a acestui caz

Duminică, 29 septembrie, Dan-Mircea Tenea a împlinit 17 ani. Graţie gălăţenilor care s-au implicat în strângerea de fonduri Dănuţ a ajuns să fie tratat într-o clinică din Freiburg, Germania. Aici l-a dus soarta, dar şi susţinerea exemplară a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu implicarea nemijlocită şi permanentă a ÎPS Casian Crăciun, precum şi a celorlalte per­soane fizice anonime care au virat bani în conturile deschise în numele lui Dănuţ.

Părintele paroh al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Mina” din Freiburg, Mircea Tudorache, i-a invitat personal pe Dănuţ şi pe tatăl lui, Florin Tenea, care este însoţitor şi infirmier, ca duminică, 29 septembrie, să vină la Sfânta Liturghie, după care Dan-Mircea va fi sărbătorit de comunitatea românilor ortodocşi din Freiburg im Breisgau.

Dănuţ luptă să-şi recupereze mâna şi piciorul drept

În urma unui dialog cu Veronica Tenea, mama lui Dănuţ, rămasă acasă cu fiica ei, şi ea grav rănită în teribilul accident rutier, şi care a necesitat şi ea 50 de zile de spitalizare (acum este în clasa a opta), a rezultat că recuperarea locomotorie a fiului ei merge bine. Lupta se dă, îmi spune ea în dialogul telefonic, pentru recuperarea mâinii şi piciorului drept, pe care nu se poate baza, încă. Este clar că este nevoie din nou de solidaritate implicată şi cinstită, nu mimată pentru imagine personală, căci după un timp este iarăşi nevoie de o internare în clinica Schwarzwaldkliniken Bad Krozingen din Freiburg. Lungul drum spre refacere a început într-o zi de luni, 26 august 2019, întoarcerea acasă urmând să fie în 11 octombrie. Iniţial, în primă fază, internarea trebuia să dureze trei săptămâni, dar au găsit susţinere în clinică şi în tot ce-i înconjură pe Dănuţ şi pe tatăl lui, încât programul de recuperare a putut fi prelungit cu două săptămâni. Dar costurile sunt uriaşe: 1978,2 euro pe săptămână…

Acum, de unde Dănuţ putea fi coborât şi urcat scările doar în braţe (atenţie, are 1.80 metri şi peste 80 de kilograme), face, în clinică, zilnic acest exerciţiu menit şi să-i refacă masa musculară atrofiată după peste 500 de zile de stat la pat, dintre care peste 120 numai în Clinica Bagdasar-Arseni din Bucureşti. De fapt, continuă Veronica Tenea, toată tehnica din clinică se bazează pe masaje speciale şi nu pe zonele dureroase. Tatăl lui îl scoate zilnic în parc, cu căruţul, căci Dănuţ nu-l poate manipula doar cu o singură mână.

Preotul Tudorache le trimite săptămânal o maşină să-i aducă la slujbă

„Îi mulţumim mereu ÎPS Casian, arhiereul nostru pentru implicarea totală pe care a avut-o şi o are în încercarea prin care trecem. Fiul şi soţul meu au găsit acolo o susţinere creştinească, morală şi, cât s-a putut, şi materială, de la sosire şi până când vor reveni”, a continuat Veronica, mama lui Dan-Mircea Tenea, „căci Înalt Prea Sfinţitul a avut grijă să-l sune pe preotul paroh, Mircea Tudorache, despre sosirea alor mei la clinică, în Freiburg.

Săptămânal, preotul Tudorache vine la clinică în salonul lui Dan şi îl binecuvântează, pe el şi pe tatăl lui.

Tot săptămânal, le trimite o maşină în fiecare duminică să îi aducă la Utrenie şi la Liturghie.

Acum, duminică, pe 29 septembrie, ÎPS Casian l-a sunat pe Dănuţ pe WhatsApp, în timpul slujbei. S-au şi văzut şi l-a binecuvântat urându-i sănătate şi mulţi ani. Nu ştim cum de a ţinut min­te arhiepiscopul nostru în ce dată este născut Dănuţ, căci până la plecarea la recuperare, îl vizita des pe Dănuţ cu care discuta mult şi me­reu îi oferea câte ceva, inclusiv câte un ban pentru cheltuielile personale.

Dar vedea că Dănuţ îi pune deoparte iar când îi spunea că banii aceia i-a dat pentru el, copilul spunea că îi vor fi necesari la Freiburg…”

Aşadar, Dănuţ a fost aniversat la cei 17 ani în mijlocul familiilor şi copiilor lor din comunitatea românilor ortodocşi, majoritatea, aflu, proveniţi din Ardeal. A primit multe daruri de la copii, inclusiv un tort pe care era scris „La mulţi ani, Dănuţ!”. După această minune de aniversare, Dănuţ şi tatăl lui au fost invitaţi de o tânără familie din Baia Mare, acasă la ei, la un grătar. I-au luat cu maşina lor, căci Freiburg are peste 225.000 de locuitori, deci, e un oraş mare şi mai întins decât Galaţiul, fiind situat în partea de sud-vest a Munţilor Pădurea Neagră.

Dar solidaritatea aia, cinstită, nu ipocrită, ca să fii văzut, a micii parohii cu enoriaşi modeşti, dar săritori, cu suflete mari, a făcut ca Dan-Mircea şi tatăl lui să se simtă ca într-o familie.

Pe lângă cei 7.000 de euro, Arhiepiscopia a mai virat 2.000

Odată cu prelungirea perioadei de tratament recuperator au apărut şi neajunsurile financiare. Aflat în contact permanent cu familia lui Dănuţ, ÎPS Casian a dispus ca, încă de vineri, 27 septembrie, să fie virată direct în contul clinicii de recuperare suma de 2.000 de euro, căci din ce se strânsese mai ajungea doar pentru una dintre cele două săptămâni de prelungire. Şi, repetăm, costurile pentru o săptămână în această clinică sunt de fix 1978,2 euro. Iată, aşadar, că suma donată până acum de Arhiepiscopia „Dunării de Jos” a ajuns la 9.000 de euro, din care 7.000 echivalentul în lei.

Şi decalându-se termenul de întoarcere, biletele de avion cumpărate, dus-întors, nu mai sunt valabile pentru venirea acasă a celor doi români.

Aici a intervenit ajutorul din partea preotului Paroh Mircea Tudorache, care i-a oferit lui Dănuţ peste 300 de euro pentru biletele de avion.

Nu-i aşa că e o lecţie de creştinism cinstit, prea-cucernicilor creştini şi păstori?

În sfârşit, se cuvine a fi remarcat şi personalul clinicii, care l-a îndrăgit pe Dănuţ. I-au fost făcute ghete speciale, ortopedice, pentru piciorul drept, încă nerecuperat, fiind nevoie de o orteză. Acum merge şi în baston, dar talonat îndeaproape de Florin Tenea, tatăl său, şi el grav rănit în cumplitul accident. Bastonul, un băţ de schi, i-a fost dat tot de o româncă.

Să vă vedem câtă resursă de solidaritate există din partea conducerii Transurb, care din autobuzele scoase din uz ar putea dona şi monta din barele acelea de protecţie, o balustradă pe peretele de pe casa scării, căci apartamentul familiei Tenea este situat la etajul 1, or, Dănuţ având mâna dreaptă nerecuperată, poate urca singur, blocul având balustrada pe stânga, dar la coborâre ar însemna să o facă cu spatele pentru a se susţine…

Sau dacă de-ALDE Transurb sunt solidari doar în partid, poate oricine să facă un gest cu 12-14 metri de balustradă.

Au trecut 520 de zile de când preotul Şerbu a comis nenorocireaPentru cei ce nu au citit precedentele articole legate de acest tragic accident, soldat cu trei morţi şi şase răniţi, o să facem un scurt remember, cu toate că oricine din lume o poate face accesând site-ul ediţiei on line a www.impact-est.ro.

Cel care a produs accidentul din 9.04.2018 este Florin Şerbu, preot paroh la Independenţa 2. Pentru fapta sa, şoferul-preot a fost trimis în judecată (abia după aproape un an…) sub acuzaţia de omor din culpă.

La vârsta de numai 15 ani, D.M. Tenea, elev la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, profilul biologie-geografie bilingv, a fost lăsat fără aripi şi transformat într-o legumă de către inconştientul popă.

Era a doua zi de Paşti, aşa că a călcat linia continuă, grăbindu-se din Galaţi spre Independenţa, să petreacă Paştele cu familia sa, gonind cu 73 km la oră în localitate, unde avea limită de 50 km la oră…

De atunci a tot curs apă pe Dunăre, din munţii Pădurea Neagră şi până la Galaţi, vreme de circa 520 de zile, dar insul Florin Şerbu, omul şi preotul n-a catadicsit să meargă la patul de suferinţă al lui Dănuţ, pentru a-şi cere iertare că l-a făcut legumă şi că i-a frânat viitorul.

Dănuţ a zăcut prin spitale peste 120 de zile, cvasi-majoritatea lor curgând în spitalul Bagdasar-Arseni din Bucureşti. După trei intervenţii neurochirurgicale, diagnosticul a fost (este) unul sever: TETRAPLEGIE SPASTICĂ, cu certificat de handicap grav, de gradul 1 cu asistent personal. Rănită şi desfigurată a fost şi sora lui Dănuţ, Andrada, care a avut şi ea 50 de zile de spitalizare. Acum are 13 ani şi este în clasa a opta. S-a resemnat şi poartă cicatricile de pe bărbie şi de pe gât, indiferent cum este privită.

Nenorocirea asta a dus la costuri imense pe care familia Tenea nu avea cum să le susţină, tatăl fiind instructor auto, iar mama casnică, după o operaţie de cancer efectuată la Cluj. Speranţa recuperării lui Dănuţ a costat în primă fază peste 60.000 de euro. Urmează o a doua etapă.

Urmaţi exemplul solidarităţii reale şi nu mimată a ÎPS Casian, a Preotului paroh Mircea Tudorache, a românilor din parohia ortodoxă din Freiburg, precum şi a donatorilor anonimi care au fost solidari şi au virat bani în conturile deschise pentru Dănuţ la nr. RO20RNCB0141081165290002 şi RO63RNCB0141081165290004 deschise la Banca Comercială – Sucursala Galaţi, titular cont Pungan Florin, pentru Dan-Mircea Tenea.

Încheiem, urându-i şi noi, dimpreună cu cei care v-aţi manifestat SOLIDARITATEA, LA MULŢI ANI ÎN NORMALITATE, copile Dan-Mircea Tenea!