Se face tranziţia de la Globalizare la „Globalizarea made in China”?

„În timp ce-n vest o grămadă de golani îşi fac de cap prin tentaculele Big Tech sau Big Pharma, În China nu există decât o singură entitate care are dreptul să-şi facă de cap: Partidul Comunist Chinez. Până cu ceva timp în urmă începusem să mă îndoiesc de chestia asta, dar acum pare că se coace ceva. Şi-o să vedem imediat despre ce e vorba.

În urmă cu vreo câţiva ani, marile companii farmaceutice începuseră să adopte tehnicile de „persuasiune” din Vest: mituirea medicilor cu tot felul de congrese, marketing dement la medicamente şi suplimente alimentare bune de nimic s.a.m.d. Impulsionând vânzările, atât clienţii care-au fugit după fentă, dar şi statul chinez, s-au trezit în faţa unor facturi substanţiale la medicamente. Sistemul de sănătate chinez este încă centrat – într-o proporţie extrem de mare – pe medicina tradiţională chineză. Dacă mergi la doctor în China există o probabilitate extrem de mare să-ţi prescrie o reţetă de ceai, nu un medicament. Ceea ce e bine! Problema cu care s-a trezit statul chinez a fost că au crescut prescrierile de medicamente, ori diferenţa de preţ dintre un ceai şi-un medicament e extrem de mare.

La chinezi nu-i ca la noi. Sunt foarte puţine medicamente care pot fi folosite în China dacă nu sunt produse acolo. Mahării industriei farmaceutice, pentru a vinde în China, trebuie să producă acolo, asociindu-se cu o entitate locală care trebuie să deţină majoritatea acţiunilor. Iar preţul final se formează pe preţul de cost, nu pe aşteptările de profit ale executivilor mafiei. Cu alte cuvinte, nu-i haiducia de la noi. Chiar şi aşa, trezindu-se cu facturi mai mari şi ameninţaţi fiind cu deturnarea sistemului de sănătate, chinezii au luat instant măsuri. Procuratura chineză a pus sub acuzare oficialii care s-au ocupat de schemele de corupere a medicilor, dar şi pe medicii care-au primit beneficii pentru prescrierea de medicamente. Ancheta a fost una intensă. În final au fost executaţi vreo doi chinezi responsabili pentru punerea în funcţiune a imensei scheme de fraudare, iar doctorii care intraseră în horă s-au ales cu sancţiuni destul de dure. N-au dorit eliminarea lor, ci trasarea unei linii de demarcaţie peste care nu se poate sări.

De-atunci în China n-au mai existat medici sponsorizaţi de industria farmaceutică pentru tot felul de congrese suspecte, iar sistemul de sănătate a revenit la normalitate în ceea ce priveşte cheltuielile. Scurt şi eficient.

Iată o primă „ieşire din pluton” a Chinei. Faceţi comparaţie între sistemul putred de corupt din Vest şi sistemul chinezesc. Când ai nevoie de-un ceai de muşeţel medicul chinez îţi prescrie ceai de muşeţel, în timp ce confratele său occidental îţi prescrie nu ştiu ce tratament „complex”, un antialergic(asta a devenit normă în domeniu) şi-o plasă de suplimente alimentare. „Tratamentul complex” e ceva botezat bombastic având la bază probabil aspirină, paracetamol sau ibuprofen. Adică generice care sunt vândute la preţ de „descoperire recentă”. Antialergicul clar trebuie să fie şi ăla ceva scump, chiar dacă există generice ieftine. Iar plăsoaia de suplimente alimentare e bună doar pentru îngrăşat profiturile bandiţilor din industrie. Astfel, pentru o banală răceală sistemul chinezesc de sănătate consumă sub un cent, în timp ce cel occidental, probabil peste douăzeci de dolari. Iată diferenţa.

Investigaţia chinezilor a luat prin surprindere pe toată lumea deoarece a fost considerată o chestie care „nu se face”. Cum să îndrăzneşti să pui în discuţie practicile „bunilor samariteni” din pharma? În ciuda zbârlirii ambasadorilor occidentali, chinezii au trasat linia dând un semnal, anume că dacă se va repeta, data viitoare va ajunge la plutonul de execuţie nu executantul chinez, ci instigatorul occidental. Astfel încât grangurii au înţeles că e cazul să pună piciorul pe frână. Şi-a rămas cum a vrut Partidul.

În urmă cu ceva vreme, v-am prezentat modul în care PCC a închis gura marilor corporaţii tehnologice, chiar cu riscul ca ca acestea să piardă în faţa concurenţilor occidentali. Jack Ma, altă dată tătucul „comerţului chinezesc”, a fost şuntat atât de puternic încât acum … ia cursuri de pictură acasă. Şi nu doar el a picat victimă a politicii chinezeşti de limitare a puterii noii economii. Toţi operatorii de platforme s-au trezit cu investigaţii şi reglementări dure.

Încă un exemplu: săptămâna trecută firmele de jocuri electronice au cunoscut căderi drastice ale cotaţiilor. Motivul? Statul chinez a ajuns la concluzia că acest tip de jocuri afectează negativ dezvoltarea psihică a tinerilor şi a luat decizia de limitare a timpului de joc la … 3 ore săptămânal! Înţelegeţi acum motivele căderilor de cotaţii ale operatorilor respectivi.

Ultima şuntare este una de-a dreptul absurdă pentru mulţi: firmelor chineze li s-a recomandat să nu se mai listeze pe burse internaţionale. Iar unde-i „recomandare”, în China nu prea se mai discută. Chiar recent preşedintele Xi a anunţat că urmează să unească mai multe burse regionale pentru a crea la Beijing o bursă dedicată IMM-urilor tehnologice chinezeşti. Cu alte cuvinte, „n-au de ce să se amestece alţii în firmele noastre”. Probabil după epopeea TikTok – pe care Trump l-ar fi vrut cumpărat cu forţa de către o companie americană – chinezii şi-au propus un model mult mai „internalizat”. Există însă şi-un asterix. Xi a sugerat că atât bursa cât şi piaţa pe care noile iniţiative vor avea succesul asigurat este cea a membrilor BRI.

Belt and Road Initiative este o strategie de globalizare 100% „Made in China”, care-şi propune integrarea economiilor lumii într-o structură participativ-democratică. Aşa cum multipolarismul vizează ruperea de modelul „jandarmului mondial”, BRI vizează ruperea de modelul economic uni-centric al dolarului şi economiei americane. Chiar dacă – fără discuţie – modelul chinezilor e mult mai OK, nu trebuie să nu observăm că însăşi structura sa reprezintă un export ideologic destul de ingenios mascat. Care model însă este cu mult mai fiabil decât modelul american al lui „ne plăteşti până sărăceşti, apoi tragi să-ţi plăteşti datoriile, după care venim să te jefuim din nou”.

Ideea este că BRI distruge din ţâţâni corporato-centrismul societăţii occidentale. Asta pentru că, în final, economicul ajunge să se subordoneze politicului.

Prin mişcările făcute în ultima perioadă China demonstrează că se rupe violent de modelul pe care până acum l-a respectat fără crâcnire. În condiţiile în care este deja liderul economic mondial de necontestat, ţara orientală începe să-şi impună modelul şi viziunea, trecând peste „recomandările” clasice ale celor care-au desenat dezvoltarea actuală a Chinei. E un motiv pentru noi de întrebări. Se vede clar că că Xi nu-şi abandonează proiectele: atât de supărătorul „Made in China 2025” şi BRI merg înainte fără să dea mare atenţie gargarei americane. Culmea e că şi americanii – mai mult mânaţi de nevoie – încep să imite strategia chinezească anunţând măriri substanţiale de taxe.

Aşadar, ce se întâmplă? Au devenit chinezii atât de puternici încât să le spună sforarilor din umbră că de-aici înainte nu-i mai ascultă, sau e o schimbare de viziune a sforarilor? Bănuieli putem avea multe, dar de înţeles vom înţelege ceva mai târziu…”