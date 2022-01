SECRETELE STATULUI MAFIOT:

Foarte puţină lume ştie, şi chiar şi mai puţină înţelege, ce conţin miile de Hotărâri de Guvern, cu putere de lege, care au fost secretizate în cei 32 de ani scurşi din decembrie 1989.

Anual au fost/sunt zeci/sute de acte normative secrete, pentru care nu se publică nici măcar titlurile HG-urilor, iar ce este cu adevărat bizar devine faptul că mulţi dintre înalţii demnitari ai statului nu au habar de prevederile acestea cu statut special, care nu apar in Monitorul Oficial.

In primul an, după schimbarea paradigmei politice, în 1990, guvernarea a fost făcută exclusiv cu HG-uri clasificate. Procedural, declasificarea se poate realiza prin acte normative de acelasi nivel, numai că nimeni până acum nu a dorit sau nu a fost curios să afle ce conţin aceste hotărâri de guvern secrete, deşi legislaţia europeană prevede că aceasta pot fi făcute publice după o perioadă cuprinsă intre 20 si 50 de ani.

Şi acum de ce ar trebui să se întâmple de urgenţă procesul de declasificare a celor câteva mii de HG-uri, care nu au fost publicate niciodată şi despre a căror conţinut nu au ştiut decât câteva persoane din ierarhia guvernamentală? Păi doar astfel poate fi destructurat STATUL MAFIOT din România, această ocultă naţională cu ramificaţii transfrontaliere, care a prejudiciat economia naţională cu peste 400 de MILIARDE de euro.

Peste 30 % dintre deciziile primului Cabinet Petre Roman sunt secrete şi în acest moment. Conform datelor publicate pe site- ul Camerei Deputaţilor doar 888 sunt publice, restul de 479 au fost „ascunse”.

Să parcurgem plini de înfiorare o sinistră statistică care poate explica suficient de satisfăcător cum a fost îngropat destinul României de o mână de trădători de Neam si Ţară, adevăraţii gropari ai poporului român.

Petre Roman (premier 1990-1991): Chiar prima decizie a Guvernului României de după Revoluţie este o H.G. care nu a fost publicată nici astăzi? Numărul HG-urilor clasificate, în perioada 1990-1992 a fost de 604; in 1990=479 H.G. secrete; in 1991=95 H.G. secrete; in 1992=30H.G.secrete.

Pe timpul Guv. Nicolae Văcăroiu (premier 1992-1996): În timpul lui Nicolae Văcăroiu s-au aprobat 70 de legi secrete si 434 de H.G.-uri clasificate. In perioada 1992-1996 au fost băgate la ”secret” un nr. de 434 H.G.-uri din care in 1993=29, in 1994=69,in 1995=78, in 1996=75, in 1997=39, in 1998=70, in 1999=74)

Pe timpul Guv. Adrian Năstase (premier 2000-2004): pentru aceasta perioada au fost elaborate 97 de legi secrete şi 412 H.G.-uri secrete (in 2000=66, in 2001=39, in 2002=56, in 2003=97,in 2004=88,in 2005=39, in 2006=27)

Pe timpul Guv. Victor Ponta (premier 2012-2015): până-n august a.c. au fost emise 340 H.G.-uri secrete din care: in 2007=13, in 2008=32, in 2009=43, in 2010=117, in 2011=25, in 2012=17, in 2013=32, in 2014=23,in 2015=38).



Si acum o precizare tehnică foarte importantă:

La toate HG-urile secrete emise “discreţionar” numai destinatarul, FIE EL SI FĂRĂ DREPT DE ADMINISTRARE A VREUNEI BAZE DE DATE CLASIFICATE, ştie conţinutul „secretului”.

Procedura STANDARD a adoptării unei H.G. clasificate prevede ca doar miniştrii de specialitate (ai Apărării sau de Interne, în funcţie de obiectul deciziei, S.R.I., S.I.E.) şi primul-ministru sa fie la curent cu prevederile exacte ale iniţiativei, restul miniştrilor CARE VOTEAZĂ văd doar cel mult un sumar AL INIŢIATIVEI. După aprobarea HG-ului, i se dă un număr şi nu este publicat în secţiunea publică a Monitorului Oficial.

Conţinutul hotărârilor secrete emise după 1989, care au schimbat ţara noastră dintr-o ţară fără datorii externe într-una dintre cele mai neperformante economii din UE, se transmite numai instituţiilor publice interesate; aşa s-au distrus prin privatizări DIRIJATE cele mai importante obiective ale economiei naţionale, aşa s-a înstrăinat avuţia naţională , AŞA A APĂRUT BURGHEZIA COMUNISTĂ şi capitalismul sălbatic de cumetrie.

Daca vrem să ne vindecăm, trebuie URGENT să depolitizăm actul administrativ (introducerea meritocraţiei?) şi mai ales să desecretizăm acele HG-uri prin care s-a făcut transferul oneros al activelor statului în conturile unor interlopi politici!

Faptele de mai dus sunt însă depăşite de noile realităţi.

Fără nicio jenă, reţinere sau frică de popor, de doi ani încoace guvernele masonice ale României au început să dea şi sumedenie de HG-uri neconstituţionale şi ilegale.

Au văzut cu ce turmă de oi au de-a face şi nici măcar nu se mai ascund.

