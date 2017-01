Şi, ce aţi făcut de Revelion ?

În caz că nimic, nu va faceţi probleme, nu aţi fost singurii. Dacă aveaţi cumva impresia că toată lumea s-a scăldat în piscine de endorfine dansând pe mese înconjuraţi de mii de oameni dragi, că toată planeta în afară de voi s-a desfătat cu cele mai fine mouse-uri sub cele mai spectaculoase artificii, să ştiţi că nu a fost aşa. De ce ? Poate pentru că ne-am dat seama că e mult mai comod să nu mai încercăm atât de intens să ne distrăm maxim în noaptea dintre ani. Că în goana după o noapte de Revelion memorabilă nu facem decât să spargem mulţi bani aiurea, să ne înghesuim cu străini, să mâncăm chestii fancy care nu ne plac, să dansăm pe muzica pe care altfel n-am ascultă-o nici plătiţi.

Important e să nu ne dorim mai mult decât ceea ce ne-ar mulţumi pe noi, deoarece nu-i vom putea face niciodată pe toţi să fie de acord cu noi în orice împrejurare. Vântul să bată în propriile pânze, nu să ne lăsăm purtaţi de curent şi să sfârşim eşuaţi în locuri străine inimii noastre. Uneori putem găsi bucurie şi frumuseţe în lucruri aparent mărunte. Câteodată, e mai simplu decât am putea crede să creăm punţi spre un miracol personal…

Aş vrea să cred că în seara dintre ani nimeni nu a fost singur. Probabil că am fost singuri în cămăruţele din care au lipsit cei pe care nu i-am avut aproape dar pe care îi iubim: cei plecaţi pentru a ne revedea dincolo, cei plecaţi în altă ţară pentru că aici nu au găsit nimic pentru un minim de fericire, cei ce ne-au uitat, dar pe care noi nu i-am uitat.

Anul Nou a intrat deja pe uşă, aşa că ţine minte: viaţă-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi.

Noul an s-a aşternut ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Scrie-le numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca sfârşitul volumului să-l poţi citi cu bucurie. La mulţi,mulţi ani tihniţi !