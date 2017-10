De fapt s-ar putea spune că Paul Cristea, primar al măreţei comune Şendreni, aflat la al cincilea mandat fără întrerupere (din 2000) şi fără concedii de odihnă de 17 ani, este omul ultimei jumătăţi a anului 2017! El este singurul primar dintre cei 65 câţi numără judeţul Galaţi, care şi-a pus în cap Consiliul Local Şendreni şi funcţionarii publici din aparatul propriu pentru că nu a fost de acord să majoreze lefurile cu maximul admis de lege, mai ales că în luna iunie salariile fuseseră majorate cu 25%. El le-a spus hotărât şi aşezat aşa: haideţi să vedem ce venituri şi ce buget avem, apoi, funcţie de asta, ne dăm şi salarii, până la maximul admis!

Un sat de vile, cu aproape 7000 de locuitori

La început de septembrie, după ce în iulie se dăduse un cep naţional bugetului de stat prin majorarea fără număr a salariilor celor din administraţia publică locală, am discutat timp de o cafea (prin Piaţa Centrală) cu Paul Cristea, despre care aflasem ca fiind UNICATUL sezonului, căci a fost singurul conştient dintre toţi primarii, de pericolul ce urmează, dacă se vor da bani fără discernământ.

Eheiiii, nea Cristea conduce o comună care are în acte doar 4750 de locuitori, dar mai sunt peste 2000 de persoane care au locuinţe căsuţe-viluţe-vile-viloaice în Şendreni, dar nu au domiciliul declarat aici, ci la Galaţi. Or eu am organigrama posturilor aprobate, ca şi bugetul, prin ordonanţă de guvern, funcţie de populaţia pe care o deservesc. Şi cu acelaşi personal gestionez o treime în plus, ca locuitori. Acum, bătălia ivestiţională este pe cartierul de vile, unde a acordat 900 de concesiuni de terenuri. Aici am trasat din start drumuri drepte, late între 10 şi 12 metri, iar acum vom veni, după celelalte utilităţi asigurate, şi cu canalizarea. În prima parte a anului 2018 începem lucrările…Din aceste concesiuni, mai şi vindem, dar eşalonat, funcţie şi de necesităţile financiare de funcţionare.

Bun, zic eu, dar ce-i cu nebunia asta a salarizării funcţionarilor din administraţia publică locală. Am aflat de la preşedintele ALDE, Cristian Dima, că sunteţi o legendă … în materie de … discernământ!

Ei, Legea salarizării 153/2017 spune că primarul propune grila de salarizare, iar consiliul local o aprobă după consultarea sindicatelor sau a salariaţilor – funcţionari publici sau personal contractual. Şi e clar: salariile din grilă, cumulate cu sporuri, tichete cadou şi prime de vacanţă, nu trebuie să depăşească salariul viceprimarilor. Legea stabileşte concret salariul viceprimarului printr-un coeficient care se înmulţeşte cu salariul minim pe economie, funcţie de numărul de locuitori cu domiciliul stabil în localitate. Deci, indemnizaţia viceprimarului este calculată la fel ca a primarului, doar că diferă coeficientul cu care se înmulţeşte salariul minim.

Eu am făcut bugetul să vedem dacă putem suporta cheltuielile. Dacă nu, asta e, eu am dat salariile cu mult sub ce spune grila pentru viceprimar, creşterea salarială fiind doar de 20 – 22%, adică CEL MAI MIC PROCENT DIN JUDEŢ! Asta şi pentru că în iunie 2017 a fost o majorare de 25% a salariilor.

Avem primari cu 1000 de lei pensie!

De ce avem noi, ca şi toţi ceilalţi aleşi indemnizaţie şi nu salarii, şi de ce este nevoie de pensii speciale? Păi iată, d-le Gelu Ciorici, indiferent ce salariu rezultă la noi din înmulţirea salariului minim cu acel coeficient (procent) variabil, pensia ni se calculează la salariul mediu pe economie, nu la veniturile real încasate! E un dezastru, o anomalie, Sunt oameni care au fost primari din 1990, câte trei, patru şi chiar cinci mandate.

Păi după 20 de ani ca primar, când eşti hâţânat, ce e aia o pensie de 1000-1200 de lei.

Şi încă ceva mai am de adăugat, aşa ca un bec roşu. După intrarea în vigoare a legii salarizării, în administraţia centrală au fost blocate posturile imediat. La noi, în administraţia publică locală, nu.

Ei trai neneacă, angajări full, pe bandă rulantă, până îndesăm organigrama cu picioarele, iar asta o să ne coste usturător. Iar aici, cu personalul, eu iar am o problemă cu lipsa de funcţionari bine pregătiţi, căci, aproape de Galaţi fiind, vin, stau un an-doi, cât să aibă ce trece în CV, apoi pleacă unde ţinteau dinainte, dar nu erau primiţi din cauză că nu aveau o minimă experienţă.

În rest… mă agit cu centrul de zi unde hrănim zilnic, dimineaţa, pânz şi seara între 30 şi 50 de copii proveniţi din familii mai încercate de viaţă.

Cât despre mine… eu am o casă cu etaj în Şendreni, la şosea, făcută înainte de 1989. Atunci legea era clară: cine îşi făcea casă la şosea, era obligatoriu să o facă cu etaj. În 1985-1986 am începu-o, am contractat un împrumut de la CEC în valoare de 30.000 de lei… pe cae l-am restituit fluierând după 1990, când inflaţia se făcuse ori zece. În rest… am un copil, îmi trebuie sănătate şi ducerea la capăt a unor proiecte… cum ar fi gazele naturale pentru comună, dar nimeni nu se bagă să investească în pozarea instalaţiei, dacă nu are şi furnizorul de gaze contractat.

Cam asta a fost cafeaua cu primarul de Şendreni, Paul Cristea.