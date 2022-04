Viktor Orban, e draku’ gol în faţa Ur-sulei !

Jenant. Foarte jenant. La doar două zile după alegerile câştigate, clar, de Viktor Orban, Ungaria primeşte pedeapsa: tăieri de fonduri din bugetul UE!

Aşa a decis Ursula von de Leyen, potrivit AFP. Motivul? Posibile încălcări ale statului de drept. Mai precis, iată ce spune şefa Comisiei Europene: ”Cu Ungaria, am fost foarte clari, problema este corupţia”.

Nu-ţi vine să crezi cât tupeu şi câtă ipocrizie coexistă în acelaşi politician, aflat în permanenţă cu zâmbetul pe buze. Să ne amintim. D-na Ursula este suspectată de mega-corupţie la nivel înalt, în dosarul de 40 de miliarde de euro negociat cu Bourla/Pfizer. Acelaşi politician a semnat cu Biden contracte de zeci de miliarde, pentru gaze lichefiate. Şi armament destinat eroului Zelensky. Încă nu ştim dacă şefa Comisiei Europene şi-a şters SMS-urile schimbate cu Biden.

Aşadar, din postura de suspectă de corupţie (dar nedovedită, cu largul concurs al procurorului şef Kovesi), Ursula pretinde că problema Ungariei este corupţia. Sună extraordinar, nu-i aşa?

Culmea bătăii de joc, în parlamentul european Ursula von der Leyen a fost aplaudată după anunţul legat de sancţionarea Ungariei. Ultima etapă înainte de reducerea efectivă a fondurilor necesită aprobarea a cel puţin 15 state membre (care reprezintă 65% din populaţia UE). O simplă formalitate, cu alte cuvinte.

Mesajul Bruxelles-ului e clar. Ungurii vor fi călcaţi în picioare, fără jenă, pe motiv că l-au votat pe Orban. Inevitabil, vecinii noştri îşi vor pune întrebarea dacă mai are vreun sens să rămână în UE, în condiţiile date.

Mai ales că Ursula von der Leyen n-a suflat un cuvânt despre Polonia, până mai ieri aflată în aceeaşi situaţie cu Ungaria. Se pare că o dată cu declanşarea războiului din Ucraina, polonezii s-au trezit, peste noapte, curaţi ca lacrima. Fără de păcate.

Tocmai au cumpărat 250 de tancuri americane în valoare de 4,3 miliarde euro. În plus, şi-au manifestat dorinţa de a găzdui focoase nucleare. Aşa că, dintr-odată, totul funcţionează perfect la Varşovia.

P.S.: Tancurile vândute de sunt, evident, SH, că americanii au fabricat în ultimii 10 ani doar 6 bucăţi…