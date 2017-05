Vorbind corect şi frecvent româneşte, limba „moldovenească” dispare de la sine

Din 20 decembrie 2016 există oficial Centrul de Informare al României din cadrul Universităţii din Ismail, din sudul Basarabiei, regiunea Odesa.

Semnarea Convenţiei dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Universitatea Umanistă de Stat din Izmail, dar şi contribuţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a Consulatului General al României la Odesa şi, nu în ultimul rând, a Rectorului Universităţii Umaniste de Stat din Ismail a permis un pas foarte important şi istoric pentru noi, cei de aici, vorbitori de limbă română, din sudul Basarabiei, regiunea Odesa, dat fiind faptul că Centrul reprezintă unica instituţie românească din cadrul unei Universităţi de stat din Ucraina, unica instituţie românească din zona aceasta, unde locuiesc comunităţi de etnie română.

Este realitatea momentului, Centrul de Informare al României din Ismail se încadrează foarte reuşit în coordonatele politicii de bună vecinătate şi cooperare între două ţări vecine – Ucraina si România. Această cooperare la nivel de guverne, ministere, instituţii teritoriale a luat o amploare deosebită în ultimii ani, după o aşteptare de zeci de ani a etnicilor români din Ucraina.

Obiectivul forte al Centrului de informare şi conceptul acestuia este de a contribui la promovarea limbii române în regiune şi promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti în zonele din jurul graniţelor ţării, unde trăiesc comunităţi de români.

Iată raţiunile pentru care Centrul de Informare al României din cadrul Universităţii de Stat din Ismail îşi propune organizarea unor activităţi ce sunt, de fapt, o continuare a celor academice şi universitare.

E vorba de activitati didactice, cultural-educative, organizaţionale, ce se vor desfăşura (pun accentul aici) în limba română, în cadrul acestui Centru.

Ismailul este considerat cel mai important oraş din sudul Basarabiei, oraş-port la Dunăre, cu o populaţie în jur de 95 mii locuitori, este şi oraş universitar – Universitatea Umanistă de Stat, Academia Maritimă, are instituţii culturale, şcoli profesionale, licee, şcoli medii, dar nici una din aceste instituţii nu uzează de comunicare în limba română. Excepţia fericită este Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, care are o secţiune de limbă română şi engleză, dar cam atât! Vorbitorii de limbă română de aici, profesori, studenţi, tineri, copii din familii unde mama şi tata vorbesc limba română doar la bucătărie, locuiesc şi activează într-un mediu unde nu există nici o sursă de informare în limba română. Chestiuni fireşti ca cititul cărţilor şi a ziarelor în limba română, audierea unor evenimente culturale, urmărirea unor programe tv în română – toate acestea nu există!

Am speranţa că deschiderea si funcţionarea Centrului de Informare al României din Ismail, cu suportul şi sprijinul statului român, cu activităţile programate în funcţionarea Centrului vor oferi o şansă nouă comunicării şi extinderii uzului limbii române în această regiune. Am în vedere o serie de activităţi programate la Centru în perioada următoare:

-organizarea şi desfăşurarea cursului de limbă română, cultură şi civilizaţie românească pentru adulţi şi copii în comunităţile din regiunea Odesa, iniţierea unor cursuri de limbă română pentru începători – grupuri pentru adulţi şi copii care vor studia limba română de la zero;

– organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de perfecţionare a limbii române pentru cei care deja vorbesc româna, e vorba de cadrele didactice din comunităţile de aici, pentru studenţii de la secţiunea de limbă română, pentru tinerii care doresc să obţină cunoştinţe utile în studierea limbii române;

În acest sens, Universitatea din Ismail a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi privind activităţi educaţionale, o colaborare bilaterală benefică pentru această regiune.

Comunităţile româneşti din această regiune sudică – comparativ cu comunităţile româneşti din Bucovina – necesită mai multă atenţie pentru studiul limbii române, deoarece situaţia limbii române în regiunea Odesa cere promovare şi protejare, astfel ca limba română să-şi recapete recunoaşterea de limbă maternă şi literară în adevărul ei ştiinţific, vorbită preponderent în zone compacte, o limbă de circulaţie europeană, ce face ridicolă şi inutilă resuscitarea propagandistică a „limbii moldoveneşti” – o sintagmă ce va dispărea de la sine.

Natalia Ursu, coordonator la Centrul de Informare al României din cadrul Universităţii de Stat din Ismail, Ucraina