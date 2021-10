Avocat Gheorghe Piperea:

Azi am primit rezultatul testului de imunitate celulară, ştiinţific intitulat test de transformare limfoblastică (LTT).

Terminalul N al proteinei spike este de 5 ori mai mare decât necesarul pentru a fi considerat imun.

Terminalul C al proteinei spike este de 6 ori mai mare decât necesarul pentru a fi considerat imun.

Aşa numitul „control pozitiv” este de 7,3 ori mai mare decât intervalul de referinţă.

Aşa-numitul control mitogen (PWM) este de aproape 6 ori mai mare decât intervalul de referinţă.

Concluzia analizei: „a fost depistat un răspuns imun semnificativ al limfocitelor T de memorie faţă de capetele C-terminal şi N-terminal ale proteinei spike”.

Din acest punct de vedere, riscul de infecţie/transmitere a infecţiei este cu mult mai mic decât în cazul imunizării artificiale.

Urmează să formulez acţiune judiciară pentru ca, în baza principiului 7 din Regulamentul (UE) 2021/953, autorităţile să recunoască această imunitate naturală (pe care cei mai mulţi dintre noi o avem, de altfel).

Modelul de acţiune va fi făcut public curând.

Este extrem de important să reţineţi, însă, că nu există nicio garanţie că instanţele vor admite o astfel de acţiune şi, mai ales, că se va obţine o soluţie rapidă. Tot ceea ce vă pot spune este că şansele zero sunt “caracterisice” doar celor care nu acţionează.

De asemenea, este foarte important de reţinut că nici această postare, nici alte postări mai vechi sau mai recente, nu sunt sfaturi medicale sau invitaţii la un comportament medical/social anume. Fiecare este pe cont propriu în domeniul sănătăţii şi al locului de muncă. Fiecare decide dacă îşi ia sau nu doza, pe risc propriu, fiecare decide dacă risca sau nu pierderea locului de muncă pentru refuzul inoculării dozei.

Ceea ce pot spune cu certitudine este că drepturile şi libertăţile se pierd prin inacţiune, tăcere vinovată, frică şi conformare faţă de „zgomotul” cartierului. Iar democraţia s-a pierdut pas cu pas, nu ieri, şi nici acum 20 de luni.

P.S.: Un mega-fake news se derulează, sub ochii noştri, la tv, pe internet şi pe paginile de socializare – se zice peste tot că gata, de azi, prin decizia discreţionară a lui Arafat şi prin hotărârea ilegală a unui guvern demis (care nu mai are nicio atribuţie constituţională pentru asemenea hotărâri) s-ar fi introdus obligativitatea certificatului verde, ca o condiţie a păstrării locului de muncă; vă invit să vă uitaţi cu atenţie pe art. 12 din anexa trei a HG nr.1130/2021; nu veţi găsi acolo nicio astfel de obligativitate; de fapt, acolo se spune că, la locurile de muncă unde sunt mai mult de 50 de inşi, angajatorul „trebuie să ţină cont” de existenţa certificatului verde; asta nu este o obligaţie de a deţine un certificat verde, ci o recomandare pentru angajator să îşi organizeze lucrul la birou/fabrică în aşa fel încât să se respecte distanţarea socială şi fluxul de personal care să evite infectarea, de exemplu, prin organizarea pe ture, lucrul de acasă etc.; nu este exclus ca un angajator zelos chiar să vă dea afară pentru acest motiv, dar ar fi nu doar o concediere ilegală, ci chiar un abuz în serviciu penal (şi asta chiar în baza minunatelor acte normative arahatian-câţiene, diferite alte motive de ilegalitate fiind „morman”, ca să zic aşa).