Discutam cu un grec pe marginea mobilizării românilor, să îi ajute cu mâncare, cazare, pe refugiaţii din Ucraina [ care se pare că au trecut de 120.000 până azi pe teritoriul naţional].

Grecul îmi spunea: „Nu înţeleg deloc de ce faceţi asta, de ce până acum nici un oficial din Guvernul vostru nu a cerut accesarea banilor europeni pentru refugiaţi?”

I-am spus: „Chiar aşa, voi când au început să vină valurile de refugiaţi din războiul din Siria, voi grecii de ce nu v-aţi dus cu mâncare, sau să îi luaţi să îi cazaţi în casele voastre ?”

„Nu a fost nevoie”,a spus grecul. „Pentru că statul elen s-a ocupat de absolut tot ce era nevoie pentru ei”

Aşa am aflat că există The European Refugee Fund (ERFIII) al Comisiei Europene, şi într-adevăr, până la acest moment, NU există nicio cerere oficială formulată de România pentru accesarea acestuia. Interesant!

De ce Iohannis şi Ciucă nu l-au accesat nici măcar acum, în a 6-a zi de când tot vin refugiaţi în ţara noastră? Să nu o deranjeze pe frau Ursula?

De ce îi lasă pe români să se zbată [toată cinstea şi lauda pentru toţi cei care s-au implicat] individual, în loc să fie activat mecanismul financiar european, fondul având disponibile MILIARDE DE EURO special pentru refugiaţi?

Grecia, de exemplu, a încasat peste 3,5 miliarde de euro de la UE pentru a gestiona fluxul de refugiaţi, dar aşa cum spunea şi grecul cu care discutam, Guvernul a ştiut din prima zi ce face, şi a accesat banii aceştia, pentru mâncare, cazare, etc.

De ce Iohannis şi Ciucă nu fac nimic în acest sens ?