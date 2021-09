Guvernanţii – circarii neamului

„Domnilor guvernanţi,

Subsemnata, cu o pensie mică după 34 de ani de muncă şi 4 ani de studii superioare la zi, declar că nu am nevoie de pomana voastră, nu vreau să-mi oferiţi ajutor pentru plata facturii de gaz sau energie . M-am săturat de „mărinimia” voastră, m-am săturat să mă consideraţi persoană vulnerabilă doar pentru că vorbiţi de creşteri economice din pix – care nu se văd în nivelul de trai. Aruncaţi cu ajutoare, cu promisiuni, cu mărunţiş de parcă am fi cerşetori în propria ţară. Ne faceţi o favoare? Nu, pur şi simplu ne jigniţi etichetându-ne drept „vulnerabili”, vă bateti joc de noi. Vreau o pensie decentă, pe care o merit şi din care să-mi plătesc singură facturile, pe speze proprii, fără să vă fiu cu ceva datoare, fără să aştept mila voastră. Vreau un salariu minim decent, astfel încât omul să nu se simtă umilit. Sincer, nu mă interesează de unde. Aţi vrut guvernarea? Descurcaţi-vă! Dar numai atunci vă voi respecta şi numai atunci voi considera că respectaţi acest popor. Până atunci nu vă consider decât circarii neamului, nişte fripturişti care cred că poporul e fericit să ronţăie oasele de la ospeţele voastre.”