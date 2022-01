Holocaustul, la prezent continuu

Holocaustul pe care îl fac în prezent, de 31 de ani, politicienii şi cearta lor pentru ciolan, ţinând tara în sărăcie şi subzistenta a făcut ca să fie izgoniti din ţară românii

O tara care se târăşte având sub genunchi resurse umane şi minerale de care se folosesc alte state străine unde le adăugăm plus valoare nu va doare, domnule ambasador?

Au izgonit din ţară peste 7 milioane de români în cautarea unui loc de munca răsplătit decent

Românii sunt pribegiţi la propriu şi la figurat în propria ţară

Nu ne vorbeşte de acest holocaust domnul ambasador dacă tot se bagă sa ne spună noua ce sa învăţăm în scoli?

A impus istoria romanilor în israel şi nu ştim noi?

Nesabuiti sunt cei care acceptaţi ca acest popor sa fie chinuit de nişte netrebnici păpuşaţi de interesele străine de neam si ţară

De multinaţionale şi patronate straine

Acesta e un holocaust al prezentului, când vigoarea acestui popor e afară, tinereţea, creiere, specialişti, meseriaşi

Noi donăm educaţie şi profesionalism statelor lumii

DONĂM, suntem pe post de incubator de creiere şi forţa de muncă, iar ei beneficiază de tineri şi oameni formaţi, fără nici o cheltuială

De ce? Fiindcă oamenii ca voi nu s-au zbătut, sau mă rog, ,,zdrobit” vorba zeiţei muncii, fostă

Am rămas în ţară poate doar 8-9 milioane de votanţi

Din 22 de milioane în 89

Familii cu copii la a doua generaţie plecaţi de ani de zile în lume

Cartierele din oraşele ţării sunt goale, dacă au mai rămas ocupate 30% din ele, că restul românilor sunt plecaţi în lume

Satele noastre sunt depopulate, la fel

Acolo nici macar 5% din populaţie nu a rămas

Seniorii ţării au rămas fără urmaşi lângă ei, fără nepoţi

Nu e un genocid aceasta depopulare a unei naţii prin nepăsarea lor în zeci de ani? Chiar şi cu participarea ambasadorilor!

Aşa că vă rog domnule ambasador abţineţi-va să ne judecaţi

Noi suntem Oneşti, un popor de oameni blânzi şi smeriţi, nu e necesar sa se exagereze cu aceasta politică a corectitudinii