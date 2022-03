Jurnalista Adriana Vitan Balint a fost interzisă pe site-urile de socializare pentru acest text, cât se poate de adevărat!

Pentru asta eu îl repostez:

“1. Unde trebuie să îngenunchem ca să ne cerem scuze că am dat străinilor, de sute de ani, de la sare, apă, grâne, petrol, păduri, până la propriii copii?

2. Unde trebuie să îngenunchem să cerem iertare străinilor pentru că dăm petrolul austriecilor, in pământul cărora nu se găseşte nici gram de petrol, dar care au, culmea tupeului, chiar la intrarea în Viena, ditamai rafinăria, poate cea mai mare din Europa, în timp ce ale noastre au fost toate închise?

3. Unde trebuie să îngenunchem pentru că plătim miliarde de dolari americanilor pe nişte rachete care nu au ajuns în România nici până în ziua de azi, deşi noi le-am plătit de vreo 6 ani?

4. Unde trebuie să îngenunchem pentru că am plătit americanilor o autostradă pe care nu au construit-o niciodată şi pentru care, culmea, am plătit şi despăgubiri că ne-au luat banii şi nu au făcut nimic?

5. Unde trebuie să îngenunchem pentru că atunci când deschidem aragazul sau dam drumul la căldură în casă, francezii încasează toţi banii, deşi nu au construit nimic şi au preluat toată infrastructura făcută de Ceauşescu pe banii noştri, foamea noastră, frigul şi lipsurile din perioada comunistă?

6. Unde trebuie să îngenunchem pentru că atunci când deschid robinetul de apă, porneşte contorul pentru francezi, deşi e apa României, pe ţevile făcute de Ceauşescu, pe banii şi lipsurile noastre?

7. Unde trebuie să îngenunchem pentru că sate întregi sunt înghiţite de ape sau de surpări de teren pentru că austriecii ne taie pădurile, cu sutele de ha lunar?

8. Unde trebuie să îngenunchem pentru că ne dispar copiii din ţară, în drum către ei, că poliţia ne ia la mişto dacă anunţăm răpirea vreunei fete la 112, că prin faţa poliţiei de frontieră trec, zilnic, zeci persoane răpite, tiruri cu marfa de contrabandă către aceiaşi străini care se fac că nu văd nimic, deşi şeful Parchetului european anticorupţie e o româncă, una care ştie exact ce se întâmplă în România şi tace?

9. Unde trebuie să îngenunchem pentru că în ţara noastră ajung deşeurile lor de toate felurile, chiar şi biologice şi radioactive, in timp ce nouă ni se arată obrazul si suntem suprataxaţi că îndrăznim să avem Euro 3 la maşina înmatriculată in Bulgaria, pentru că jupuiţi de bani, pământ şi mijloace de trai, mai mult nu ne putem permite din cauza sărăciei in care suntem lăsaţi de aceiaşi străini îmbuibaţi şi aroganţi?

10. Unde trebuie să îngenunchem să cerem iertare străinilor pentru că am dat tot tezaurul României englezilor, cărora le mai şi plătim anual chirie şi taxe pentru poansonarea lingourilor?

Acum, după ce ne-au luat tot, ne pun şi în genunchi. Pentru că romanian lives don’t matter!

Îngenuncheaţi, bre, nu fiţi fraieri, arătaţi ce popor deschis la minte suntem.”