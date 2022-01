Un prim-ministru vertical

Prim ministrul Poloniei, neintimidat de intervenţia Preşedintei Comisiei Europene a vorbit 32 de minute (preşedintele de şedinţă i-a cerut să închidă discursul dar premierul polonez, cu demnitate, în limba maternă, i-a răspuns: mi s-a spus că am 30 de minute şi voi vorbi 30 de minute!)

Apoi a vorbit de Tratat şi relaţiile statelor membre cu instituţiile europene!

A spus clar şi răspicat că Polonia nu acceptă ca instituţiile europene să-şi extindă atribuţiile în statele membre mai mult decât primesc competenţe conform Tratatului, din partea statelor membre!

Citez:

„Se discută prea mult în spatele uşilor închise! Puterea impusă de ţările mai puternice nu ne intimidează, aşteptam dialog! Aplicaţi reguli pe care nu le aplicaţi la fel pentru toate statele membre!

Nu vreau să plecăm din UE, vrem beneficii reciproce!

Noi nu am intrat cu mâna goală în UE, am adus beneficii companiilor vestice!

Nu dorim ca cetăţenii noştri să fie lăsaţi să se apere singuri! Nu mai vrem cetăţeni de mâna întâia şi cetăţeni de mâna a doua!

Unele state europene au paradisuri fiscale şi acelea sunt cele mai bogate!

Nu vom tăcea când ţara noastră va fi atacată! Regulile jocului trebuie să fie aceleaşi pentru toţi!

Nu puteţi să atacaţi o decizie a Curţii Constituţionale a unui stat membru pentru că nu este în competenţa europeană!

Am fost şantajaţi oribil!

Noi suntem o ţară mândră, am luptat pentru libertatea Europei – am apărat Parisul!

Statul de drept este folosit ca pretext pentru a se face ce nu este prevăzut în Tratat!

Constituţia Poloniei este cel mai important act juridic al Poloniei!

Niciodată nu vom fi de acord să ni se impună dictate !!!”

Cam asta a spus în sinteza Prim ministrul Poloniei!