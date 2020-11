Activitatea în domeniul comercial al Poliţiei Locale (ll)

Să trecem la concret şi să exemplificăm cam ce trebuie să facă agentul îmbrăcat în straie de poliţist local.

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului STRADAL, şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administrative publice locale.

b) Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatorii economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare.

c) Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a aştor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor publice centrale sau locale.

Bineînteles că normele de aplicare ale activităţii poliţiei locale sunt mai multe, dar eu m-am oprit doar la câteva care mi s-au părut mai importante. Şi am constatat că, din ceea ce se specifică în paragrafele de mai sus menţionate, nicăieri nu este stipulat că poliţiştii locali au dreptul de a opri maşini (din câte ştiu asta o poate face doar agenţii de la poliţia rutieră). Şi, mai ales, de a le controla, chiar dacă este vorba despre care-şi fac aprovizionarea cu produse agroalimentare din pieţe, târguri şi oboare. Oblogativitatea acestora de a deschide maşinile şi portbagajele (maşinile proprietate personală, ca şi locuinţele sunt bunuri private, şi conform Constituţiei României sunt inviolabile). Misiunea clară a poliţiştilor locali este să verifice pe cei care vând, să constate dacă sunt în regulă din punct de vedere al documentelor, dacă au cântarele buletinele metrologice de verificare actualizate, şi chiar calitatea produselor comercializate.

Asta, ca să nu mai pomenesc despre comportamentul educat şi civilizat (apropo, domnule CENUŞĂ) pe care trebuie să-l aibe la ei când pleacă de la sediul poliţiei locale în misiunea încredinţată de şefi. Iar superiorul care îi deleagă, musai trebuie să se convingă că lucrurile sunt în regulă din punctul acesta de vedere. Păcat că puterea Poliţiei Locale a fost restricţionată masiv doar din punct de vedere rutier.

Referitor la punctul „a)” al regulamentului, trebuie să amintesc, că nu de puţine ori am scris despre indivizi sub pulpana protectoare a agenţilor de Poliţie Locală, comercializau din portbagajele maşinilor, sau chiar de pe asfalt produse cu aspect îndoielnic, cu cântare măsluite şi fără nici un fel de documente de provenienţă a mărfii. (Nu spun bine, domnule CENUŞĂ?) Lucrul acesta se întâmpla frecvent chiar şi în interiorul halelor unde se comercialzează ceapă, roşii, castraveţi etc, şi unde astfel de documente sunt de domeniul vizibilului. Şi-atunci, de unde acest indecent şi absolut nelegal, care îi stresează pe cumpărătorii din pieţe, făcându-şi „treaba” sub formă de abuz? Mai trebuie să menţionez că alături de aceşti indivizi, la fel de vinovaţi sunt şi şefii lor din fruntea Primăriei, care cred că dacă au trecut „localele” nu-i mai interesează nimic.