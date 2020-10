Vom trece sub lupă activitatea (un fel de a spune) din staţiunea balneo-climaterică SĂRATA MONTEORU, hotelul CERES. Sunt atât de multe şi diversificate aspecte care generează tot felul de probleme, încât nici nu ştiu cu care să încep. Prin urmare, voi începe articolul începând de sus. Sus, sus, nu doar aşa. Deci, voi spune două vorbe despre primul ministru Ludovic al doilea, zis şi degustătorul, care umple zilnic programele televiziunilor şi încearcă să ne retrombonească cu tot felul de „realizări”, ameninţări, sfaturi banale, cu anatemizări asupra partidelor concurente, cu promisiuni degrabă neonorate, transformate în minciunele în toată regula. Dar el îi trage înainte, mizând pe prostia unora şi care, din nefericire pentru naţia română, nu-s puţini. Enumerarea poate continua cu d-na ministru a Muncii (?!) Violeta Alexandru, care şi dumneaei se încadrează în ceea ce spune preşedintele Iohanesbach, sau primul ministru. Al treilea într-o ordine dezordonată, este domnul acela de la Vaslui, cu o şuviţă rebelă pe frunte, care chipurile se (de fapt nu se) ocupă cu sănătatea publică.

Precizăm că este vorba despre Neluţu Tătaru, ministrul Sănătăţii, care este infectat cu aceleaşi platitudini ca tot cabinetul Orban, pe care, din păcate, l-am votat, dar promit să nu mai greşesc. Sau poate…

Considerând preambulul aproape complet, voi continua cu, de fapt, ceea ce doream să scot în evidenţă: este vorba despre staţiunea balneară SĂRATA MONTEORU, mai concret hotelul CERES, staţiune şi locaţie aflate sub tutela Ministerului Muncii, recte, madam Violeta.

OBSERVAŢIE:

Lăsând la o parte asemănarea factuală dintre PNL şi PSD, domnilor tovarăşi, vă asigur că, deşi procedaţi la fel, nu aţi reuşit să vă însuşiţi tehnica de a minţi şi a fura a fostului partid comunist.

Fac această precizare, ca să vedeţi dumneavoastră şi electoratul din dotare, că nu este nici o diferenţă între felul cum proceda PSD-ul şi partidul de care aparţineţi, PNL-ul.

La Ceres toţi sunt directori, dar mai ales alde tanti de la recepţie

Aşadar, voi relata câteva aspecte revelatoare, dar deloc plăcute şi mai ales normale, din această staţiune, cu punctul clar Hotel CERES, administrat (un fel de a spune) de directorul general Sorin Condrache.

Am făcut precizarea cu „un fel de a spune”, din cauză că acolo cam toţi sunt directori, dar mai ales hienele de la recepţie. Şi subliniez fără nici un fel de rezervă acest aspect. Acestea pot fi rebotezate „doamnele şpagă” cu „Ş” mare. Ca să repartizeze o cameră unui amărât de pensionar, care are de fapt toate documentele necesare, neapărat întinde mâna. Bani, produse, atenţii, nu contează. Mulţi spun că şpaga se împarte la sfârşitul zilei cu directorul general Sorin Condrache, sau cu generăleasa de la economic. Dar, pentru că nu am probe, nu pot garanta pentru astfel de zvonuri. Totuşi, faptul că aceste „doamne” îşi pot permite să vorbească urât cu „locatarii” temporari ai stabilimentului, şi/sau să persifleze responsabilitatea directorului, fără să se teamă, ce presupune?

Singurul punct unde nu se poate face nici un fel de comentarii, unde salariatele sunt cu adevărat profesioniste, civilizate şi educate este Baza de Tratament. Puţin, mult, asta ar trebui să stabilească cei amintiţi la începutul articolului.

Zero testare, doar declaraţie că nu eşti neam cu COVID 19

Alte probleme, unele chiar de natură penală, care pot fi întâlnite aici, ar fi:

La venirea în staţiune (Hotel Ceres) a celor cu bilet de la Casele de Pensii, deşi este arhicunoscut faptul că duşmanul nostru fără mască, pre numele de botez COVID 19, nu se dă înapoi de la o gură de aer curat, nu se efectuează nici un fel de testare, pericolul de a se infecta sute de oameni fiind iminent. Cine crede că printr-o semnătură că nu eşti frate, văr sau cumătru cu domnul Coronavirus (cu rol strict epidemiologic), problema este ca şi rezolvată, se înşeală, sau înşeală pe alţii. Şi mai grav, personalul medical de la baza de tratament nu este testat niciodată, riscul de a se infecta, sau a infecta pe cei pe care îi tratează fiind imens. Din această cauză, la începutul articolului am făcut apel la domnii de la vârf, care se laudă toată ziua că ei păzesc cu arma la picior sănătatea şi vieţile românilor. Pe a celor morţi, nu! Chiar cred că cu sloganul „purtaţi mască” deja au rezolvat pandemia?

Şi dac-ar fi numai asta. Dar, alte nereguli:

Hrana este servită în camere (mai există o locaţie la care hrana îţi este adusă prin vizetă), unde nu există condiţii de igienă şi posibilităţi minime pentru acest lucru. Încercarea de a echilibra porţiile în loc de calitate cu cantitate este evidentă şi deloc plăcută. Aceeaşi porţie de fidea din abundenţă, cartof şi câteva legume, asortate indecent cu piele de pui şi vârfuri de aripioare, intitulată pompos „ciorbă de pui”, este întâlnită zi de zi, de multe ori rece, pe „masa” celor care plătesc o mulţime de bani. La felul doi, predomină cartoful pregătit în toate modurile leneşe (piure, fiert, prăjit, nature etc.) şi orezul. Asta mi-a amintit de armată. Dar, oricât de generoase pot fi cuvintele, tot nu pot înfăţişa concret filmul Ceres. Alo, staţi, că nu am terminat. O problemă majoră este întreruperea frecventă a curentului electric şi odată cu asta, televizorul – nema emisiune, liftul zero funcţionare. Şi să vezi veselie când bucătăresele şi cameristele aduc mâncare în cameră! Se ridică acele gheridoane treaptă cu treaptă, când bolnavii cu afecţiuni locomotorii se roagă unii de alţii să se ajute să urce cu scaunul lor cu rotile pe scări, sau cei cu bastoane…credeţi că mai trebuie să mai explic?

Chestiunea cu programul TV (TELEKOM) nu este numai când se întrerupe curentul electric. De multe ori, aşa, pe neaşteptate, apare în loc de emisiunea pe care o urmăreşti, sigla cu „lipsă semnal” şi care să nu credeţi că durează puţin.

De asemenea, problema cu programul cadrelor medicale, care începe la ora 9:00. Total anapoda, când o singură asistentă trebuie să deservească două sau trei cabinete. Indiferent cât ar fie de corecte, situaţia le depăşeşte, mai ales dacă mai lipseşte una dintre ele, cum se tot întâmplă.

PROPUNERE

Un control serios dar mai ales inopinat, trimis de la vârful Ministerului Muncii, căci de acesta aparţine baza CERES, nu credeţi că ar fi extrem de necesar, domnule prim ministru? Asta, aşa, dacă tot aşteptaţi nişte voturi.