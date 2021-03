Bugetul, cât degetul… cel mijlociu

Bugetul ţării a fost votat de parlament fără nici un amendament.

„Asta arată că suntem o coaliţie pregătită să reziste 4 ani”, spune emfatic, premierul.

Parlamentul a votat, marţi, legea bugetului de stat, cu 234 de voturi pentru şi 170 împotrivă. Aceasta a trecut în parlament fără amendamente, toate cele peste 3.600 depuse de PSD fiind respinse de Coaliţie. Cu 254 de voturi „pentru” şi 128 „împotrivă” a fost adoptat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceste două legi vor fi promulgate, dacă nu vor fi contestate de opoziţie la Curtea Constituţională. „Este premieră (!) când bugetul trece fără nici un amendament. (Aroganţă? Infatuare? Prostie?) Arată că suntem o coaliţie unită, puternică, pregătită să reziste 4 ani”, a declarat, cu foarte multă siguranţă, Florin Cîţu. „Am bazat acest buget pe investiţii record şi reformă, de care toţi au fugit până acum.” Cele două zile au dovedit că există o majoritate stabilă, o coaliţie care şi-a propus să facă reforme. (Competiţia PNL şi USR-PLUS fiind, evidentă şi chiar agresivă uneori, se vede că preopinenţii se autoîncurajează).

România are buget, din acest moment începe marea provocare, ca acele proiecte de care vorbim de 30 de ani să înceapă să devină realitate, a declarat Dan Barna. (Unde erai acum 30 de ani, domnule vice?). Preşedintele USR precizează: „Am întârziat un buget pentru că era nevoie de o pregătire exactă. În 2021 nu numai că reducem deficitul, dar reuşim să facem şi investiţii în toate domeniile importante, de la infrastructură la sănătate, educaţie şi mediu.”

Aceste investiţii vor schimba România, susţine şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. (Parcă aţi afirmat acelaşi lucru şi când eraţi la oblâncul PSD-ului, domnule Hunor!)

La dezbaterile pe legea bugetului asigurărilor sociale de stat a luat cuvântul şi premierul României, Florin Cîţu.

„Nu am putut să nu remarc cum şi-au motivat votul socialiştii de la PSD. Nu am spus adevăratul motiv al supărării, şi anume faptul că i-am tăiat de la buget şi nu mai pot să fure”. (La o intervenţie televizată, Florin Cîţu spunea: „Gata cu hoţii de la PSD”. Cred că a uitat să continue: „Vor fura hoţii noştri”).

„În 2021 avem cu 10 miliarde de lei mai mult decât în 2020 şi cu 20 de miliarde mai mult decât în 2019. 89 de miliarde de lei se duc către asistenţă socială. 87 de miliarde pentru pensii, mai mult cu 7,7 miliarde, pentru că au crescut pensiile în 2021. 1,64 miliarde de lei pentru ajutoare sociale. Bugetul asigurărilor pentru şomaj, 3,38 miliarde, 1,38 miliarde pentru fondul de garantare. Noi creştem şi pensii şi salarii, fără să creştem taxele, aşa cum aţi făcut voi.”

Prin felul în care încercaţi să ne aburiţi, VOI, Coaliţia de rahat, dovediţi încă o dată, dacă mai era cazul, că sunteţi nu numai nişte mincinoşi jegoşi, ci şi criminali, aş putea spune, pentru care vieţile oamenilor nu valorează doi bani. Despre nesimţire, ce să mai vorbim, din moment ce credeţi nu numai imbecili, ci chiar proşti de-adevăratelea, fără apărare şi fără creier, şi nu vedem băltoaca cu nămol în care vă bălăciţi, bineînţeles, plătiţi gros din banii amărâţilor.

Enumeraţi tot felul de sume astronomice, pe care nimeni nu le poate verifica, sute şi mii de miliarde, crezând că în felul acesta îi bulversaţi definitiv pe proştii care vă votează. Harababura de miliarde amintite, credeţi că „încălzeşte” pe cineva? Bătrânul, care şi-a irosit întreaga viaţă muncind „pentru ţară”, şi care acum nu are cu ce să-şi asigure hrana şi medicamentele, nu mai vorbesc despre faptul că îl obligaţi să poarte mască, promiţându-i că aceste petece textile, îi vor fi asigurate gratuit, ceea ce nu s-a întâmplat, ca multe altele dintre promisiunile voastre. Unde sunt acele averi ilicite, şi care nu pot fi justificate, şi pe care a-ţi promis că le veţi confisca, domnule Ludovic Orban? Mai spui acolo domnule premier minciună că au fost mărite pensiile în anul 2021. Normal că acesta este un neadevăr cras, oncologic. (Despre faptul că în farmacii nu se găsesc medicamentele vitale pentru bolnavii de cancer, diabet şi alte boli cronice, vom reveni.) E uşor să baţi câmpii, considerând că acei care te ascultă, te şi cred. Rugaţi-vă la Dumnezeu, să nu ajungeţi prea repede la mâna lor. Dezamăgirea voastră, va îmbrăca straiele dezastrului. De altfel, fostul ministru al Muncii, pesedistul Marius Budăi, care din punct de vedere profesional şi intelectual a fost cu două clase peste cele două ipochimene puse în acest post de PNL, şi care nu au avut niciodată vreo legătură cu munca cea adevărată, a precizat: „I-aţi permis lui Cîţu, să ia bani de la copii, de la elevi, de la studenţi şi pensionari, acum să ia bani şi de la morţi? De la ajutorul de deces, v-aţi gândit să faceţi economie? Vă bateţi joc de pensionari? După ce că au pensiile mici, nu le mai faceţi nici măcar indexarea.”

La această acuză, bineînţeles că replica guvernanţilor ar putea fi: „Dar voi aţi făcut asta?” Corect. Dar când foştii au făcut tâmpenii şi nu ce trebuia, iar voi, la momentul acela, i-aţi prafturit cu iz pestilenţios, acum când sunteţi (din păcate) şi recunosc, păcatul este şi al meu, că v-am votat, voi, de ce faceţi la fel ca ei? Faptul că această coaliţie, indiferent de vrăjelile unora, are viaţă limitată, personal, nu cred că vor mânca struguri copţi împreună, se face simţită de pe acum. Fricţiunile dintre PNL şi USR (acesta îmbrăcat într-un balon de PLUŞ) sunt mai mult decât vizibile.

Eu am scris încă de la început că vor fi trei guverne. Şi asta pentru că, în rândul celor trei grupări partinice, nu există onestitate, fiecare încercând să dovedească faptul că el este mai jmeker, neluând în consideraţie şi părerea mulţimii, de parcă nici n-au văzut că la scrutinul din 6 decembrie, au ieşit la vot doar 30%. Formaţiunea maghiară, care este mult mai hârşită, şi-a făcut deja rost de umbrele noi, dar din alea cât Ardealul de mari.