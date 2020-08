Din categoria „Orice om îi este frică”

Pentru astăzi, câteva cuvinte despre a patra putere în stat, adică presa, cu precădere cea scrisă. Lăsând la o parte faptul că legislaţia din România nu protejează absolut deloc (probabil că nu-şi pot permite să ţină şarpele la sân) presa şi pe slujitorii acesteia, nici nu îi facilitează anumite posibilităţi ca să se poată desfăşura, fără a fi nevoită să facă (scuzaţi mica cacofonie) compromisuri. Bunăoară, articolul 30 din constituţia României, care prevede (sic) libertatea de exprimare (dar care punctează la greu pe interdicţii) este total superfluu şi lipsit de eficienţă. Nici legea 544 nu este mai prietenă cu jurnaliştii şi nici nu merg de gât la cârciumă. Mai degrabă invers. Citeam cu multă plăcere în „Delirul” lui Marin Preda, cum, în vremuri ingrate pentru ţară (război, legionari), acesta, deşi foarte tânăr, a ajuns în redacţia marelui cotidian „Deşteptarea”. Deşi timpurile erau vitrege pentru naţiune, ziariştii aveau forţa, şi erau priviţi cu deosebit respect.

(O, tempora)! Astăzi, mai degrabă sunt priviţi cu condescendenţă; gunoierii sau cei de la spaţii verzi (cer scuze, nu vreau să jignesc, am dat doar exemplu) sunt trataţi cu mai mult interes decât truditorii cu pixul şi hârtia. Şi, de parcă asta nu ar fi de ajuns, din cauza veniturilor execrabile şi a greutăţilor cotidiene, mulţi reprezentanţi ai publicaţiilor din România se văd nevoiţi să-şi păteze obrazul, personalitatea şi publicaţia pe care o reprezintă, făcând anumite compromisuri înrobindu-se cu anumite obligaţii în faţa acelora care îndeobşte se ocupă cu încălcarea legilor, discreditând din păcate atât organele de presă pe care le reprezintă cât şi pe colegii de breaslă care preferă totuşi să rămână verticali. Asta în ceea ce priveşte noţiunea de presă în totalitatea ei.

Dar, de câţiva ani buni, colac peste prescură şi lumânare, au apărut aşa botezatele trusturi de presă, care sunt trâmbiţele de casă ale baronilor locali, şi care numai din cauza cinstei şi a corectitudinei nu pot să-şi împlinească somnul noaptea.

Cum este şi normal, toţi slugoii angajaţi de aceste trusturi sub forma mincinoasă de ziarişti, deservesc în totalitate doar interesele celor care îi plătesc şi care numai prieteni la cataramă cu legea nu sunt.

O altă sincopă, cu importanţă şi impostură maximă sunt instituţiile statului (corupte şi ele, după cum ştie toată lumea), adică justiţie, poliţie, guvern, parlament etc, care în loc să protejeze ziariştii (bineînţeles pe cei corecţi) pun căciula şi îi alăptează pe cei care încalcă legea ciclic (infractori, interlopi) şi cam toate sursele de informare şi venituri dubioase, normal. Salariaţii din primării, şefii locali ai partidelor, care din cauză că presa îi dă pe goarnă cu toate golănelile lor o discreditează, crezând că astfel scapă de ea. Şi asta din cauză că nu există în România o lege a presei, clară.

Vom reveni.