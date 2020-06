Cum toate lucrurile evoluează pe lumea asta, cum nu te scalzi de două ori în aceeaşi apă, vorba lui Heraclit, a evoluat şi Mitică a lui nenea Iancu.

Care, la început a fost băiat gigea, principal, intransigent, incoruptibil, cu principii etc. Mitică rezolva totul, deşi nu ştie de nici unele. La fiecare şedinţă, nu se poate să nu ia cuvântul şi Mitică.

Se urcă la tribună, atacă problemele de pe ordinea de zi, dă sfaturi, bate cu pumnul în masă. Şi asta din cauză că are în dotare o pasăre colorată care-l însoţeşte pretutindeni, papagalul. Şi, a avea papagal înseamnă să fii competent în zero şi în toate, sublim la orice capitol. Să fii în temă cu orice demonstraţie, să dovedeşti fără comentarii că albul este negru, dar mai ales, că cercul este pătrat, când o cer interesele şefului, atunci când este criticat. A avea papagal înseamnă să ştii sigur când şeful e pe „ducă”. Atunci, indignat şi plin de mânie proletară iei cuvântul şi spui az, pe dos de ce ai spus ieşi, şi invers de ce vei spune mâine. A avea papagal e marea abilitate de a argumenta, la orice oră, ceea ce nu poate susţine dar nici contrazice. Papagalul e arta dizertaţiei savante despre nimicul analizat pe toate feţele, dar mai ales în profunzime. Şi în sfârşit, a avea papagal e divinul har prin care cazi în picioare oriunde, oricând, prin orice încercări ai trece.

Totuşi, există şi excepţii de la regulă. Dar, în acest caz, musai trebuie să ai în spate o femeie frumoasă, un amic suspus şi cu conturi în valută, un partid politic corupt (ptiu! ce pleonasm) sau, uneori, o situaţie conjuncturală neaşteptată, tradusă prin butada „prost să fii, noroc să ai”. Şi aici exemplele abundă. Pe un loc fruntaş s-ar situa fostul premier Viorica Dăncilă. Tot aici, nici Orban Ludovic n-ar păstra distanţa socială.

Atât comunista Dăncilă, cât şi liberalul Orban, cu ajutorul harului divin, au poposit pe nişte funcţii înalte. Concret, şefi de guvern, având în spate ca scut protector, partidele de care aparţineau.

Nici unul şi nici celălalt nu dau pe afară de inteligenţă, de înţelepciune. Aşa stând lucrurile, ca să nu aibă probleme, şi-au „tocmit” ca subordonaţi, pe funcţii ministeriale, nişte neisprăviţi, care habar nu au ce stradă caută pe la locul de muncă. Dar, au pe umăr acea pasăre colorată, moştenită nativ. Ca o concluzie, vinovatul principal pentru fiinţarea acestor anomalii este dom profesor de fizică de la Sibiu, actualmente diriginte al naţiei române. Vom spune o vorbă şi pentru fostul prim ministru, Victor Viorel Ponta, aşa, ca să nu spună că deja l-a uitat lumea.

Nu te-am uitat, dar nici nu te pot pune în rând cu cei doi. Duşmanul lor comun în tinereţe a fost şcoala, cu arma ei agresivă, numită Limba Română. La domnia ta, lucrurile sunt mult mai grave. Problema numărul unu în dosarul ce-ţi aparţine (sic) este caracterul.

Fluctuant, imprevizibil, nestatornic, incert, lipsit de cinste şi sinceritate. Cât despre papagal, slavă domnului, ai şi pentru export.

Care ar fi legătura dintre Miticii lui Caragiale şi cei din parlamentul şi/sau guvernul actual? Nici una? Mitică din vechime avea doar papagal. Actualii sunt, mulţi dintre ei, posesori de dosare cu şină. Unii chiar cu bibliorafturi.

Dar cu PNL-ul ce-aţi avut?

Ionel, Ionelule

Scoală mă Brătianule

Ca să vezi ce PNL

Au făcut lichelele.

Cu banii de pensie

Şi-au mărit averile

Şi fără de ruşine

Zic că-s membri PNL

Iar au păcălit bătrânii

Au mărit şi preţul pâinii

Să fenteze puşcăria

Scot în faţă pandemia

Se prefac acum că-s trişti

I-acuză pe comunişti

Şi-aşa nea Brătianule

Vor pierde-alegerile.

Şi acum câteva rânduri pentru acei membri marcanţi ai PNL-ului, care, precum o găină capie, cum s-au văzut în vârful grămezii, au făcut tot ce le-au trecut prin cap. Altora. Au dat cu banii, de-a azvârlita, n-au investit masiv în agricultură cum ar fi făcut orice om cu ceva glagorie, scotând apoi la tablă pe dom Virusache, împrăştiind şi bruma de parale care mai rămăsese prin fundul sacului rămasă de la PSD-işti. Acum pun sub semnul îndoielii creşterea pensiilor în septembrie.

Pensionarii săraci, care sunt de ordinul milioanelor, leagă puternic mărirea pensiilor de mersul la vot în cele două scrutinuri care se zăresc la orizont.

Oricine în locul lor, când ar fi văzut că punga bugetului naţional era pe drojdie, şi când au fost mătrăşiţi prin moţiunea de cenzură, trebuia să mulţumească frumos PSD-iştilor, şi să-i invite la guvernare, ca să-şi rupă ei gâtul. Aşa, meşterul Ludovic, cu toată gaşca PNL-istă, au făcut ei fractură cervicală.

Şi după cum se vede, anul electoral este mai periculos decât acest COVID – 19, pe care-l tot cântă pe stikclă preşedintele Iohannis.