Galaţiul electoral: la locale, penele a devenit un zero cu bască!

Grupările politice care au rânjit „fasolele” la ciolanul plin cu osânză, în ajunul alegerilor locale din 27 septembrie 2020, n-au fost puţine, dar, multe dintre ele, nesemnificative. Spre deosebire de asta, promisiunile puse la „raft” au fost multiple, diverse, unele realiste, dar nerealizate vreodată, foarte multe nerealiste, iar majoritatea mincinoase. Dar, după cum toată lumea avizată ştie, un politician care nu posedă talent în a minţi şi a fura, nu are ce căuta pe acolo. Şi-acum, să le enumerăm, atât pe cele cunoscute, cât şi pe celelalte apărute după ploaie, dar cu aceleaşi pretenţii.

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

care fără să facă vreun efort deosebit, la Galaţi a avut câştig de cauză maxim. Şi asta nu pentru că nu i-ar cunoaşte electoratul, ci, probabil, din contra. Administrează de multă vreme această urbe vai de ea, nu au venit cu îmbunătăţiri majore. Publicaţia noastră a arătat de mai multe ori carenţele administrative ale edililor, care, bineînţeles, au binevoit să nu dea niciun fel de atenţie. Deşi nu m-am aflat în zona PSD-istă niciodată, nu pot să nu apreciez ceea ce face actualul lor preşedinte Marcel Ciolacu. Revenind în zona care ne interesează, deşi nu au rupt inima târgului, ca să aibă acest scor electoral, au fost „ajutaţi” masiv de alte partide, ca un exemplu PNL-ul, care nu a reuşit să scoată pe tarabă „marfă” proaspătă, comestibilă, profesionistă, credibilă etc.

2. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, filiala Galaţi.

Am făcut precizarea „filiala Galaţi” pentru că după felul în care se procesează, ai zice că filiala Chişinău ar fi puţin mai pusă la punct. Pentru că luptele interne, cârpeala, îndepărtarea membrilor cu ceva mai multe calităţi, intelectuale, mai cuprinzătoare, goana disperată după funcţii, lipsa crasă de orientare politică, au făcut din acest partid, foarte important pe eşichierul politic, un zero cu bară.

Păi, altfel, cum poate explica diringuitorul pe bază de funcţii, George Stângă, faptul că nu a reuşit să contracareze pe socialişti cu un candidat la funcţia de primar, ajutând cu succes la înfrângerea umilitoare a lui Bogdan Rodeanu, reprezentantul USR-PLUS. Şi-apoi, când la nivel central, conducerea acestui partid, cel puţin la ora actuală, se situează sub cea a PSD-ului, ce pretenţii să mai ai la Galaţi?

3. Alianţa USR-PLUS

Despre această alianţă (suntem nevoiţi s-o numim aşa) în care disputele contradictorii se ţin lanţ, în care fiecare individ crede că este mai deştept, mai bun şi mult mai competent decât colegul, unde Dan Barna, cel care la modul meseriaş i-a furat partidul lui Nicuşor Dan, actualul primar ales al capitalei, dă şuturi în cur, şi aruncă la tomberoane pe oricine nu-i împărtăşeşte ideile politice remarcabile după opinia domniei sale, chiar dacă, de multe ori, acestea sunt lamentabile, ca să nu mai vorbim despre contrele agresive dintre membrii USR-PLUS şi PNL, chipurile, viitoarea majoritate parlamentară şi viitorii competenţi ai guvernului după alegerile parlamentare. Cum, sau mai ales dacă va funcţiona această struţo-cămilă, numai bunul Dumnezeu ştie. Cât priveşte la Galaţi, această grupare politică (USR-PLUS), din prea plinul ei de membri marcanţi, a pus pe listele Consiliului Minicipal, ca şi pe ale Consiliuluui Judeţean aproape acelaşi nume. Vrăjeală veche.

4. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Fostul, şi mai ales actualul partid „creaţia Băsescu”, imitând PNL-ul gălăţean, a apelat la foştii sportivi (Dorinel Munteanu), pentru a lua, sanchi, ochii gălăţenilor. Singura doamnă care a candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (fentă a la Cătălin Cristache), şi care a scos la „interval” o idee absolut inteligentă, este Oana-Claudia Iurescu. „Eu nu mă lupt cu Stângă sau Fotea. Nu mă lupt cu persoane. Eu mă lupt cu mentalităţi. Astea trebuie schimbate, ca să se schimbe şi oamenii”. Dar, surpriză. Printr-o postare publică pe Facebook, Oana Claudia Iurescu, care a deţinut funcţia de preşedinte a organizaţiei municipale a PMP Galaţi şi a fost consilier local ajuns la final de mandat, spune adio politicii. Gestul său vine după ce candidata la preşedinţia C.J. Galaţi a obţinut 5,37% din voturile valabil exprimate, scor mai mare decât actualul deputat şi preşedinte de partid Cătălin Cristache, la primăria Galaţi. Fiind dezamăgită, aceasta raţionează astfel: „Vreau să fiu criticul de care oraşul are nevoie”. I-auzi domnule boier, latifundiar, europarlamentar şi fost preşedinte de ţară 10 ani. Ai mai pierdut o (singura?) valoare la Galaţi.

5. ALDE, nu-i detaliez numele pentru că ulterior Călin Constantin Popescu Tăriceanu, inimă zburdalnică, cum a fost botezat de Băsescu, nu se ştie când îi trece prin cap să-i schimbe titulatura. Deocamdată, după o şuetă cu Victor Ponta, s-au gândit ei să-şi unească sărăciile (electorale, ce credeaţi voi) şi să-i treacă în certificatul de naştere PRO ROMÂNIA SOCIAL-LIBERAL, adică nu mai sunt singurii liberali autentici din România? Cât priveşte procentul electoral, şi la unii şi la ceilalţi, nu mai are sens să-l amintim, ca să le stricăm bucuria. Şi acesta, noroc cu membrii cu obligaţii şi interese.

6. PARTIDUL PUTERII UMANISTE (Social-liberal)

(Mamă, ce de sociali-liberali a fătat această Românică, stoarsă de vlaga politică, socială dar mai ales, economică). Printre reprezentanţii de frunte, tot oameni oneşti, fără pete de cazier – Eugen Durbacă, Picu Apostol Roman, Bogdan Ciucă (pe domnul consilier Pricope Valeriu l-aţi uitat, tovarăşi), tot cu idei prognesiste. Doar n-au fost ei cei care, în etape separate, au condus oraşul şi judeţul, cu rezultate zero.

Galaţiul, spun ei, are nevoie mai mult ca oricând de profesionişti şi de oameni cu iubire de aproape. Aproape de sine? Pentru că lasă un suspans, din care fiecare înţelege ce vrea.

7. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, reprezentat la nivel naţional cu funcţia de prim-vicepreşedinte, fostul subprefect, prefect, apoi senator al fostului PDL. Prin simpla hârtiuţă găsită prin cutiile poştale, semnată de conf. dr. ing. Ştefan Baltă, fost PNL-ist, se simpte faptul că jupânii de la vârf au arici la buzunare. Dacă nici ei nu cred în succesul lor…

8. MARIUS STAN – PRO ROMÂNIA (ulterior, social-liberal)

Despre „realizărili” fostului primar eu am mai scris. Vax albina. Vechile promisiuni, periate şi transformate în deziderate gata de a fi înfăptuite, pline de banalităţi şi inconsistenţă, dar mai ales, cu o pronunţată tentă de irealism, făcute la plesneală, au fost lipsite total de atractivitate. De data aceasta electoratul n-a mai pus botul.

9. GRUPĂRI INEDITE

– PACT pentru Galaţi. Probabil că de ruşine nu au detaliat ce înseamnă acest PACT, şi cu cine a fost făcut.

– RE-START ROMÂNIA? Să mă ierte electoratul, dar chiar nu ştiu cine pe cine restartează. Secret de familie?