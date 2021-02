Insectarul cu ministere şi miniştri (III)

Mici consideraţiuni existenţiale pentru viaţa şi (mai puţin) activitatea românilor

– Nicolae – Ionel Ciucă – ministrul Apărării Naţionale

Fiind militar de profesie, în mod sigur nu „a sărit la cap” pentru un CV atât de impresionant; este vorba despre cele care, de fapt, ar fi trebuit să fie desemnat pentru funcţia de prim ministru, dacă nu ar fi existat şacalii politici, lingăii, pupincuriştii, reptilele şi, mai ales, laşii. Despre Nicolae Ciucă se pot spune multe lucruri frumoase.

Militar de carieră, şeful Statului Major al Armatei, s-a remarcat prin prezenţa la numeroase misiuni militare în afara ţării (Irak, Afganistan, Bosnia). A fost comandantul Batalionului de Infanterie, cunoscut şi drept „Scorpionii Roşii” pe care i-a condus în Afganistan şi apoi în Irak. Nicolae Ciucă face parte din categoria ofiţerilor care şi-au câştigat gradele în teatrele de operaţii, el fiind singurul general român care a condus personal o misiune de luptă pentru podul de peste Eufrat în Irak. Nicolae Ciucă a fost distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, Semnul Onorific în Serviciul Patriei, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei Române, şi multe altele, pe care nu le mai redăm, ca să nu se considere că-l lăudăm.

– Claudiu Gavril Năsui – ministrul Economiei

Despre acesta putem spune puţine lucruri. Adică: în 2016 a fost consilierul ministrului de Finanţe, în guvernul Dacian Cioloş. Între 2014 şi 2015 a fost analist financiar la BCR. Ulterior a fost responsabil control intern la Muntenia Global Invest. În afară de averea tatălui său, Dorel Năsui, care se situează cam la 100 de milioane de euro, în CV-ul d-ului ministru nu sunt prea multe de spus. Adică să fie vorba despre o anumită „ECONOMIE” ? Sau poate asta spune suficient. Vom vedea.

– Virgil Daniel Popescu – ministrul Energiei



Grea ….. şi „Energia” asta, domnule PNL. Probabil că, văzând şefii că domnul POPESCU nu se poate descurca cu Economia, Energia şi Mediul de Afaceri, s-au gândit să rupă un colţ acolo şi pentru USR. Asta la modul „prietenesc”, chiar dacă cuţitele „Fără penali” erau cu lamele pe piatra polizorului. Ulterior, s-a văzut. VIRGIL DANIEL, nu are suficientă energie. Deci nu se poate descurca nici chiar aşa. Faptul că „băieţii deştepţi” – sintagmă deja consacrată – din energie abia au aşteptat să treacă alegerile, ca să-l poată face de căcat pe boierul Sică, care afirma fără mandolina de rigoare, că nici vorbă să apară taxe noi sau mărite, şi că guvernul PNL-USR PLUS UDMR se va lupta „la baionetă” pentru creşterea veniturilor la rumâni.

Şi prima lovitură sub centură, murdară, perversă şi mai ales, ticăloasă, au dat-o furnizorii de energie electrică, bineînţeles, cu complicitatea statului parşiv român şi a ANRE, care este stat în stat, condus încă de un PSD-ist, plătit en gros din banii noştri. Monstruozitatea constă tocmai în asta. Noi îi plătim ca să ne fure. Aceştia, furnizorii adică, au ridicat preţurile la kilowatt cu macaraua, noaptea ca hoţii, încât, bietul individ, care s-a dus cu noaptea în cap la vot, şi cu două măşti pe bot să nu aibă timp să se dezmeticească. Degeaba ne tromboneşte fostul şi actualul ministru al energiei, Virgil Popescu, cum că vor face şi vor drege, nu-l mai crede nimeni. Cum, chiar, guvernul să nu fi ştiut de acest matrapazlâc. O altă şmecherie a lui dom ministru Popescu este preluarea de către Romgaz a participării obţinute de Exxom în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Dar, cea mai mare provocare este implementarea noilor politici europene legate de energia verde, care, poate atrage miliarde de euro din fonduri europene. Din punctul de vedere al studiilor, CV-ul ministrului Virgil Popescu este suficient de bogat.

Îi lipseşte însă o singură spiţă, extrem de importantă. Diplomă de absolvire de la şcoala vieţii.

– CĂTĂLIN DRULĂ – USR – Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii



Timp de mai bine de 6-7 ani, a fost mereu o voce foarte acidă la adresa tuturor miniştrilor care s-au perindat pe la Transporturi. Acum, Drulă, ar putea ajunge tocmai în locul celor pe care i-a criticat în tot acest timp. A avut controverse aproape contondente cu miniştrii PSD-işti ai transporturilor, cum ar fi Ioan Rus sau Dan Şova pentru proiectele modificate sau, pur şi simplu improvizate ale acestora, cazul cel mai flagrant fiind al autostrăzii Sibiu-Piteşti, retrogradată din pix ca drum expres, asta după ce Dan Şova intenţionase să scoată proiectul total de pe harta autostrăzilor. Cătălin Drulă, inginer software la bază, a lucrat mult timp ca IT-ist.