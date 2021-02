Insectarul cu ministere și miniștri (IV)

– NECHITA ADRIAN OROS – Ministrul Agriculturii



A fost acuzat de ANI de incompatibilitate, dar a câştigat procesul. Potrivit declaraţiei sale de avere, dom ministru Oros a încasat anul trecut 125.376 lei ca deputat şi 132.727 ca profesor universitar doctor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj. Deţine un apartament de 71 mp în Cluj, un teren agricol de 4.100 mp la Jucu, un teren intravilan de 1.700 mp în Floreşti. (Păcat, o baltă la Belina, şi trei sferturi din judeţul Cluj n-ar fi stricat deloc). Avem exemple.

Mai are două maşini, un BMW fabricat în 2009 şi o Skoda din 2013, în leasing. Ei, ei, toate bune şi la locul lor, atât cu studiile de specialitate, cât şi cu declaraţia de avere. Dar, după cum spune proverbul, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Asta pentru că nu s-a făcut simţită în nici un fel, vreo îmbunătăţire în domeniul agricol – de au ajuns fermierii să-l regrete pe nea Petrică Daea -, seceta, bolile şi dăunătorii culturilor au fost prezente mai abitir poate ca altădată, fermierii au dus lipsă de utilităţi (bani, apă pentru irigat, îngrăşăminte, input-uri, substanţe contra bolilor şi dăunătorilor la plante, etc). Şi nu că nu s-ar găsi, dar sunt scumpe, şi fără bani devin inaccesibile.

– RALUCA ŢURCAN – Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale



Doamna Ţurcan reprezintă cu adevărat un „cadru de nădejde” după vorba vechilor comunişti. Şi nici nu se putea altfel după ce, între anii 1996-1999 a urmat cursurile Institutului Puşkin din Moscova, unde a obţinut o diplomă comercială în limba rusă. În acelaşi an (1999) a absolvit Academia de Studii Economice. În anul 1999 a început (deci un an extrem de prolific) un masterat la SNSPA Bucureşti, pe care nu l-a terminat nici în ziua de azi. A mai fost înscrisă la Gabriel Bratucu, la intervenţia lui Theodor Stolojan, dar din cauza inactivităţii a fost exmatriculată.

Ar mai fi o mulţime de lucruri „frumoase” de spus despre doamna ministru, dar având în vedere banalitatea lor, ne oprim aici. Când va fi cazul le vom evidenţia. Ceva, totuşi, trebuie să mai consemnăm. Dacă impresia despre fosta ministră, doamna Alexandru, nu era una dintre cele mai plăcute, despre actualul ministru am putea spune că este deplorabilă, până la dezastruoasă. Comparaţia cu un mop uzat de după uşa PNL-ului n-ar fi chiar foarte deplasată. În felul acesta, PNL-ul, nu după foarte mult timp mă va obliga să scotocesc şi să găsesc ştiri despre miniştrii PSD-ului.

– VLAD VASILE VOICULESCU – Ministrul Sănătăţii



După ce tatăl său a fost declarat cu acte în regulă că a fost colaborator al securităţii fiul, normal, nu se putea duce la alt partid. Toată lumea cunoaşte gradul de rudenie dintre PLUS şi celebra instituţie. Deşi, din punctul de vedere al studiilor s-ar părea că nu are nici o legătură cu durerea de burtă, a fost uns atât de Cioloş cât şi de Barna în importanta funcţie de Ministru al Sănătăţii. În restul CV-ului nu se spune decât despre tatăl domnului ministru şi cum acesta are o reacţie teribil de războinică cu toţi aceia care au dat pe goarnă păcătoşeniile parentale. Păi bine dom Barna, dacă Dacian Cioloş ţi-ar fi dat un căţel căruia trebuia să-i acorzi un portofoliu, este că nu l-ai fi refuzat?

– SORIN MIHAI CÎMPEANU – Ministrul Educaţiei



După părerea mea, acest domn era potrivit pentru tineret şi sport. Păi n-a fost el campion la triplusalt, adică la săritura la groapă cu lei noi? Ruta dumisale politică sună cam aşa: Partidul Conservator, ALDE, PRO ROMÂNIA, PNL. Urmează AUR, cu staţia pe extrema dreaptă. Conform biografiei, Sorin Cîmpeanu are o roabă de titluri şi de diplome, pe care nu am cum să le enumăr în scris. Dar, după cum se cunoaşte, am avut o mulţime de „doctori” în toate domeniile, care ulterior s-a constatat că erau copy paste veritabile. Şi dacă a fost ministru în guvernul Ponta, apoi, diletontul Cîţu nu putea să rămână mai prejos. (Orban să trăiască!). Şi, ca să nu se spună că în activitatea sa, din punct de vedere educativ, nu a făcut şi el un ou cât o mărgică, la data de 29 decembrie 2014, a iniţiat controversata Ordonanţă de Urgenţă 94/2014, supranumită ordonanţa amnistierii plagiatorilor. Această ordonanţă le-ar fi permis persoanelor care deţin titlul de doctor fals, să renunţe la acesta, fără a suferi consecinţele unui verdict de plagiat, în contextul în care primul ministru de atunci era domnul „dotore” Ponta Victoraş. Noroc că, parlamentarul a votat împotrivă. Şi s-a mai făcut remarcat cu ceva dom Cîmpeanu Sorin. Într-una din zilele trecute, a ieşit şi el pe „sticlă” chipurile să comunice cu electoratul. Şi a citit textul de pe telefonul mobil.

Bravo dom ministru al educaţiei.