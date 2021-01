Insectarul cu ministere şi miniştri

Mici consideraţiuni existenţiale pentru viaţa şi (mai puţin) activitatea românilor

Să începem cu primul ministru Florin Cîţu. Păi cum să nu avem încredere în acest hopa Mitică, jucăria preferată a domnilor Orban Ludovic şi Verner Iohannis. Pentru domnul preşedinte pot spune că mi-am adus aminte de un lucru, când a fost să punem „chisoiul” la alegerile prezidenţiale. Ideea mea, pe care o împărtăşeam şi altora, era că mai bine să-l votăm pe Iohannis ca proştii, decât pe Dăncilă ca tâmpiţii. Până la urmă am constatat că, de fapt, idioţii am fost tot noi. Până când vezi că PNL (adică fratele mai mic al PSD-ului), prin vârfurile sale (Orban, Iohannis etc.) „se joacă” cu cuţitele între dinţi pentru scaune confortabile, neinteresându-i nici cât un fir de aţă de paianjen voinţa românilor, care i-au avertizat prin neparticiparea ostentativă a 70% din populaţie la votul din 6 decembrie , că s-au săturat de scamatoriile paiaţelor din vârful prăjiturii, şi i-a împins grosso modo spre o grupare eterogenă, extremistă, fără ideologie, care nici ea n-ar fi crezut vreodată că va ajunge să decidă legi din parlamentul României.

Dar să începem enumerarea:

– Primul ministru Florin Cîţu



Oricât am scotocit prin biografia lui Florin Cîţu, în toată papura răscolită, nu am găsit nici un nod. Studii înalte prin străinătăţuri, funcţii deţinute de primă mărime, fără dosare compromiţătoare, de două ori senator PNL. O singură şcoală îi lipseşte domnului premier. Şi deloc lipsită de importanţă: şcoala vieţii, indispensabilă unui politician de primă mărime. Altminteri n-ar trata cu atâta dispreţ populimea, cea care mai produce, sau a produs mijloacele necesare posibilităţilor de trai. Faptul că a avut grijă de veniturile bugetarilor, lăsând de izbelişte sectorul privat, dovedeşte, fie lipsa de experienţă, fie răutatea abundentă, fie miserupismul. Iar faptul că a fost folosit drept minge de ping-pong de către Orban şi Iohannis, şi nu o dată, ne conferă oare vreun gram de încredere în guvernul pe care cu infatuare îl va conduce?

– Dan – Ilie Barna (USR), vicepremier



Despre controversatul preşedinte al Uniunii Salvaţi România se pot spune multe, dar nu totale plăcute domniei sale. Şi anume: În 2007 a înfiinţat Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare (DCG). Se spune că, în perioada cât a activat, a înfiinţat Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare (2007). A ieşit din firmă în 2016, odată cu preluarea funcţiei de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. În timpul în care activitatea lui s-a desfăşurat în mediul privat a lucrat mult cu statul, în proiecte pe fonduri europene. Firma lui a avut contracte cu Ministerul Dezvoltării în anul 2009, cu Ministerul de Interne în 2011 şi 2013, cu Ministerul Fondurilor Europene în 2013, cu Ministerul Justiţiei în 2017, sau cu Prefectura Constanţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa în 2012, respectiv 2017. Jurnaliştii de la Rise Project au publicat la începuturile campaniei alegerilor prezidenţiale din 2019 o anchetă despre proiectele derulate de firma lui Dan Barna înainte ca acesta să intre în politică. Potrivit investigatorilor, în unele proiecte Barna şi firma sa au canalizat bani europeni către firme beneficiare unde lucrau prieteni de-ai lui, sau chiar sora acestuia, Gabriela Popa. De asemenea, în unele proiecte ar fi avut loc achiziţii supraevaluate sau angajări fictive. Ulterior Parchetul Anticorupţie a comunicat că Dan Barna nu are calitatea de suspect sau inculpat. Mă rog, de-ale justiţiei!

– Kelemen Hunor nu-i pădurar!



Deocamdată nimic deosebit de consemnat. Nici de bine, nici de rău. Scriitor şi politician. În ambele zone cu părţi pozitive. Cetăţean român de origine maghiară. Pentru moment, cam atât. Este prim-vicepremier al României…