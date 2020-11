Marea durere în cur a clasei politice faţă de români

Alegerile parlamentare se apropie în cea mai mare viteză fără să ţină cont de pericolul radarului numit electorat. Nici chiar de caşcheta alburie a virusului cu coroană nu se sperie. E vorba despre clasa noastră politică (Oare politicos vine de la politică? N-aş crede!), care îndeamnă aproape agresiv, pe toate canalele media, la modul parşiv, ca lumea să iasă la vot cu orice preţ, dă-o încolo de pandemie, pentru că pe data de 6 decembrie COVID-ul şi-a luat o zi de concediu. Încă o dovadă că pe aleşii noştri dragi îi interesează mai puţin decât deloc, de sănătatea populaţiei, despre care guvernul Orban face atâta caz. Tragedia de la spitalul din Piatra-Neamţ, cred că este edificatoare în acest sens. Despre neamţul ales în fruntea ţării, ce să mai vorbim. Dezamăgire totală. De aceea, oameni buni şi foarte buni plătitori de taxe şi impozite, vă sfătuiesc să vă gândiţi foarte bine dacă este cazul să mergeţi la vot. Acum este momentul în care se mai roagă şi ei de noi. După, peste patru ani! Pentru că, la ora actuală, s-au conturat clar, în sânul populaţiei, două grupări. Ei şi noi. Numai că ei fac ce vor, iar noi facem ce vor ei. De 30 de ani de când s-a dat lovitura de palat, din patru în patru ani, aceiaşi indivizi apar în fruntea listelor şi a partidelor, cu aceleaşi promisiuni nesărate, care, oricum, nu s-au materializat niciodată. Şi nici nu au de gând s-o facă. Ei s-au ajuns, bani, vile, maşini de lux, relaţii, şi-au făcut obraz de scoarţă, burtă de neam prost, fără de care nu ai ce căuta în politică, şi au rămas cu o singură durere: în cur faţă de noi, de prostime, cum le place lor să spună. În timp ce noi suntem mult mai bogaţi; dureri de cap, de stomac, de spate, de oase, de morţii pe care îi jelim, şi pentru care nu răspunde nimeni (Colectiv, Giuleşti, Piatra-Neamţ) etc.

Şi din cauza asta vă sugerez respectuos, nu ieşiţi la vot. Sau dacă cineva, unul, sau chiar mai mulţi dintre amărăştenii, pe care încearcă iarăşi să îi prostească, aduce câteva exemple de promisiuni rezolvate de care le-au promis, atunci, la vot toată lumea. Intelectualitatea adevărată românească (vedeţi, că în ciuda clasei politice, mai avem şi aşa ceva) a strâns rândurile. S-au adunat, pentru început în număr de 50 de personalităţi, şi au început să vină în sprijinul celor mulţi. Într-o seară, pe un anumit post de televiziune, Digi24, de exemplu, domnul Gabriel Liiceanu a informat populaţia cu mai multe chestiuni importante, pe care omul de rând nu avea de unde să le ştie. Şi anume că în ultimul timp au fost acordate de către forul de specialitate 760.000 de diplome de doctorat, din care 260.000, copy-paste. În scrisoarea lor, aceşti reprezentanţi de frunte ai inteligenţei româneşti au solicitat, printre altele, că cel puţin la alegerile care urmează, doritorii de funcţii, poziţii şi privilegii înalte, să semneze un document, ceva, gen declaraţie de avere, prin care să informeze electoratul că, dacă nu-şi vor duce la îndeplinire promisiunile făcute în perioada campaniei electorale, să fie pedepsiţi penal. Ar însemna că au minţit în folosul propriu, au păcălit, indus în eroare, derutat, etc. Crede cineva că se va întâmpla aşa ceva? Eu nu. Ar însemna să-şi cumpere singuri cătuşe şi costume cu dungi verticale. Guvernul PNL, care ne asigură că nu poate dormi noaptea din cauză de sănătatea românului, află cu surprindere câţi mor, câţi sunt infectaţi, ce drame şi ce tragedii au mai avut loc prin spitalele patriei, asta, bineînţeles din mass-media accea păcătoasă pe care o ignoră sau o înjură ei. Păi, stimaţi incapabili şi deosebiţi ineficienţi, domnul Tătaru Vasluianu, ce păzeşte?

Parcă el este logofăt peste sistemul de sănătate acesta incult şi corupt până la celulă şi moleculă, numit de naivi sănătate. Mai mult, domnul ministru din judeţul cu cei mai mulţi săraci pe cap de locuitor, acuză în gura mare întreg poporul român, pentru dramele întâmplate la Colectiv, Giuleşti, Piatra-Neamţ, etc.

Câtă nesimţire. Cât despre şeful lui direct, primul ministru Ludovic Orban, ce să mai spunem. A ieşit şi el pe „sticlă” să-şi dea cu părerea: Că sunt vinovaţi individuali, că trebuie pedepsiţi, că vom face, că vom drege, că o să, o să, o să, etc.

Atâtea vorbe avea la el, săracul! Penibil! De aceea, oameni buni, cinstiţi, muncitori, devreme plătitori de taxe, impozite, şi ce le mai trec prin cap guvernanţilor, mai ales pensionarilor, pentru pensiile cărora nu se găsesc bani, nu ştiu ce v-ar putea mâna în această luptă electorală, şi pentru ce să lăsaţi liniştea şi căldura de acasă, pentru ca să mergeţi la secţia de votare?! Nu v-aţi săturat de promisiuni?