Ministrul şi samsarii

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a punctat clar într-o conferinţă de presă, că în perioada de pandemie, pieţele să rămână deschise, acestea fiind un plus pentru producătorii reali, dar şi pentru cumpărători. Mai mult (iar asta a devenit un laitmotiv, ca să nu-i spun slogan electoral), acest document ministerial cere insistent eliminarea din pieţe a unei categorii de comercianţi, botezată „generic” samsari, sau speculanţi, cum îi consideră unii parlamentari, care n-au cumpărat niciodată din piaţă nici măcar o legătură de verdeaţă, astfel încât în spaţiul comercial să aibă loc producătorii autohtoni. (Ca unul care ştiu exact cum stau lucrurile cu activitatea din pieţe, îl asigur pe domnul ministru, şi pe ceilalţi care acuză nişte oameni corecţi, că de foarte multă vreme, aproximativ 40% dintre tarabele din pieţe erau destinate exclusiv proprietarilor de produse, adică producătorilor. Dar, niciodată nu s-a ocupat mai mult de 10% din spaţiu, şi spun asta cu indulgenţă). Revenind la denumirea jargonistică „samsari”, pentru aceia care nu sunt prieteni buni (şi sunt foarte mulţi) cu limba română şi cu Dicţionarul Explicativ al acesteia, să vedem ce înseamnă cuvântul „samsar”. Mijlocitor în afaceri negustoreşti, misit. Fig. Persoană care face din orice lucru obiect de negoţ. Expresia provine din limba turcă.

„Văzând că în unele localităţi pieţele sunt închise (lipsesc exemplele concrete), am cerut colegilor mei ca în noua ordonanţă militară să fie introdus un articol, în care să se stipuleze clar ca toate pieţele angro-alimentare să rămână deschise, bineînţeles cu respectarea măsurilor de securitate, impuse de autorităţi.

Suplimentar, acum, mai mult ca niciodată, trebuie scoşi imediat din pieţe, samsarii şi speculanţii”. (Parcă în ideile dumnealor, cele două expresii se traduceau la fel). Acolo să ajungă să-şi comercializeze produsele numai producătorii veritabili! Au fost plângeri din partea acestora, spune domnul ministru, pentru că, din cauza samsarilor(!), s-au adunat stocuri foarte mari de produse, care în situaţia dată nu pot fi vândute (sanchi). Oare doar samsarii să fie de vină? Sigur nu. În primul rând că aceşti „samsari” sau „speculanţi” cum îi „alintă” oficialul, sunt comercianţi „cu acte în regulă”, toţi având tot felul de asociaţii legal înfiinţate, că plătesc impozite la stat, mai mult, creează locuri de muncă, contribuie la aprovizionarea cu produse agroalimentare a populaţiilor urbane.

Aceşti oameni muncesc zi lumină, uneori şi noaptea, inclusiv sâmbăta şi duminica. Că se duc la poarta producătorului la sute de kilometri, şi-i cumpără marfa, pe care i-o plătesc pe loc, şi asta pentru că adevăraţii producători, unii dintre ei nu au mijloace de transport ca să ducă marfa la pieţe, iar alţii (şi nu sunt puţini) nu-şi pot părăsi culturile ca să stea zile întregi prin pieţe.

Un şef mare de la agricultură ar trebui să ştie de ce, ca să nu mai punem la socoteală banii cheltuiţi pe combustibil, taxa la piaţă, hrana individului etc. Un alt motiv, şi deloc lipsit de importanţă, pentru producerea acelor stocuri, ar mai fi preţurile practicate, calitatea produselor, şi nu în ultimul rând numărul mare de super şi hipermarketuri care îşi permit să aducă mărfuri diverse, şi la preţuri oarecum modice.

Este posibil să existe şi astfel de indivizi certaţi cu legea şi care vând produse fără acte de provenienţă, certificat de calitate, care folosesc aproape exclusiv cântare neomologate cu care fură la greu cumpărătorii.

Dar aici, domnule ministru Oros, intervine o întrebare lipsită de educaţie. Cei care sunt plătiţi la greu din banii contribuabilului, şi când spun asta mă refer la poliţia locală, poliţia naţională, toate celelalte echipe care ar trebui să se ocupe de controalele şi de respectarea legilor prin pieţe, de ce nu-şi fac datoria? Primăriile, Consiliile Locale, Administraţiile pieţelor şi toate celelalte, că sunt, slavă domnului, ce păzesc? De regulă aceşti indivizi, şi care sunt în general mai bronzaţi, nu-şi fac afacerile în interiorul pieţelor. Stau pe domeniul public, îşi fac treaba, iar reprezentanţii pieţelor acolo nu au nici o putere de control.

Probabil prezenţa poliţiştilor nu-i deranjează, îi doare la bască. Unii oameni, vădit nemulţumiţi, dau vina pe primăriile care au conduceri PSD-iste. Îmi permit să-i contrazic. Indiferent ce culoare vor avea primarii, şi tot conclavul lor, situaţia nu se va schimba. Acelaşi lup, acelaşi păr. Iar vinovatul de bază, este, ca de obicei, poporul, care la patru ani, se îmbracă frumos, îşi ia toiagul şi merge la vot. Asta vor, asta avem.