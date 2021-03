Poveste tristă pentru români

Poate mulţi nu mă vor crede, dar eu nu mi-am închipuit niciodată că voi retrăi nişte vremuri din cauza cărora au murit o groază de oameni, doi dintre ei găsindu-şi sfârşitul într-o cazarmă din Târgovişte. Şi asta, pentru faptul că au sărăcit şi înfometat la maxim populaţia, au minţit-o, au subjugat-o, au împilat-o, aducând-o într-o situaţie disperată, fiind absolut convinşi că „mămăliga” nu va exploda niciodată. Când şi-au dat seama că socoteala lor a fost eminamente greşită, era deja foarte târziu. Şi, iată, situaţia se repetă – şi, surprinzător – nu de la continuatorii respectivilor tovarăşi ni se trage, ci de la unii care şi-au schimbat culoarea roşie a straielor cu galbenul cuvintelor goale de conţinut, dar cu vrajbă şi otravă împănate la maxim. Liberalo-comuniştii, că despre ei era vorba – aflaţi actualmente prin minciună, ipocrizie şi prefăcătorie în vârful grămezii de gunoi, producţie proprie, şi de care sunt tare mândri. Se autopăcălesc cu rezultatele alegerilor pe care le-au minţit, păcălit şi poate chiar măsluit, fără să perceapă realitatea actuală, păşesc prin gropi cu ambele picioare, fiind convinşi că populimea este atât de proastă încât să nu-şi dea seama de maşinaţiunile lor. Chestia cu îngheţăm, nu dăm, investiţii, vrăjeli, n-avem, a devenit perimată şi chiar hilară. N-avem, n-avem, repetă obsesiv Cîţu, completându-şi corul cu Orban, Iohannis, şi ceilalţi PNL-işti de frunte.

Păi, n-avem, cine? Protipendada, parlamentarii, magistraţii, indivizii din fruntea partidelor politice, patronii, serviciile? Lacheii, pupincuriştii, lingăii? Cine „nu avem” liberalilor? Pe Barna sau Hunor nu-i întreb. Oricum sunt a cincea roată la căruţă. Dar populimea de la talpă, muritorii de foame şi de lipsă de medicamente, prăpădiţii care fie muncesc pe nişte salarii de mizerie, sau cei cu pensii de rahat, ăştia au, Cîţule? Pentru că voi spuneţi, învrăjbind pe cei cu vârste medii contra bătrânilor, „noi nu vrem să plătească copiii noştri, nepoţii etc”. Dar până atunci, acei care au muncit o viaţă, şi au contribuit din veniturile lor la pensii, vor muri, fie de inaniţie fie din lipsă de medicamente. Iar asta pentru voi nu are nici o importanţă, nu? Deviza voastră este, şi-au trăit traiul, şi-au mâncat mălaiul! Nu-i aşa domnule premier minciună? Şi ca să limpezim o problemă: nu sunt, şi nu am fost niciodată de stânga. Deşi, cei care gândesc aşa, au şi idei foarte bune. Am o mentalitate de dreapta clară. Am făcut un fel de campanie pentru liberali, şi-acum îmi pare rău. Sunt total dezamăgit. Şi nu sunt singurul. Ceea ce fac aceşti impostori, care se consideră de ideologie liberală, este de fapt o golăneală, ei trăind cu ideea că, acum este timpul nostru, ne facem „chişca” mare, şi, apoi, Dumnezeu cu mila. Nu ştiu cum se întâmplă, dar, toţi acei care ajung la putere, în anumite funcţii foarte înalte, le ia naiba minţile. Aşa si acum! Nu înţeleg că, „tripla alianţă” este una fragilă, incoloră, inodoră, şi este bazată exclusiv pe interese proprii sau de grup. De fapt, interese la primul val mai agresiv, pun pariu că primii care „sar în apă, fără colac de salvare, pe moment”, sunt UDMR-iştii, pentru că ei sunt profesionişti. Şi ştiu să înoate cu orice fel de centură., de orice culoare. Useriştii lui Barna (vedeţi că pe indivizii cu semnul PLUS nici nu-i amintesc), îşi achiziţionează de zor scări de mătase, pentru a le putea folosi mintenaş, când va veni, probabil timpul pentru escaladare spre vârful mămăligii, chiar dacă încă nu au habar cu se se mănâncă. Iar aceşti habarnişti, care s-au botezat abuziv liberali, – şi spun asta, pentru că, cei trei crai, Orban, Iohannis şi Cîţu, nu înţeleg că sunt ruinătorii hotărâţi şi disperaţi ai PNL-ului.

Dacă Doamne-fereşte s-ar întâmpla nişte alegeri la ora actuală, PNL-ul, cu cei trei crai în frunte, nu ar mai obţine nici 10% din sufragii. La Galaţi situaţia este şi mai dezastruoasă. Conducerea PNL din localitate, un zero cu bască.