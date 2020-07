Programul de relansare economică al PNL (nu credeţi?)

Copycat? Adversarii politici ai liberalilor acuză cu mâna pe cravata lor de pionier, că mai mult de 10 măsuri din programul de relansare economică al PNL seamănă „cap tăiat” cu cele propuse anterior de PSD. Şi asta încă n-ar fi problema cea mai gravă. Sunt aproape sigur, însă, că vor copia cu punct şi virgulă şi ineficienţa în realizarea acestor proiecte. Vorba ceea, nu-i doare gura, iar limba n-are oase.

Sincer, n-am urmărit cap-coadă toată polologhia rostită emfatic, cu un zâmbet pervers, de preşedintele Iohannis, şi apoi, de premierul Ludovic Orban şi supuşii săi. Şi bine am făcut, după umila mea părere, pentru că din ceea ce am apucat să văd, aproape că îi pufnea râsul pe domnii miniştri. Noroc cu măştile pe care le aveau pe faţă. Unii aveau fruntea încruntată ca să pară gravi, serioşi. PSD-iştilor le este frică de faptul că PNL-ul le va fura ştiuletele de pe foc, copt gata. Se cunoaşte că au rămas doar tinerele vlăstare comuniste. Cei „curviţi” şi hârşiţi în astfel de lupte de gherilă, şi care ştiau rostul, şi nu puneau botul „la vrăjeala” s-au dus la „studii” la Jilava, Poarta Albă sau America Centrală. Punctele pentru care PNL-iştii sunt acuzaţi că au copiat din inteligenţa de partid şi de stat PSD-istă, ar fi:

Aşadar, guvernul a prezentat, păstrând distanţa socială reglementară şi nişte măşti pe faţă tip Zorro, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică. La eveniment a participat şi preşedintele ţării, Klaus Iohannis.

Conform documentului, Guvernul îşi propune să schimbe modelul de dezvoltare bazat pe consum, într-unul cu baza mare pe investiţii, digitalizare şi stimularea capitalului autohton. Pentru că, nu se procedează „băbeşte”, cu „pune ici şi ia de ici” şi pentru că sunt numai vreo 30 de ani de când, aproape ciclic, vin ba unii, ba alţii, care, recunosc cu voce tare că nu pot dormi noaptea de grija „poporului”, dar, de fapt, încântaţi de dulcegăriile puterii, şi-ar da jos şi chiloţii, nu doar pantalonii, numai să-i creadă prostul şi să-i voteze. Dar până şi boul-bălţii a început să belească ochii, şi, schimbă mintenaş pe seriale americane, sau chiar desene mai animate şi-apoi, ce-ar putea înţelege omul de rând din cuvântările respective, pline cu tot felul de expresii tehnice, pe care de multe ori, nici vorbitorul nu prea le desluşeşte sensul.

Toate chestiile cu Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, cu paritatea de cumpărare standard, granturi şi fonduri nerambursabile, scheme de garantare, înfiinţarea unei Bănci Naţionale de Dezvoltare ca instituţie de credit şi înfiinţarea Fondului Român de Dezvoltare. Aiurea!

De asemenea, sunt prevăzute o mulţime de propuneri SF, ca: protecţie socială, printre care vouchere pentru o masă caldă, pentru persoane în vârstă, vouchere pentru copii care provin din familii cu venituri mici şi pachete pentru persoanele vulnerabile. Tot onor Guvernul promite trei spitale la Iaşi, Cluj, Craiova (Dragnea a fost mai generos, el făcea 8 bucăţi, ultramoderne, dar ce, cum şi când, era strict secret). Tot la capitolul investiţii (Doamne apără şi păzeşte), Sică şi ai lui au băgat din top conectarea provinciilor istorice ale României, prin finalizarea a 3000 km de autostrăzi şi drumuri expres până în 2030, construcţia metroului la Cluj-Napoca, terminarea magistralei la Bucureşti, 20.000 km drumuri locale şi drumuri judeţene, extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi realizarea Canalului Siret-Bărăgan. (Dacă Nicuşor Urecheatul ar fi reuşit să traverseze iarna 89-90, nu-i exclus ca dropiile din vasta şi mănoasa câmpie să se fi adăpat cu apă din Siret.) O meschinărie, obrăznicie, o stupiditate, dar mai presus de toate, o curiozitate: Cum adică valoarea grant 2000 euro/SRL fără salariaţi, care ar presupune cheltuieli, stocuri, datorii furnizori, chirii, utilităţi. Fără salariaţii la acea firmă. Şi atunci, banii respectivi, pe mâna cui încap? IMM-uri, digitalizarea, echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

(Boier Dragnea, te-au depăşit PNL-iştii în promisiuni-minciuni?). Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei agro-alimentare, programe de finanţare pentru noi investiţii, programe de garantare pentru asigurarea lichidităţii companiilor şi tot felul de alte măsuri luate cu centimetrul, metrul, tona etc şi pe care omul de rând, fie nu le pricepe, fie nu le mai crede. El de fapt aşteaptă să-i crească venitul (salariu, pensie, pentru care a muncit o viaţă şi a cotizat din salariul de mizerie pe care la avut), poate va reuşi să-şi cumpere simultan şi mâncare şi medicamente.

De îmbrăcăminte, acum, vara, n-ar prea fi nevoie. Poate la iarnă. Dar până atunci…cine ştie?!…

Revenind la mult trâmbiţatul program de relansare economică, cum credeţi că ar putea cineva să-l ia în serios, când, acest guvern, în scurtul timp de când a luat puterea a călcat pe cap mai multe promisiuni ţipate în gura mare, unele, cu caracter de lege. Şi anume:

Creşterea pensiilor cu 40%, chestie acceptată şi prinsă în bugetul de stat pe anul 2020 şi pe care acum, cu mare scârţâială „a la Câţu” s-ar putea reduce la 10%!

Reactivarea legii 18 (care de fapt nici nu a fost abrogată) privind confiscarea averilor ilicite, frauduloase şi pedepsirea făptaşilor.

Vrăjeala cu pensiile nesimţite şi care în afară de nişte simulări populiste, nu s-a văzut nimic.

Şi, chiar, de unde 100 de miliarde de euro care să vă susţină toată această înşiruire de idei nefericite? Din lanurile uscate de secetă, din locurile de muncă desfiinţate, din economia cu dric şi popă? Asta ar trebui să explicaţi cu punct şi virgulă, domnilor guvernanţi.