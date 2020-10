PSD dă lovitura privind amânarea alegerilor: CCR a spus că legea este constituţională

Marcel Ciolacu a lansat joi un avertisment dur la adresa premierului Orban şi a peşedintelui Klaus Iohanis cu privire la data alegerilor. Liderul PSD spune că şeful statului trebuie să cheme liderii politici să discute cu ei.

După părerea preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, în momentul în care Klaus Iohanis va promulga legea care dă dreptul parlamentului de a stabili data alegerilor, această dată nu va mai fi 6 decembrie, iar şeful statului va trebui să cheme liderii politici la consultări, menţionând că alegerile pot fi amânate, până la trei luni. (Augustin Zegrean spunea că aceasta nu se cheamă „amânarea alegerilor”, ci prelungirea mandatelor parlamentarilor, iar constituţia permite orice durată, fără a preciza care este ea.)

Noi am iniţiat o lege prin care dăm dreptul Parlamentului de a stabili data alegerilor. Această lege a fost atacată de preşedinte şi guvern la CCR. CCR a spus că legea este constituţională. În acest moment legea a plecat către preşedinte. Ea poate fi retrimisă la parlament. După cum spune Ciolacu, legea, indiferent ce vor face guvernul sau preşedintele, mai mult de o lună nu poate fi ţinută pe loc, şi va trebui promulgată. În acel moment HG prin care alegerilor ar trebui să se ţină pe 6 decembrie, devine nulă.

El a susţinut că preşedintele nu poate să promulge legea până pe 6 decembrie, iar Guvernul ar încălca legea dacă ar da o nouă hotărâre.

„Mai mult, toţi cei care participă la alegeri dau în judecată şi câştigă, adică anulează alegerile”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Potrivit liderului PSD, „toţi liderii politici din Parlament trebuie să se strângă să ia o decizie. Astfel încât alegerile parlamentare să fie amânate până în martie 2021. Dacă şi atunci avem creşteri a numărului de cazuri, (ceea ce nu este exclus cu acest guvern), atunci, preşedintele, are prerogativele constituţionale să mărească mandatul parlamentarilor”, a spus Ciolacu.

„Noi respectăm Constituţia. Conform Constituţiei, alegerile parlamentare pot fi prelungite cu trei luni, prin lege organică, şi asta ar fi cam până în martie 2021. Asta e atributul Parlamentului şi are atributul şi preşedintele, constituţional, pe stare de urgenţă, să prelungească mandatul parlamentarilor”.

La apariţia pe sticlă a şefului statului, de fiecare dată s-a făcut de „cacao”! La întrebările jurnaliştilor (cele incomode, bineînţeles) răspundea evaziv, folosind ca protecţie o mască imensă, cu, „nu ştiu, nu sunt pus în temă, mă voi interesa” etc. Păi, dacă nu ştia, ce căuta acolo? Şi când te gândeşti că l-am votat.