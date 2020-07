Rubrica „dragi gălăţeni”

Hopa! Iată că primarul nostru iubit a început să ne îndrăgească din nou. Şi nu aşa, numai oleacă, ci grozav de tare. Ale naibii voturi.

Cum mai schimbă ele starea psihică a aleşilor.

Din indiferenţă şi aroganţă, aceştia devin brusc binevoitori, agreabili până la condescendenţă.

Dar nu vă faceţi griji. Asta va dura până pe data de 27 septembrie. După… Dumnezeu cu mila.

„S-au împlinit patru ani – spune domnul primar Pucheanu – de când am depus jurământul de primar al municipiului Galaţi. Mi-am asumat pe deplin misiunea aceasta şi oraşul s-a schimbat mult: una din problemele pe care am rezolvat-o a fost închiderea sistemului centralizat de încălzire.” Asta se cheamă a minţi prin omisiune. Normal, ar fi trebuit să spună, o parte a acestui sistem, cu vechi rădăcini comuniste. Mai spune domnia-sa despre cele câteva garaje demolate. Şi fostul primar Marius Stan s-a lăudat tot cu această realizare remarcabilă. De asemenea, domnul primar în funcţie (încă), ca şi fostul, bagă aceleaşi vrăjeli cu investiţiile în şcoli, spitale, străzi. Nu mai enumăr câte ne abureşte domnul Pucheanu prin hârtia pusă prin cutiile poştale ale locatarilor. Dar, câteva semne de întrebare, mirare, care mai de care, nu-mi dau pace de nici o culoare. De ce pe documentul băgat volens-nolens pe gâtul individului autohton, mai ceva decât coronavirusul, la nivel fruntaş apare stema oraşului şi inscripţia Primăria Municipiului Galaţi.

Chestia seamănă a sfidare şi chiar nesimţire.

Cine candidează pentru următorul mandat de primar? Ionuţ Pucheanu sau Primăria?

Şi ar mai fi nevoie de câteva răspunsuri explicate de la domnul primar. De când un oraş gri spre negru, administrat cu exces de incompetenţă cu nişte idei care mai de care mai absurde a devenit brusc prietenos, deschis, primitor, care stârneşte mândria patriotică a ocupanţilor de fotolii confortabile din noua primărie.

Pentru că pe noi, oamenii de rând, nu prea ne dă pe spate chestia asta cu mândria.

Aşadar, să dăm câteva exemple, şi nu sunt deloc puţine, despre „ideea” de mândrie a unora.

Faptul că pensionarii nu beneficiază de abonamente gratuite pe toate traseele din oraş.

Străzile şi trotuarele sunt blocate cu maşini parcate ilegal.

Nu s-a rezolvat nimic cu parcările dintre blocuri, este vorba despre închirierile acestora, în anumite condiţii, locatarilor.

Deşi oraşul este înconjurat de ape, curgătoare şi stătătoare, Galaţiul nu are nici o plajă, deşi s-au cheltuit foarte mulţi bani din bugetul local (a se citi din taxele şi impozitele plătite de către cetăţeni), cu tot felul de firme de construcţii, în final rezultatul fiind zero.

Anumite treceri de pietoni nesemaforizate dau posibilitatea oricând a accidentelor rutiere, ca să nu mai spun de timpul pierdut cu zeci de minute până treci de pe o parte pe alta.

Despre parcuri ce să mai vedem! Exemplu grăitor este „Parcul Tineretului”, sau Selgros cum i se mai spune, care apare deplorabil.

Mizerie maximă, bănci distruse aproape total, stâlpi de iluminat devastaţi, WC-uri lipsă, sau nefuncţionale. În schimb nu duce lipsă de miserupism şi dezinteres maxim din partea primăriei, deşi nu-i prima oară când sesizăm acest lucru.

Dar cel mai important neajuns pentru gălăţeni este dispariţia totală a sporturilor de performanţă din municipiu, în frunte fiind fotbalul. Şi când te gândeşti că echipa Oţelul a câştigat campionatul naţional, ne-a reprezentat la nivel european, mai mult chiar am avut jucători la loturile naţionale.

Poliţia locală (sau garda de corp a primarului plătită gras din banii proştilor, şi care au o greaţă patologică şi o lipsă maximă a ideii de comunicare civilizată.) De fapt provin din gardienii publici, făcuţi pe pile şi relaţii.

Mai sunteţi chiar atât de mândru domnule primar? Sau, sigur, toate aceste probleme se vor rezolva în „mandatele” următoare?!

Asta se va vedea la vot.