Starea de vomă

Pe care o simt aleşii noştri aflaţi în „monstruoasa coaliţie”, aflată la „butoane”, atunci când vine vorba despre bătrânii care încă n-au dat „colţul”, şi mai au şi pretenţia că nu le ajunge pensioara. E-he-hei, dar tinerii care vor ieşi la pensie peste „nu se ştie câţi ani”, ei de unde vor lua pensiuţa? Asta era marea grijă a ministrului Cristian Ghinea, care-şi îndemna colegii din ministere să-şi lămurească părinţii, bunicii, fraţii, vecinii şi orice lighioană le iese în cale că „aşa nu mai merge”.

Reforma sistemului de pensii pe care ne-o asumăm prin PNRR, înseamnă soluţii de redresare treptate, responsabile, etc, etc, astfel încât investiţiile masive din PNRR în autostrăzi, în păduri noi plantate, în reducerea abandonului şcolar, şi tot felul de alte vrăjeli, cu aspect halucinant. Dar până atunci câţi dintre cei care au muncit o viaţă în condiţii mizere, vor mai exista? Mă uitam la primul ministru Florin Cîţu când, de pe sticla micului ecran, promitea cu patos, exact aceleaşi lucruri, pe care, un alt individ cu mustăcioară, şi care acum se află după gratii, de loc din Teleorman, Liviu Dragnea pre numele lui de familie şi botez, şcoli, spitale, kilometri de autostrăzi fără număr, fără număr, şi-mi dădeam seama cât de ridicoli pot fi:

Ce s-a angajat guvernul să facă referitor la pensii:

-transmiterea către Parlament a noii legi privind sistemul de pensii, înlocuind toate prevederile negative ale Legii nr. 27/2019 (inclusiv cele referitoare la perioada fixă de contributivitate de 25 de ani), şi propunând o nouă formulă de indexare bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiilor contributivităţii care să asigure sustenabilitatea fiscală şi să nu mai permită creşteri ad-hoc.

– eliminarea indicelui de corecţie.

– creşterea mai rapidă a pensiilor mici cu menţiunea anvelopei totale în raport cu PIB, astfel încât indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu şi lung să nu indice un risc ridicat.

– modificarea pensionării anticipate.

-stimularea continuării vieţii active şi creşterea voluntară a vârstei de pensionare şi asigurând sustenabilitatea fiscală a Pilonului II printr-o creştere a contribuţiilor în linie cu prevederile Strategiei Fiscal-Bugetare.

– ministerul muncii va finaliza legea în prima parte a anului 2022 şi o va trimite în Parlament.

– aprobarea de către Parlament a noului cadru legislativ, eventualele modificări aduse proiectului de lege iniţial de către Parlament care ar duce la creşterea cheltuielilor cu pensiile în raport cu PIB-ul vor fi compensate de Guvern cu măsuri concrete de a creşte veniturile bugetare pentru a acomoda aceste creşteri -Q4 2022.

– toate dosarele de pensii recalculate Q4 2022.

– aprobarea de către Parlament a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale Q4 2022.

– aprobarea legislaţiei necesare pentru asigurarea sustenabilităţii Pilonului 2 pensii Q4 2022.

Ministrul Ghinea a explicat că Guvernul şi-a asumat menţinerea unui stagiu de cotizare complet de 35 de ani. Cele de 25 de ani avea riscul de a arunca în aer sistemul de pensii. Îngrijorarea lui Cristi Ghinea seamănă cu povestea lui Creangă cu drobul de sare. Păi, domnule ministru, puteţi să ne spuneţi câţi tineri muncesc la ora actuală cu acte în regulă? Câţi mai sunt în ţară? Chiar credeţi că peste 10-20 de ani vor exista indivizi care vor cere pensii cu milioanele, ca acum?

Prin noul act normativ se doreşte introducerea unei noi formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivităţii. Se încearcă în acest fel corectarea sistemului public de pensii prin eliminarea indicelui de corecţie şi a stagiului complet de cotizare diferit.

Acest aspect poate fi realizat prin noua formulă de calcul a pensiei, formulă care are ca principiu de calcul produsul dintre numărul total de puncte cu valoarea unui indicator de pensie, un mecanism de indexare standard şi sustenabil financiar (în locul creşterilor ad-hoc), care ar asigura predictibilitatea cu plata pensiilor, eliminând în acest fel toate cheltuielile aferente reprezentării intereselor statului…

Toate bune şi frumoase în penererăul ăsta, ceea ce nu clarifică absolut deloc este următorul lucru: când şi cât intră în buzunarul amărâtului. Se spune în schimb cu litere mari: nu sunt bani.

Ba sunt, stimaţi domni, cu veleităţi limpezi că trageţi înspre tovarăşi.

În primul rând spuneţi că banii de la mama Europa sunt direcţionaţi nedezminţit spre investiţii, dar paralele autohtone unde se duc?

Dar ANAF-ul? Colectarea extrem de slabă de la datornici, sau confiscarea averilor obţinute ilicit, şi care nu-s puţine, ei, ce spuneţi, dragii moşului? Şi ar mai fi ceva, deloc lipsit de importanţă. Minciuna şi vrăjeala, cu care ne tot prostesc acei ce ne conduc de la regi încoace. Şi-atunci, cum credeţi că mai pune „botul” cineva?