Uhăi bade… meri la vot?!

Pentru început, câteva inepţii azvărlite-n gura mare de toţi liderii politici de la noi, adică:

– Ne-au votat poporul, oamenii ne-au dat votul, cetăţenii au pus ştampila, şi-apoi bla, bla,bla, tot poporul, poporul, etc.

Acuma, din două, una! Ori ipochimenii respectivi au făcut matematica cu profa de sport, ori ne consideră în continuare nişte idioţi incorigibili. Păi, băi, indivizii lu’ peşte, 70% din „bobor” a preferat căldura căminului conjugal şi propriu, cu şpriţul de rigoare lângă o masă tovărăşenească şi cât de cât consistentă, şi care urmăreau la televizor cum unii „cetăţeni” dădeau „colţul” prin curţile secţiilor de votare, ca pe frontul din Afganistan, iar alţii mai gospodari, se străduiau să facă rost de nişte viruşi pentru sărbătorile de iarnă. În această ordine de idei, mă simt pus într-o mare încurcătură. Nu ştiu cu ce să încep! Cu dezamăgirea cruntă a lui Klaus Iohannis, cum că poporul nu l-a ascultat, de a trebuit să consume toate cuvintele din dotare pe la televizor, iar cetăţenii neascultători, în loc să voteze PNL-ul aşa după cum au fost sfătuiţi, s-au apucat ca netoţii să pună „chisoiul” pe trandafirii PSD-ului, ceea ce a încurcat teribil toate planurile puse la cale de preşedinte-guvern-partid. Sau cu demisia lui Ludovic al doilea din funcţia de prim ministru. În mod sigur, liberalii vor face din asta un act de bravură, de cinste, onestitate, de bun simţ, şi-or mai găsi ei prin DEX ceva, care să însemne măreţ. Numai că lucrurile nu stau deloc aşa. Deşi, după terminarea perioadei de votare, când toată „şmecherimea” PNL-istă se afla „în păr” la sediul partidului, aşteptând felicitările şi şampania, când au văzut ce ou cât mărgica a făcut Orban, în loc să-şi pună o găleată de cenuşă pe chelii, sau coafuri vopsite şi nu după caz au început să-şi umfle guşile, şi să trâmbiţeze prin glasul fals al fostului prim ministru, că de fapt, liberalii au câştigat alegerile, şi erau chiar convinşi de acest lucru, de credeau telespectatorii că, săracii de ei, văzând mini procentele afişate pe micul ecran, au cam luat-o razna. Singurul care şi-a păstrat circuitele în stare de funcţionare a fost preşedintele Iohannis. Atât de fericit era, încât, când l-a chemat la ordin pe micul Ludovic, s-a cam clătinat vechiul palat Cotroceni.

După ce l-a întrebat unde a pus procentele pe care le-a tot vehiculat până în ziua scrutinului, de i-au rămas de o pereche de pantaloni scurţi, sau a făcut bara-bara cu Ciolacu, de i-au ieşit lui ăla plus de efectiv, la trimis să-i ia de doi lei ţigări, şi, în drum să facă rost de o mică majoritate parlamentară, să aibă şi el ce pune pe masă la consultări.

Dar, întrucât meşterul Orban îşi cam bătuse joc, ceva gen căluşari, de toţi, şi mai ales de toate promisiunile făcute anterior, mai du-te la USR PLUS UDMR, dacă mai ai nas. Aşa că demisia era singura posibilitate de a ieşi din belea. Asta, bineînţeles, prin negociere a funcţiei de preşedinte a Camerei Deputaţilor. Deocamdată, Nicolae Ciucă, general în rezervă, actualmente ministrul Apărării Naţionale, singurul român care a comandat „Scorpionii Roşii” prin deşertul Irakian, din câte se spune, un om foarte capabil, şi care va da armata jos din podul palatului Victoria, a fost desemnat prim ministru intermediar, doar un pas, până va fi numit plin, deşi PNL-ul vehiculează mai multe nume pe răboj, ceea ce nici nu se putea altfel. Dar nici Barna nu doarme, şi, de acolo, din izolare (al naibii COVID-ul ştie el ce ştie) şi iese la interval cu franţuzitul Dacian, iar Cioloş sigur n-ar zice pas la o ciozvârtă atât de gustoasă, deşi, a mai gustat o dată, şi pe lângă că i-a rămas seul în gât, nici n-a suflat corespunzător, şi s-a (ne-am) cam fript. „Sunt gata să îmi asum responsabilitatea conducerii guvernului” a spus acesta, fără să clipească. Câtă nesimţire şi la securiştii ăştia, şi vechi dar şi noi. Despre convulsiile care au loc în ALIANŢĂ, nu ciripeşte nimic.

Ce m-a mai mirat în tot acest bâlci, au fost întrebările prosteşti, pe care şi le punea Her Klaus. Şi spunea bossul: unde s-a greşit, de ce nu ne-au votat pe noi după cum le-am spus, cu ce i-am dezamăgit? Nu ne-am ţinut promisiunile? În mod sigur, da. Şi dacă nici jurnaliştii obedienţi n-au îndrăznit să vă spună ce trebuie, încercând să acopere tâmpeniile pe cale le-aţi făcut, o să vi le spun eu. Scurt: Promisiunile nu şi le-a ţinut nici un politician, iar guvernul PNL nici atât, iar oamenii s-au plictisit până la vomă. Dar, cea mai mare greşeală pe care – în infatuarea şi aroganţa (de l-aţi făcut gelos şi pe Gigi Becali), care vă caracterizează, le-aţi pus în loc de hârtie igienică, a fost chestia cu pensiile celor care s-au spetit muncind şi construind edificii, şi care au „decartat” din unicul lor venit, un anumit procent la fondul de pensii, iar voi, la preluarea puterii, v-aţi luat angajamentul (ulterior, ne-am convins, mincinos), că le veţi mări, iar banii pentru asta au fost prinşi în buget. Ar mai fi dublarea alocaţiilor pentru copii, salariile profesoriilor, etc. Chiar nu ştiţi, sau vă autopăcăliţi. Cât despre noi, nu mai merge. Ne-am prins. Vedeţi procentul care v-a votat.

Iar dacă cineva – chiar noi, din naştere fiind – şi-ar fi închipuit că hoţii cu năravuri liberale, în frunte cu Ludovic Orban, şi-ar fi permis să-l accepte pe primul ministru desemnat de Iohannis pentru interimat, şi apoi plin, s-ar fi înşelat amarnic. Până la urmă tot cârpa cu care şterge pe jos, iar şefii pe unde pot, este cel mai bun. Orban şi Cîţu, sau invers, au împrumutat în anul acesta 80 de miliarde de lei (roni), bani cu care nimeni nu ştie ce s-a întâmplat. Şi-atunci să vină un militar, care poate să dea pe goarnă, ca la unitate, soiul de matrapazlâcuri cultivat de liberali?