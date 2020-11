UNDE ÎŞI FACE CUCUL CUIB?

Din curiozitate am aruncat o privire peste regulamentul prin care funcţionează Poliţia Locală, această gardă pretorionă a tuturor primarilor din România, şi m-am oprit cu mai mult interes asupra drepturilor şi obligaţiilor poliţistului local.

Am selectat câteva paragrafe:

1. – În exercitarea atribuţilor ce le revin, potrivit legii, poliţiştii locali au următoarele drepturi fundamentale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: Există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni, sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

Pentru moment mă limitez doar la câteva paragrafe prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, printre care:

• Au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.

• Să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.

Recomandările sunt mult mai multe dar mă voi limita la câteva care au mai multă importanţă pentru cetăţenii plătitori de taxe şi impozite, din care o bucată substaţională intră în bugetele domnilor poliţişti locali. Şi, ca să nu se creadă că scriu ca să ma aflu în treabă, voi veni cu un exemplu concret.

Recent, pentru că toamna nu mai are răbdare şi ne împinge spre cumpărarea de produse din care gospodinele prepară pentru sezonul hibernal murături, conserve de legume şi tot ce le este necesar, m-am deplasat şi eu în piaţa de en-gross din strada Calea Basarabiei pentru cumpărăturile de rigoare. Nu întelegeam de ce, pentru tot ce cumpăram, mi se dădeau tot felul de bonuri, şi îmi făceau recomandarea să le păstrez pentru că la poartă este control. Dar despre ce control este vorba nu ştia nimeni să mă lămurească. În această situaţie m-am deplasat la faţa locului ca să mă edific, deh, curiozitatea gazetărească. M-am oprit la primul exemplar îmbrăcat în uniforma poliţiei locale, am salutat regulamentar şi civilizat şi am început să dialogăm. (Dialogăm am spus? Veţi vedea!).

– Bună ziua. Nu vă supăraţi, dacă sunteţi amabil, ce se întâmplă? Vreun eveniment deosebit?

Raspuns:

– Tu ce vrei, băi? Nu vezi că avem treabă? Mă întâmpină individul, cu extrem de multă greaţă şi agresivitate în acelaşi timp. Dacă vrei să afli, du-te la purtătorul de cuvânt al poliţiei locale, să-ţi explice el. Răspuns de miliţian sadea.

– Domnule, încerc eu să-l îmblânzesc oarecum, eu nu am venit cu intenţii rele, cu gând de ceartă. Pur şi simplu consider că am dreptul să ştiu ce mi se întâmplă. Şi i-am atins involuntar uniforma. Reacţia lui a fost una catastrofală. (vedeţi, evit tot timpul să-i spun domnul).

„Pui mâna pe mine, bă, asta-i chestie penală, sunt în timpul serviciului”, debitând în continuare lucruri care nu se pot scrie. Când am văzut atâta taină, secretomanie (ca să nu zic prostie), am întors faţa spre nord să văd dacă nu se aude uruit de tancuri.

Când i-am spus că sunt ziarist a făcut o grimasă de parcă ar fi mâncat de pe jos. Ce să mai vorbim. Vina nu este în totalitate a acestui individ. În primul rând, superiorii care îi trimit în astfel de misiuni ar trebui să-i selecteze şi, mai cu seamă, să-i educe. Nici primarul nu este străin de o halcă imensă de vină. Faptul că guvernul vrea să facă rost de bani de la aceşti necăjiţi care aprovizionează pieţele gălăţene, în loc să kilerească mastodonţii care au datorii de zeci şi sute de milioane de euro la bugetul de stat. Şi de ce să nu ştie cetăţeanul de rând pentru ce îi sunt încălcate drepturile şi libertăţile constituţionale? Din câte am văzut în regulamentul lor de funcţionare, nu scrie nicăieri că poliţiştii locali au dreptul să încalce prevederile constituţionale, prevăzute la capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale, articolele 23 şi 27. Iar autoturismul fiind proprietate nu poate fi controlat (violat?) fără mandat de la procuratură. Nu-i aşa că nu ştiaţi, domnilor tovarăşi. Şi ca să nu vă mai ţin încordaţi, vă voi spune că pe preopinentul respectiv îl cheamă „domnul” CENUŞĂ. Din câte mi s-a povestit, celebru pentru prostia de care dă dovadă ….. Menţionez că în această instituţie sunt şi angajaţi care au posibilităţi de exprimare şi exercitare dintre cele mai alese.