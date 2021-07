USR PLUS CE?

După cum se ştie, din punctul de vedere al uniunii care chipurile trebuie să salveze România plus PLUS-ul despre care se zvoneşte că, nu peste mult timp va deveni minus, pe data de 27 iunie au avut loc alegeri parţiale, în 36 dintre acestea au fost aleşi primari, iar în una a fost ales un consilier local.

În duminica ce a urmat, referitor la scrutinul respectiv, cele două tabere mai importante, PSD-PNL au început să-şi clameze victoria. PSD prin vocea lui Sorin Grindeanu anunţa triumfător că au câştigat alegerile obţinând 17 din cele 35 de primării. Luni dimineaţă, şi dom Ludovic exprima exact acelaşi lucru, adică PNL-ul a obţinut 16 primării. Două primării au fost câştigate de independenţi.

Lipseşte ceva din această poveste? Desigur. Este vorba despre primăriile dobândite de USR PLUS. Practic, partiduţele lui Barna şi Cioloş au fost insignifiante. Dar AUR-ul românesc, nu s-a lăsat şi el la plăcinta electorală? Atât USR PLUS cât şi AUR chiar n-ar fi avut candidaţi? S-au simţit dezinteresaţi sau frustraţi? Parcă n-aş crede. S-ar părea că în partidul cu multe litere mari sunt indivizi pe care nu-i interesează mizele mici, de unde şi parandărătul este fără eficienţă.

Funcţiile în care îşi plantează fie miniştri (incompetenţi după părerea noastră, „a proştilor”) dar care aduc „venituri” grase pentru partid şi şefii acestuia. Cât despre salariile ruşinoase (vedeţi, nu sunt numai pensii nesimţite), despre pensionarii care au nişte pensiuţe de tot rahatul, despre copii care seara se culcă flămânzi, despre agricultură cu lipsa de apă pentru irigaţii, despre sărăcia crâncenă ce se anunţă odată cu venirea toamnei şi mai ales a iernii, mucles. Să fie de vină nişte dosărele fără şină pe numele şi adresa Dan Ilie Barna? Cât despre fostul Dacian (cel cu „bunghiul” pe ciolan) care stăpâneşte mai bine limba franceză decât româna, ce s-ar mai putea spune? Că este agentul lui Macron? Nu cred. Poate pentru a se înţelege mai uşor cu soţia. Răutăcioşilor!