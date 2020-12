Vrăjitorii de iarnă

Sau de pandemie, şi, mai ales de alegeri hibernale. Şi-acum, să dăm drumul la poveste: Adulatorii lui Iohannesbach au jurat întotdeauna, cu mâna pe portofel, că jupân Klaus este român neaoş, din Sibiu, şi că a venit cu oile în cetatea lui Bucur. Şi s-a îndrăgostit în aşa hal, încât n-a mai vrut să plece îndărăt. Şi-ajungând el în vârful bucatelor, a prins drag de televiziunile din subordine, şi de-atunci, nu-şi poate servi cina, până nu apare pe ecran, unde debitează permanent aceeaşi poezie de prost gust. Deşi nu se simte foarte confortabil în prezenţa unor inamici de ziarişti care-l inoportunează de nu-i mai prieşte felul doi, cu tot felul de întrebări, care mai de care mai nocive şi total indiscrete, despre prostiile şi ticăloşeniile făcute de guvernul pe care el îl laudă la maximum. Dar şi el are nişte răspunsuri pe care dacă le numeşti ridicole şi penibile, înseamnă că le lauzi. Exemplu: Nu ştiu, n-am auzit, mă voi interesa, guvernul meu nu face prostii, etc.

Bineînţeles că la următoarea apariţie pe sticlă, deşi i se pun întrebări aproximativ de aceeaşi natură, din nou „nu ştiu, am să mă interesez la instituţia prezidenţială”, dar niciodată nu spune „aveţi, sau aţi avut dreptate data trecută, sau nu este adevărat, m-am interesat etc”. Am constatat, s-au luat următoarele măsuri… Fără urmă de un pic de simţ al ridicolului, îi trage ca aţa-n patru, că el şi guvernul lui, au făcut şi-au dres, considerând că prostia românului este fără sfârşit.

De asemenea, are la îndemână tot timpul două răspunsuri tipizate. Unul cu Guvernul meu, care întruchipează fără greş pe Făt-Frumos, şi unul cu zmeul cel cumplit, care face numai lucruri urâte, nu lasă „guvernul meu” să facă ce-l taie capul, şi care are ca nume de botez, PSD.

Faptul că pe noi ne crede nişte idioţi irecuperabili, iar el un orator de excepţie, pe lângă care Titulescu era o lumânare iar el un bec de 500 de waţi, rezultă din apariţiile lui televizate.

Din păcate nu realizează că dând tot timpul răspunsuri stereotipe, şi băgând pe gât PSD-ului toate prostiile şi nerealizările propriului guvern, face un serviciu imens acestui partid. Pentru că privitorul, văzând că la toate întrebările incomode, care privesc propriu-i guvern, răspunsul este PSD-ul, din cauza PSD-ului, majoritatea parlamentară a PSD-ului. Şi tot aşa, răspunsuri fără consistenţă şi realism, telespectatorul îl înjură cu dispreţ, şi , în cel mai fericit caz, schimbă canalul. Şi asta pentru că mulţi dintre ei şi-au pierdut locul de muncă prin spitalele noastre socialiste rude, prieteni, vecini etc, fără ca aceştia să primească vre-o şansă, fără să vadă celebra plasmă, Remdesivirul, sau au rămas fără oxigen, iar medicul şi asistenta, etc, etc, lăsând virusul în voia lui, să trieze, făcând selecţia în mod natural.

Cu o privire plină de satisfacţie, şi mergând pe aceeaşi idee a prostiei generale, preşedintele nostru exprimă satisfăcut, îi lipsea doar scobitoarea dintre dinţi, „Din fericire, acum, în pandemie, e PNL la guvernare, şi împreună cu mine căutăm şi găsim măsurile adecvate, găsim proiecte, oportunităţi”, etc, iar când vom avea o nouă majoritate parlamentară în jurul PNL, voi avea un guvern cu care voi lucra foarte bine. Sau după cum repetă non stop, să găsim soluţii, nu vinovaţi. Pe vinovaţi să-i lăsăm să-şi facă treaba cum vor ei. În această situaţie, ce cauţi tu la vot, domnule electorat? Să basculezi toată puterea în traista lui Orban şi Iohannis? Cât despre PSD-işti, sper că n-aţi uitat episodul Dragnea-Dăncilă. Îl vreţi din nou? Şi până la urmă, ce-au „lucrat” aceşti indivizi până acum? Au rezolvat criza paturilor la terapie intensivă, a medicamentelor, a echipamentelor, a personalului medical? Au rezolvat cât de cât problema cu testarea în masă, sau testarea gratuită? Nici măcar vaccinul antigripal n-au fost în stare să-l achiziţioneze în cantităţi suficiente.

O altă situaţie extrem de gravă, şi cu iz penal este faptul că, deşi medicii specialişti în diabetologie prescriu pe rupte bolnavilor de diabet medicamentul numit „SIOFOR”, şi care este extrem de important pentru supravieţuirea acestora, nu se mai găseşte de aproape un an prin farmacii, nici el şi nici derivatele sale.

În acest timp, de parcă n-ar mai exista şi alte boli pe faţa pământului, Orban şi Iohannis se dau de ceasul morţii cu un vaccin (SARS-COV-2), care încă nu există. Fac şedinţe, studiază, ca-n Star-Trek, Iohannis strânge cu străşnicie între picioare seama pe tema acestui vaccin ipotetic deocamdată, fiind conştient că asta ar fi singura veste bună pe care o poate livra către prostime, din ultimul an de guvernare. E singura realizare a celor 12 luni de criză medicală, economică, socială, psihologică şi morală. Cu apariţia acestui vaccin, bineînţeles, nu au nici o legătură. A mai afirmat domnul Werner că „preşedintele nu trebuie să fie mut”. Doamne iartă şi apără!

Dar în primul mandat de cinci ani, cum şeful statului nostru? Altminteri, Quod erat demonstrandum!