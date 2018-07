Atragerea fondurilor europene este una dintre marile probleme ale guvernelor României postaderare la Uniunea Europeană. Acest capitol care a dus la stagnarea în dezvoltare a ţării ne situează la coada porcilor între statele membre ale UE. Nu întâmplător, guvernul tehnocraţilor a primit eticheta deloc măgulitoare de „guvernul absorbţiei zero” la eurofonduri.

Cu APIA la instanță, te manâncă porcii

În cele ce urmează prezentăm un caz al unei societăţi comerciale gălăţenecaz similar cu cel al SC Compexul de Creșterea Porcilor SRL Tichilești, județul Brăila,despre care am scris pe larg în Impact-est, care se luptă în instanţă cu APIA, AFIR, via MADR, într-o cauză ce vizează acordarea subvenţiilor pentru bunăstarea animalelor. Până ce magistraţii se vor pronunţa în toate etapele procesului, situaţia economică a SC Suintest SRL Galaţi, de altfel o unitate prosperă din domeniul creşterii porcinelor, devine din ce în ce mai dramatică. Potrivit opiniei inginerului Marius Gabriel Prună, administratorul societăţii, „prin neaplicarea unei hotărâri judecătoreşti, APIA Galaţi a cauzat (şi o face şi în continuare) grave prejudicii companiei noastre, Suintest, concretizate în reducerea drastică a efectivelor de porcine şi, implicit, reducerea la mai puţin de jumătate a activităţii economice. Astfel că, la 31 decembrie 2016, cifra de afaceri a societăţii era de 12.052 mii lei, faţă de o cifră de afaceri de 26.908 mii lei, la sfârşitul anului 2015”.

Povestea porcului…

… a început în anul 2012, odată cu cererea de ajutor a Suintest pe Măsura de sprijin 215 privind bunăstare porcine şi depunerea a patru deconturi în sumă de 1.829.856,39 euro. APIA Galaţi a eliberat două adeverinţe de plată în sumă fiecare de fix 879.399 euro. În anul următor, 2013, cele trei ferme ale Suintest au fost controlate de DSVSA care atestă că s-au respectat condiţiile de eligibilitate pe Măsura 215.

Tot în acelaşi an, APDRP (actualmente AFIR) a verificat aceleaşi ferme. Raportul de control 756/12.07.2013 (ce conţinea 41 de pagini) a fost contestat de Suintest; mai întâi la APDRP, apoi în instanţă. Ciudăţenia este că pe rolul Curţii de Apel Galaţi AFIR a depus Raportul de control 756/12.07.2013 cu 42 de pagini!!! Poziţia administratorului Suintest este clară: „aşa cum rezultă din documente, am fost eligibili la plată. Neprimind banii şi nici alte lămuriri la adresele noastre, am formulat acţiune în civil împotriva APIA- Centrul Judeţean Galaţi!”. „Vătămată”, dar mai ales oţărâtă rău, Agenţia a răspuns prin emiterea unei Decizii rectificative privind excluderea la plată a societăţii care, în opinia, conducerii Suintest „este inventată printr-o inginerie tipic românească, ce nu există în actele normative care privesc bunăstarea la porcine”.

De atunci şi până astăzi au urmat mai multe procese pe rolul instanţelor de judecată. În 22.01.2015, Curtea de Apel Galaţi, prin Sentinţa Civilă în dosarul 892/44/2014, a dispus suspendarea efectelor Deciziei de excludere de la plata rectificată pentru Măsura 215 până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. În baza acesteia, Suintest se adresează unui executor judecătoresc care formulează înfiinţarea popririi în dosarul de executare silită nr 453/2015 pentru sumele datorate de APIA CJ Galaţi. Între timp, acestea s-au adunat la fix 13.301.424,44 lei, reprezentând plata aferentă a doi ani de programul pentru bunăstarea animalelor. „APIA comite abuzuri în serviciu, informează greşit şi eronat AFIR şi MADR cu privire la nelegalitatea dosarului de executare silită nr 453/2015”, consideră Marius Gabriel Prună.

APIA Central trebuie să facă plata

Caruselul plângelor penale, al contestaţiilor, recursurilor și al acţiunilor se pusese în mişcare. Cert este faptul că în data de 13 martie 2017, SC Suintest SRL din Galaţi somează printr-o adresă APIA Structura Centrală pentru înfiinţarea popririi formulată de BEJ pentru sumele datorate de APIA CJ Galaţi. „Este destul de limpede că APIA-CJ Galaţi este debitoare! Trebuia să facă plata aferentă anul I şi II de angajament pe Măsura 215. Conducerea executivă a instituţiei nu a ţinut cont de decizia Curtea de Apel Galaţi. Chiar Oficiul Juridic al Agenţiei aduce la cunoştinţa directorului că sentinţa este executorie”, ne-a declarat Marius Gabriel Prună.

Mai mult decât atât, APIA, în 16. 09.2015 şi în 8.03. 2016, a formulat plângere penală la Parchet împotriva executorului judecătoresc pentru abuz în serviciu. Poziţia conducerii APIA-CJ Galaţi este precizată şi în adresa din 27 februarie 2017: „Prin Sentinţa civilă 25/22.01.2015, Curtea de Apel s-au suspendat efectele Deciziei APIA, dar nu a dispus şi obligarea APIA CJ Galaţi la plata vreunei sume către Suintest”. Şi mai la vale: „şi nu constituie titlu executoriu, neexistând o creanţă, certă, lichidă şi exigibilă”. Avocaţii Suintest consideră că „suspendarea Deciziei rectificative echivalează cu obligaţia APIA de achita sumele restante!”

O lămurire clară ca porcul!

În acest sens, în 26 noiembrie 2015, Curtea de Apel Galaţi se pronunţă asupra cererii de lămurire dispozitiv a sentinţei 25/22.01 2015 pronunţată de Curtea de Apel Glaţi în dosarul 892/44/2014 formulată de SC Suintest SRL Galaţi. Cităm din acest act: „Prin decizia rectificativă a cărei suspendare s-a dispus, APIA CJ Galaţi a luat decizia ca reclamanta să fie exclusă de la plată pe o perioadă de 2 ani, privind plăţile ce trebuiau efectuate de către aceasta. Având în vedere că în cuprinsul actulului administrativ suspendat se făcea referire expresă la excluderea reclamantei de la plata aferentă celor doi ani de program, este evident că suspendarea efectelor Deciziei rectificative echivalează cu obligaţia APIA CJ Galaţi de a achita sumele restante către reclamantă, sume ce se regăsesc în deconturile depuse în cei doi ani de program de către societate”.

Totuşi, acest lucru nu se respectă. Şi, mai cu seamă, APIA nu a emis decizii de plată nici pentru anul III, dar nici pentru anul IV de angajament. Edificatoare în acest caz este hotărârea Tribunalului Galaţi din 20 iulie 2016, prin care „Obligă APIA să emită decizia de plată în baza verificărilor şi controalelor efectuate de către APIA şi ANVSA pentru anul III de angajament”. Recursul împotriva Sentinţei Tribunalului Galaţi, promovat de APIA la Curtea de Apel Galaţi, a fost respins de magistraţi în 24 noiembrie 2016, ca fiind nefondat.

La această dată, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se judecă recursul APIA şi AFIR împotriva Sentinţei civile 151/2016 -anulare act administrativ, în speţă Decizia rectificativă de excludere la plată. Dosarul nu este finalizat și nu există o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

APIA, victimă colaterală?!

Pentru a avea un punct de vedere al instituţiei vizate, în legătură cu acest caz, am purtat o discuţie cu Ionel Nicula, director executiv adjunct al APIA Galaţi.

„În speţă, situaţia este prea clară, nu e din vina APIA. Deci, banii de la bunăstare porci vin de la AFIR, iar societatea Suintest a fost la supracontrol la Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale care, în urma verificărilor, a stabilit sancţiunea. Banii sunt de la ei (AFIR), asta este o măsură delegată către noi, către APIA Galaţi”, ne-a declarat Ionel Nicula.

Sursa citată a susţinut că: „Noi am primit documentele şi am instrumentat dosarul. Reprezentaţii AFIR, când au fost în control la fermele Suintest de la Ghidigeni, Tutova şi Frunzeasca, au găsit neconformităţi şi i-a dat jos de la plată. Noi (ca instituţie n.r.) suntem mai la îndemână, în bătaia lor aici! Dar, normal, noi nu putem să dăm banii, atâta timp cât Suintest a fost la un supracontrol. Ştim că s-au făcut contestaţii, s-a mers la negocieri, la Bucureşti… şi s-a zis NU! Noi suntem parte procesuală, căci Suintest s-a îndreptat împotriva noastră. Asta este situaţia!”

În loc de concluzii, se prefigurează falimentul!

În rezumat, este vorba despre o societate pentru creşterea porcinelor care în urma inspecţiei ar fi rezultat unele neconcordanţe în ceea ce priveşte respectarea măsurilor pentru bunăstarea animalelor. APIA a suspendat plăţile, iar litigiul se tranşează în instanţă. Societatea are decizii de anulare a suspendării la plată, APIA nu le pune în aplicare pe motivul că nu este suficient şi că instanţa ar trebui să stabilească o creanţă, certă, lichidă şi exigibilă cu titlu executoriu şi să oblige explicit APIA Central la plată.

Până când se va soluţiona litigiul într-un fel sau altul, societatea în cauză are toate şansele să intre în faliment! Şi aceasta deoarece legislaţia permite acest gen de tărăgănare, de lungire prin proceduri a proceselor. Şi chiar dacă Suintest va câştiga, în final, preţul plătit de aceasta va fi mult prea mare!

Vom reveni.