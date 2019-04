Et in Letitia ego!, exclamă în cor politicienii care ne conduc, dirijaţi ideologic de doamna culturii politice de pe la noi, inegalabila şi vesela Maria Grapini. Aceasta a înlocuit mitica Arcadie cu mai prozaica Letiţia, o ţară de dânşii inventată, locul în care Darius Vâlcov şi Orlando Teodorovici se pot răsti în voie la neruşinatul Robor, în vreme ce se împrumută de 3 miliarde de euro într-o singura zi, fără a sufla un singur comunicat oficial.

Avem cele mai mari dobânzi din UE

Sub privirile de căprioară încolţită ale lui Mugur Isărescu, protejaţi bărbăteşte de întâia mustaţă a ţării, copiii-minune ai finanţelor mioritice au organizat o mega-sesiune de prostire a românilor, sesiune care s-a bucurat de un succes teribil. Astfel, românii au aflat şi s-au indignat de faptul că plătesc cele mai mari dobânzi la credite din Europa, ca urmare a unei conspiraţii globale prin care bancherii străini de la Bucureşti au tras în veniturile noastre cu ucigătoarea armă a Robor-ului, un nume menit să provoace fiori. Dar aceiaşi români nu s-au prins de faptul că tevatura Robor era, de fapt, menită să ascundă operaţiunea discretă „3 miliarde de euro împrumut cu cea mai mare dobândă din Europa”, operaţiune născută din proasta guvernare în formă continuată.

Et in Letiţia ego!, exclamă în cor politicienii români, suspinând după amintirea Arcadienilor, un loc unde poţi să sfidezi 20 de milioane de oameni, minţindu-i că este nedrept să plătească dobânzile cele mai mari. Asta în vreme ce în ţara reală, în România în care trăim cu toţii, dobânzile pleacă deja de foarte sus, pentru că acolo se află de fapt costul banilor pentru România ca ţară, o ţară care, în loc să fie condusă de români, este condusă de letitienii Dăncilă, Vâlcov, Teodorovici sau Grapini. Şi ca să fim sinceri, toate partidele care au condus România sunt vinovate de acelaşi lucru: toate au proiectat şi modelat o ţară greu de finanţat.

România plăteşte, de câţiva ani, cea mai mare dobândă la împrumuturile sale externe dintre toate ţările Uniunii Europene. Dar pentru că nu putem compara mere cu pere, să comparăm mere cu mere şi să vedem cum stăm faţă de vecinii noştri de suferinţă din Estul fost comunist şi din afara zonei Euro: dacă noi ne împrumutăm la dobânzi de 4,79%, ungurii o fac la dobânzi de 2,68%, polonezii la 2,69%, cehii la 1,76% şi bulgarii la 0,68% (toate acestea sunt rate de dobândă la împrumuturi pe termen lung -10 ani).

Iată o selecţie a ţărilor cele mai „vulnerabile” din statisticile Băncii Centrale Europene, după noi fiind Italia:

Românii produc cu 10 miliarde mai puţin decât consumă

România are rating BBB- (perspectiva stabilă) de la Fitch, Moody’s ne-a notat cu Baa3 (la fel ca pe unguri), iar de la Standard & Poor’s am căpătat ratingul BBB-/A-3, apropiat de cel al maghiarilor, cu perspectiva stabilă, în urma unei telenovele de început de martie.

Pe de altă parte, cu numai 35%, România are a patra cea mai „uşoară” datorie externă raportată la PIB din UE. Polonia are un grad de îndatorare de peste 50%, iar Ungaria de peste 73%. Bulgarii au doar 23%, însă:

Şi atunci, cum se explică faptul că Bucureştiul trebuie să plătească cea mai mare dobândă pentru banii pe care îi împrumută? Să fie un complot universal împotriva noastră? Să fie mâna lui Soroş? Ei bine, da, este un complot împotriva României! Este complotul operaţiilor aritmetice elementare, cu participarea perversă a bazelor statisticii şi a infamelor reguli ale economiei. Toate lucrează împotriva echipei geniale de finanţişti români, compusă din inventivul Darius Vâlcov şi playboy-ul Orlando Teodorovici.

Şi acum să venim la cifrele care contează, oameni buni:

Pentru început, iată cum arată balanţa contului curent al Ungariei. Indicatorii relevă, fără dubiu faptul că, încă din 2010, Ungaria avea un excedent de cont curent, anul trecut de aproape 4% din PIB, adică vreo 6 miliarde de dolari:

Polonia, pe de alta parte, avea, în 2018, un deficit de cont curent de 4 miliarde de dolari (după doi ani de excedente, care înseamnă 0,6% din PIB.

Bulgaria a avut, tot în 2018, un excedent de cont curent de 4,6% din PIB, adică aproape 3 miliarde de dolari. Republica Cehă a avut şi ea un excedent de aproape 1 miliard de dolari al contului curent, adică 0,4% din PIB.

România, ei bine, România a avut, în 2018 un record al deficitului de cont curent de 10 miliarde de dolari, adică 4,6% din PIB! Oare nu vi se pare că România face notă aparte în ansamblul Europei de Est? Adică ungurii produc cu 6 miliarde de dolari mai mult decât consumă, bulgarii produc cu 3 miliarde de dolari mai mult decât consumă, cehii produc cu 1 miliard de dolari mai mult decât consumă, polonezii produc cu 4 miliarde de dolari mai puţin decât consumă, iar românii produc cu 10 miliarde de dolari mai puţin decât consumă! Păi, orice bancher sănătos la cap şi-ar tăia o mână să poată credita Ungaria sau Bulgaria sau Cehia, şi-ar da un deget să poată credita Polonia şi ar cam strâmba din nas dacă ar trebui să împrumute bani românilor. Această strâmbătură din nas înseamnă, însă, dobânzi mai mari, nu rictus pe faţa de piatră a bancherilor.

Dar când se uită bancherii mai atent pentru ce se împrumută românii, oare ce văd? Păi, simplu: România ia credit pentru a creşte salariile administraţiei umplute de cumetrii pesediştilor, pentru pensiile speciale ale unei armate suprapopulate de judecători, procurori şi poliţişti, care nu fac decât să protejeze liderii politici, infractorii şi propriile rude şi care se mai si îmbogăţesc din asta. România nu foloseşte creditele pentru construcţia de autostrăzi (avem de două ori mai puţini km de autostradă decât ungurii şi de opt ori mai puţini decât polonezii), nu foloseşte creditele pentru modernizarea căii ferate (ia încercaţi să mergeţi cu trenul de la Bucureşti la Cluj, la Iaşi sau la Timişoara!), nu foloseşte creditele nici pentru construcţia de centrale electrice, nici pentru construcţia de spitale sau de universităţi, nici pentru conducte de gaze, nici măcar pentru dezvoltarea Portului Constanţa. Ungaria vecina construieşte o centrală atomică gigant la Paks, are de trei ori mai mulţi km de conducte de gaze decât noi, nu mai spun de spitale sau de universităţi.

Bancherii ne pot însănătoşi, dar guvernanţii nu pricep

Bancherii care îţi dau bani au o singură grijă: de unde îi dai înapoi. Si nu poţi să îi dai înapoi decât dacă produci mai mult decât consumi, decât dacă exporţi mai mult decât imporţi, decât dacă îţi construieşti infrastructură, nu supermarket-uri.

A doua grijă a bancherilor este să aibă de la cine să ceară banii înapoi şi se pare că şi aici avem o problemă: România se depopulează într-un ritm incredibil: populaţia României a scăzut cu 16% după 1990, în vreme ce a Poloniei a rămas la acelaşi nivel, a Ungariei a scăzut cu doar 5%, iar a Cehiei a crescut modest, cu 2%. Cine zice că depopularea este o fatalitate a Estului, minte: nu toate ţările estice au pierdut populaţie în proporţiile uriaşe în care a pierdut România!

Iată, oameni buni, motive suficiente ca bancherii să ne ofere nouă cei mai „scumpi” bani din UE: cheltuim prea mult, cheltuim pe prostii şi devenim prea repede mult prea puţini. Nu există nicio altă conspiraţie globală anti-românească în afara aritmeticii şi a regulilor sale.

O armată de politicieni venali şi mincinoşi ne otrăvesc zilnic cu lozinci false, denunţând ipocrit o ocultă financiară care ne dă credite scumpe numai că să-i saboteze pe ei. Nu, Roborul prea mare este consecinţa politicilor găunoase, de a pune paie peste focul consumului, de a proiecta şi menţine o ţară cu deficite comerciale şi bugetare imense, o ţară cu supermarket-uri în loc de fabrici moderne, o ţară în care fiecare părinte visează să îşi trimită copilul în afara graniţelor.

Împrumuturile romanilor sunt scumpe pentru că ele sunt menite să plătească şi ceasurile de fiţe ale ministrului de finanţe, şi escapadele acestuia în cluburi unde o sticlă de apă costă cât un salariu de profesor, sunt scumpe pentru că ele sunt menite să plătească şi pensiile speciale ale mult prea multor categorii de protejaţi ai politicienilor, sunt scumpe pentru că ele sunt menite să plătească şi cadourile către Irinuca şi excursiile din Brazilia…

Împrumuturile românilor sunt scumpe pentru că am avut şi avem un guvern cu oameni care nu ştiu să scrie corect şi nu pot să vorbească corect, pentru că am avut şi avem un guvern care nu ştie ce să facă, dar rage la toţi cei care ştiu ce să facă, pentru că guvernatorul Isărescu nu este preocupat decât de torturile sale aniversare, nu de România, pentru că cei care ar putea vorbi se ruşinează să o facă, iar cei care sunt plătiţi să vorbească nu ştiu cum să o facă.

Da, România este o ţară bogată în resurse şi fiecare român îl poate liniştit cita pe Goethe, cu al său „Jurnal italian”: „Auch ich war in Arkadien geboren”, dar modul în care suntem conduşi ar trebui să ne facă furioşi şi nicidecum resemnaţi.

Et in Arcadia nos! (vorba lui Coşbuc), dar ceea ce nu ştiu încă politicienii care şi-au răpus cu vitejie indicatorul propriei nepriceperi, Robor-ul, este ca expresia „Et in Arcadia ego!” apare în celebrul tablou de la Louvre al lui Nicolas Poussin (intitulat „Les bergers d’Arcadie”) pe o piatră funerară şi poate fi văzută şi ca un „Memento Mori”…

Petrişor Gabriel Peiu este doctor al Universităţii Politehnica din Bucureşti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) şi al premierului Adrian Năstase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) şi vicepreşedinte al Agenţiei pentru Investiţii Străine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundaţiei Universitare a Mării Negre (FUMN).