„Încep cu o promisiune: în relaţia cu dv., presa, aceste întâlniri să fie mult mai dese. Acum, că lucrurile au fost puse pe direcţia corectă, am putea ca anul viitor să ne întâlnim la două săptămâni”. Asta spunea Primarul Ionuţ Pucheanu la sfârşitul lui 2016. La începutul lui 2017, nici pomeneală de conferinţe de presă. Au început să fie organizate însă audienţe televizate, cu puternic damf electoral şi populist pesedist. A început Campania electorală pentru europarlamentare, evident. Conferinţe de presă televizate? „Mai mult ca sigur, în două săptămâni mă veţi avea, şi vă promit că în luna martie vă veţi sătura de mine!”. Hm!

Votul majorităţii pentru păstrarea în funcţia de viceprimar a lui Picu Roman

„Eu aş fi votat cum îmi dictează conştiinţa. Pot să lucrez cu oricine, deci nu a fost un vot să mă mulţumească pe mine… Pentru păstrarea dlui Picu în funcţie au votat colegii dumnealui. Eu fac, în principiu, cam ce comandă dnii consilieri locali, asta e subordonarea ierarhică, dânşii sunt şefii mei, ei decid ce se face pentru Galaţi…”

A fost în sală la votarea respingerii hotărârii de demitere a lui Picu Roman un grup de presiune? „Nu, a fost o şedinţă publică, cetăţenii au acces, poate veni oricine… Dacă erau tulburări, eu şi preşedintele aş fi dispus evacuarea sălii. Cooperarea cu dl Picu este formula cu care mergem mai departe, noi avem treabă pentru Galaţi, nu cu ce declaraţii face unul sau celălalt”.

Multă lume uneperistă, ventilaţie puţină, consiliu local în baie de aburi şi mirosuri asfixiante

„Ar trebui să le mulţumim celor de la CJ că ne găzduiesc, lună de lună, într-o sală mai mult decât decentă. Că nu e la standarde, că poate se aglomerează, că apare şi un disconfort, sunt aspecte pe care nu le controlează nici Primarul, nici Consiliul…”

Cartierul social electric nu se deschide pe termen scurt

„Nu avansăm nici un termen! E a mia oară, explic şi pe facebook, investiţia este predată către Muntenia Nord, primăria nu operează partea electrică. Când se votează la CA-ul de la Electrica, toţi fac contract cu ei… Acum ei nu au director, CA-ul conduce prin interpus, în cel mai scurt timp vom avea acord de preluare a investiţiei. Şase scări sunt funcţionale, alte patru sunt în probe, cetăţenii vor putea apoi să intre în locuinţele care le-au fost repartizate. Totul este electric în Cartierul social, a fost nevoie de consum mare, s-a adus curent de la Fileşti şi din Cartierul Dunărea”. De ce au fost sfredelite străzile şi pieţele din Ţiglina III ca să fie adus curent tocmai la Cartierul Social? „Şanţurile din Ţiglina III ţin de mentenanţă, cer acorduri de la Primărie, nu ţine de alimentarea cartierului…”

Primăria n-a plătit şi nu va plăti nici un leu către Louis Berger, pentru studiile de tunel

„Avem discuţii despre oportunitatea acestui proiect. Suntem în situaţia de a nu accepta să plătim nici o sumă, atât timp cât lucrările sunt făcute în alt UAT decât Galaţi. Nu avem temei legal să plătim foraje pe teritoriul Tulcei (decât HCL-ul de aprobare a SF-ului şi a forajelor, votat şi de consilierii PSD!). Nu e tocmai cuşer… Nu pierdem banii de la etapa I. În cel mai rău caz, ne vom judeca, în cadrul legii naţionale… Firma nu s-a îndreptat împotriva Primăriei. Am avut întâlnire acum două săptămâni, am căutat numitorul comun, dar n-am ajuns la el… Nici ei nu spun altceva, decât că avem contract… Nu-i deajuns! N-am plătit nici o tranşă! Absolut nimic!”

Strategia termo este incompletă! (dar plătită?!)

„Am retras-o de pe ordinea de zi pentru că este o strategie fezabilă tehnic, dar nu şi economic. Primăria ar avea nevoie de 100 de milioane de euro, cel puţin, pentru a remedia problemele sistemului de termoficare. Chiar şi aşa, rămân două probleme neacoperite: facturarea la comun rămâne, centalele de cvartal sau de bloc nu elimină fenomenul rău-platnicilor, pentru că nu există distribuţia şi contorizarea individuală (?!). În 2017 nu se mai poate accepta neplata consumurilor, nu se mai pot accepta suferinţele celor care plătesc, dar sunt decuplaţi la grămadă. În plus, preţul de producere a gigacaloriei nu poate fi suportat de cetăţean. Asta înseamnă că an de an, vom suporta subvenţii din venituri comune. E o nedreptate pentru cei cu centrale, care plătesc cotele comune. Nu putem acorda subvenţii şi pentru cei care au putut să-şi monteze centrale, şi încălzesc blocul, deşi plătesc un fel de cotă de protecţie, fac protecţie socială …privată, silită. Dacă vor să scape, să iniţieze hotărâre, să găsească un consilier local care să-i reprezinte, să prezinte proiect, care va fi analizat, şi dacă va fi oportun şi consilierii vor vota… În viitorul foarte apropiat vom veni şi cu alternativa. Dar trebuia să fie discutată de toţi cei 27 de consilieri, privind cele trei soluţii viabile… Până la sfârşitul lunii martie, veţi avea strategia pe care o vom adopta!”

La Elice sau Scări Monumentale va fi proiectare de canalizare pră-buşită

„Deschiderea sau închiderea drumului de la Faleză nu tine de Primăria Municipiului Galaţi. Este Comisia de siguranţă a traficului, care va stabili oportunitatea şi sensul unic. Vrem să deschidem zona pentru trafic, nu va fi doar pietonală, dar Comisia stabileşte…”

Primarul de Galaţi discută cu Primarul de Brăila despre proiecte în comun

„În maxim două luni, vor fi anunţate proiecte comune, pe teme culturale şi privind bunul mers al ambelor oraşe. În două săptămâni, va mai fi încă o întâlnire. Poate că am discutat şi despre Zona Metropolitană (!), este o generaţie mai tânără, deschisă la parteneriate…”

Nu va fi nici stradă pe la Turn şi nici basculante şi TIR-uri scoase de la Rondou!

„Nu ştiu dacă există soluţie viabilă, a fost o problemă cu stabilitatea terenului prin faţa Liceului Sportiv. Circulaţia pe la Rondou a fost aleasă ca variantă de siguranţă. Până când va fi deschisă breteaua pe la Turnul de televiziune, care să facă legătura cu bdul Dunărea. Nu e când o facem, ci când vom primi autorizaţie, pentru că intrăm pe terenul Ministerului de Interne iar autorizaţia de construire trebuie să vină de la Ministerul de Interne”.