Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să mai dea cu pozitiv peste cenuşiul ăsta urban şi sufletesc al Galaţilor. A fost el activist – nomenklaturist al PCR, o mai fi purtând şapca lui Lenin în suflet, aşa cum dau cu fumigene unii, dar să creezi eveniment, fie el urmat doar de o cupă de şampanie, chiar e o nebunie ! Iacătă, eu voi voi să îmi lansez cel de al treilea volum de versuri, botezat „altitudinea 33”, sper deasupra Librăriei „Alexandria” de pe Domnească şi de care s-a lipit Primăria aia ca ghebosul de gard, asta în octombrie, şi mă ia deja cu toamnă şi vin nestat din fiert, darămite să ofer o cupă de şampanie filtrată prin masca anticovid. Lucrează, încă, şi gazetari talentaţi, cu nerv, cu organ. Dar prea puţini sau deloc dintre aceştia nu şi-au condus firma editoare a gazetei, mai mereu online, mai deloc print, prin care să fi creat de la, să zicem, macar nouă locuri de muncă în jos. Preferă să mănânce singuri, de aceea nu pot înţelege cum industriaşi ca Andrei Lişinschi sau Corneliu Istrate se pot reinventa, scăpând din reorganizare judiciară şi faliment. Ba chiar intrând în TOP 2020 pentru că aşa spun datele Ministerului Finanţelor Publice, nu pentru că are comunistoidul de Filimon partipriuri ideologice… cu cifrele care exprimă, culmea, bani.

Dar, gata, trecem la TOP. Desigur, va urma şi un al treilea episod!

La premiile speciale, se poate şi cu subiectivism !

PREMII SPECIALE PENTRU ANUL 2020

pentru rezultate sau contribuţii deosebite într-un domeniu

Crearea unui mare număr de locuri de muncă în plan local

INVICTUS FORCE&SAFE S.A.

Dinamica deosebită a dezvoltării şi calitatea serviciilor

CHIROMAX S.R.L.

Pentru managementul performant al firmei

DIDONA B S.R.L.

Femei manager cu rezultate deosebite

Manager LENUŢA DUDU – ARTELIER BAKERY S.R.L.

Promovarea activităţilor de cercetare şi inovare

NASDIS CONSULTING S.R.L.

Calitatea produselor şi serviciilor destinate mediului de afaceri

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Galaţi

GARANTI BANK S.A.

Pentru activităţi de export

PRUTUL S.A.

Implicarea în realizarea unui volum mare de investiţii

DEMCAR 2000 S.R.L. PRESTATORUL S.R.L.

Rezultate deosebite în domeniul agroalimentar

SALTEMPO S.R.L.

Susţinerea activităţii Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.

Rezultate deosebite în domeniul agricol

TRANSION AGRO S.R.L.

Pentru contribuţia mass-mediei la dezvoltarea mediului de afaceri

Domnului CRISTINEL LUCA – Cotidianul „VIAŢA LIBERĂ” Galaţi

Pentru contribuţia deosebită în sprijinirea domeniului sanitar în timpul pandemiei

GRANDE GLORIA PRODUCTION S.A.

Tineri întreprinzători cu rezultate deosebite

Manager TEODOR TIBER – TPIT STOP RACING WASH S.R.L.



PIMM a acordat 14 premii speciale la a 20-a ediţie

Consiliul PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII din Galaţi a acordat premii, pentru anul 2020, an fistichiu şi de nemaitrăit, unor firme şi unor antreprenori, care s-au remarcat în domeniul lor de activitate. Locul 1 a revenit firmei Invictus Force&Safe SA, cu motivaţia creării unui mare număr de locuri de muncă. Locul 2 a fost acordat firmei Chiromax SRL, adică medicului stomatolog Tonel Julea, pentru că a făcut o investiţie demnă de o ţară UE într-un cabinet stomatologic. Pentru managementul performant al firmei DIDONA B SRL, a fost premiată năbădăioasa patroană Didica Dolea, firma acesteia fiind cunoscută în industria HORECA, dar şi în confecţiilor de echipamente de lucru şi protecţie, inclusiv în fabricarea măştilor anticovid. Locul 4 a primit o distincţie ca manager performant, Lenuţa Dudu, firma de pe poziţia 5 fiind premiată pentru cercetare şi inovare, aceasta activând în domeniul tubulaturii şi cablurilor electrice. Pe poziţia 6 găsiţi CECCAR – Filiala Galaţi, dar şi o bancă a cărei agenţie locala este condusă din 1998 de către Adina Bădescu. Poziţia 7 este dedicată firmei Prutul SA, firmă patronată de bucureşteanul Marian Andreev, pentru volumul mare de exporturi, dar şi pentru că şi-a triplat profitul brut. Pentru volumul mare de investiţii găsim la poziţia 8 două firme: Demcar 2000 SRL, care fabrică, la ieşirea din Galaţi, spre Tecuci, containere, firmă patronată de Delu Toniţă, şi firma Prestatorul SRL, patronată de Petrică Bratu, eternul primar al Tuluceştiului. Aici, prin directorul – oenolog, Sterian Bratu au fost înfiinţate 45 de hectare de viţă-de-vie şi a fost edificat un centru de vinificaţie şi îmbuteliere, de îţi vine să te descalţi când intri înăuntru! La poziţia 9 găsim firma de carmangerie şi preparate din carne a prof. univ. dr. ing. Sorin Istrate Miltiade, care a creat peste 250 de locuri de muncă la SC Saltempo. Aceasta şi-a dublat profitul brut în anul pandemic şi a făcut investiţii în Abatorul Bădălan, fostul Gostat al PCR, dar şi loc de producţie al dispărutei Salbero, de care s-a ales praful şi pulberea. De fapt o să publicăm ceva imagini cu clădirea acesteia, într-o ediţie viitoare. Un premiu special aparte îl găsim la poziţia 10 şi este acordat firmei Grupama Asigurări SA, a cărei agenţie este condusă de Silviu Mocănaşu. Agricultura care ne hrăneşte a primit un premiu prin firma Transion Agro SRL, directorită de Traian Grigore, şi care cultivă terenuri dincolo de Dunăre, de la Garvăn, până la Luncaviţa şi Crapina. Dar omul era, miercuri, 8 septembrie 2021, de Naşterea Maicii Domnului, în câmp, premiul fiind ridicat de către Iulian Odi Pall, un apropiat al fermierului. Presa nu afost uitată, aşa că i s-a acordat un premiu special lui Cristinel Luca.

Un premiu aparte a fost acordat firmei Grande Gloria Production SA, care a contribuit decisiv în sprijinirea domeniului sanitar, pe vremea pandemiei, premiul fiind ridicat de directorul Ali Irdiril. Pe poziţia 14 găsim un investitor tânăr, care a făcut investiţii în domeniul social, cu fonduri europene.

Cam aceştia au fost „specialii” Galaţiului, care ţin în viaţă sănătatea, învăţământul, pensionarii şi familiile celor pe care îi plătesc.

Locul 1 la microîntreprinderi are un profit de peste 50% din cifra de afaceri !

Dar înainte de a intra pe fondul chestiunii, se cuvine să-i afişăm la panoul de onoare pe cei care au primit trofeul de excelenţă. Şi aici avem firma Butan Grup, condusă de direcorul Viorel Butan, şi arhicelebra firmă Vega 93 SRL, condusă de către inginerul Doru Chiper, fondatorul şi patronul firmei, inginerul Corneliu Istrate, preferând să facă un pas în spate, implicându-se doar când este vorba despre decizii majore. Meritul echipei de aici este acela că a trecut prin furcile caudine ale reorganizării şi a salvării de la faliment, unde a fost împinsă de statul român, prin Guvernarea PSD, care nu a înţeles să îşi plătească facturile şi nici să accepte o propunere de compensare a acestora. Mai mult, după ce i-au fost vândute de către băncile creditoare activele esenţiale, inclusiv faimosul sediu de la inelul de rocadă, iat-o acum în TOP 2020, la categoria „întreprinderi mari”, pe poziţia 11 din 25, care a relaizat cu 275 de salariaţi o cifră de afaceri (c.a.) de aproape 60 de milioane de lei, şi un profit brut (p.b.) de aproape 12 milioane de lei. Şi, atenţie, mai mult subcontractând lucrări, decât câştigând licitaţii pe SEAP. Iată, de pildă Tancradul lui Cristian Stăncic, firmă de costrucţii căreia nu i-a fluierat falimentul pe la urechi, se află pe locul 10, cu un loc desupra lui Vega. Cu 974 de salariaţi, şi o cifră de afaceri de aproape 434 de milioane de lei, a realizat un p.b. de doar puţin peste 12 milioane de lei. Dar asta nu pot pricepe cei care în toată viaţa lor nu au avut măcar un singur salariat.

Revenim la categoria „microîntreprinderi”. Aici găsim pe locul 1 al fruntaşilor din întrecerea capitalistă, o firmă care crează SOFTURI numai la comanda clienţilor. Şi atenţie, cu numai 20 de salariaţi, a realizat o c.a. de aproape 14,5 milioane de lei şi un p.b. de aproape 9 milioane de lei, rata profitului fiind una fantastică, de peste 50%! Asta da valoare adăugată, băi, nene! Felicitări acestei echipe de mintoşi condusă de către Ionuţ Vasilescu şi de către Alexandru Dumitraşcu! Nu-i aşa că nu aţi auzit de ei?! Până acum, nici noi!

Pe locul 2 găsim firma Laboratorium Life Science SRL, care cu 9 salariaţi a realizat o c.a. de circa 17,7 milioane de lei şi un p.b. de aproape 6 milioane de lei. Faţă de anul trecut, firma a reuşit să îşi dubleze profitul, sub conducerea lui Ionuţ Melinte. Pe locul 3, dar, atenţie, cu 92 de salariaţi, Andrei Lişinschi a reuşit să se reinventeze şi să realizeze cu echipa din spate, prin firma Global Treat SRL, o c.a. de peste 19 milioane de lei şi un p.b. aproape 3,6 milioane de lei. Repetăm, producţia este axată pe fabricarea de unguent pentru tratarea cu succes a hemoroizilor, şi a măştilor anticovid, pe care a ajuns să le vândă la derizoriul preţ de cinci-zece bani bucata. Unguentul este exportat masiv pe pieţele din SUA, dar şi pe cele din UE.

Dar mai este de comentat la această categorie, mai ales prin fantastica rată a p.b., unele companii apropiindu-se de sută la sută! Iată, Euromis HR SRAL a reuşit cu un singur salariat să facă un p.b. de aproape 3,2 milioane de lei, la o c.a. de peste 3,9 milioane de lei. Patronul să ridice două degete în sus, să îl cunoască lumea! În situaţii de succes asemănător se găsesc Lorac Impex SRL (c.a. 3,8 milioane, p.b. de aproape 3 milioane, 2 salariaţi), Megapolis Services Import-Export SRL ( c.a., 3,9, p.b. de aproape 3 milioane), sau Optimus Entreprises Services Unisys Business SRL, Add Global Design SRL, Rtro Comercial, Elitrans, Ischia, Green World Eco, Samav Co Montaggi, Luigi – Stal – Salvatore – Iorio, Baschis SRL etc.

În ediţia viitoare vom afişa trei panouri cu fruntaşi în întrecerea capitalistă. Acolo surprizele sunt şi de mai mari proporţii, mai ales că, repetăm, anul fiscal 2020 a fost unul coşmar, dar a şi îmbogăţit pe mulţi, dar aceştia nu îşi arată faţa şi banii, preferând să şobolănească. Şi mă refer şi la bulangiii de lefegii, situaţi politic în funcţii esenţiale şi de decizie pe bani publici. Cui îi foloseşte, de pildă, ca firma de STAT (degeaba), Apă Canal, să raporteze un profit brut de peste 9 milioane de lei? Este clar că gaşca politică de aici buzunăreşte populaţia ruptă în cur, cum a făcut şi falita Calorgal, călărită pe mulţi bani publici, de atârnatul de Marian Alexandru, fost şef de firmă de insolvenţă şi lichidări judiciare, scuipat afară de către asociaţia profesională din care a făcut parte. Dar despre cum s-a răscrăcănat el peste domeniul public situat între două străzi, vom vorbi într-o ediţie viitoare.

MICROÎNTREPRINDERI Nr. crt. Denumire Cifra de afaceri netă 2020 Profit brut 2020 Număr mediu de salariaţi 2020 1 I.V. FUTURE S.R.L. 14.450.022 8.739.753 20 2 LABORATORIUM LIFE SCIENCE S.R.L. 17.647.484 5.978.258 9 3 GLOBAL TREAT S.R.L. 19.067.042 3.587.575 82 4 EUROMIS HR SRL 3.923.754 3.140.265 1 5 RORY S.R.L. 9.843.530 3.043.097 3 6 LORAC IMPEX S.R.L. 3.756.502 2.998.392 2 7 MEGAPOLIS SERVICES IMPORT-EXPORT S.R.L. 3.864.238 2.955.708 7 8 OPTIMUS ENTERPRISE SERVICES UNISYS BUSINESS S.R.L. 3.951.606 2.554.937 – 9 ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. 4.757.414 2.468.459 5 10 ISCHIA S.R.L. 4.416.623 2.115.349 11 11 RETRO COMMERCIAL S.R.L. 4.597.357 2.069.809 5 12 ELITRANS S.R.L. 3.333.664 2.045.283 5 13 ACTIVE DESIGN PIXELS S.R.L. 4.599.839 2.044.460 13 14 GREEN WORLD ECO S.R.L. 3.786.410 1.996.604 2 15 SAMAV CO MONTAGGI S.R.L. 3.645.647 1.973.736 10 16 LUIGI-STAL-SALVATORE-IORIO S.R.L. 2.787.168 1.930.177 6 17 BACHIS S.R.L. 4.373.138 1.905.152 13 18 MB MODELS S.R.L. 4.563.946 1.874.225 2 19 INDFERA CONSTRUCT S.R.L. 2.287.441 1.848.465 8 20 PALOMINO NOVA COOP S.R.L. 17.691.778 1.803.735 2 21 GALCONSCIB BUILDING S.R.L. 3.220.144 1.763.353 5 22 ASCLEPIOS S.R.L. 1.959.972 1.763.115 5 23 SEVACHEM S.R.L. 15.523.415 1.744.858 5 24 PRINCIPAL LERYON SERVICES S.R.L. 2.866.760 1.734.025 3 25 HAMER PREST SRL 3.373.071 1.712.147 5

Gelu CIORICI