Iată firmele care ţin oraşul în viaţă (2)

Ca să-şi încaseze salariile tot mai grase, politicienii, băgătorii de seamă şi atârnaţii din administraţia publică trebuie să aibă de unde să sugă: din abstractul „buget de stat” – alimentat nu doar de împrumuturile inconştiente, ameţitoare, prin care se amanetează viitorul copiilor noştri, ci şi prin taxele şi impozitele jupuite de pe firmele româneşti ce se încăpăţânează să trăiască, să funcţioneze eficient, să facă profit.

Şi-n acest an, s-a întâmplat premierea şi recunoaşterea excelenţei societăţilor care, prin performanţele lor economice, susţin salariile nesimţite, pensiile, ajutoarele sociale, sistemul de sănătate, ordinea publică, educaţia, protecţia socială, investiţiile publice şi cam tot ce mai ţine ţara asta conectată la aparate.

Evidenţierea şi distincţiile sunt meritate şi corecte, fiindcă vin tot din zona economiei reale, private – de la PATRONATUL IMM GALAŢI, componentă a CONSILIULUI NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA.

Continuăm materialul din ediţia anterioară, prezentându-vă succint clasamentul firmelor mici şi al microîntreprinderilor care au urcat pe podiumul premierilor în acest an, dar şi al celor care au obţinut rezultate specifice, remarcabile, fiind, deasemenea, evidenţiate prin distincţii speciale.

Ca fapt divers – remarcăm că era cât pe ce să scape la un premiu de excelenţă şi Apă Canal SA. Această societate, care bifează an de an profituri incredibile din facturile consumatorilor captivi (ajungând să rivalizeze cu fabrica de ţevi a ArcelorMittal, şantierul naval Damen sau cu Arabesque) ar merita un premiu pentru indolenţă şi iresponsabilitate, după ce ţevile sale sparte au dărăpănat blocurile R2 şi B8, din centrul oraşului.

MICROÎNTREPRINDERI

Locul 1



A.G.V. IMPEX S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 3.799.385 lei

Profit brut 2017: 2.025.641 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 8

Locul 2

CETERAŞCOM S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 4.964.434 lei

Profit brut 2017: 1.789.924 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 9

Locul 3

LORAC IMPEX S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 2.126.900 lei

Profit brut 2017: 1.600.401 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 1

ÎNTREPRINDERI MICI

Locul 1

NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 212.108.968 lei

Profit brut 2017: 7.727.089 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 10

Locul 2

MYOSOTIS FARM S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 154.145.696 lei

Profit brut 2017: 6.201.039 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 32

Locul 3

DICOR LAND S.R.L.

Cifra de afaceri netă 2017: 39.965.429 lei

Profit brut 2017: 5.583.482 lei

Număr mediu de salariaţi 2017: 24