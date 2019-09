La restaurantul Alex pofta vine privind!

Joia trecută am ajuns intenţionat mai devreme la întâlnirea cu patronul restaurantului pentru că voiam să simt prima impresie singur. M-am aşezat la o masă pe terasă unde era o chestie ciudată pentru mine. Am apăsat pe butonul pe care scria „comandă” şi a venit un ospătar care mi-a adus meniul. (Despre acesta, meniul, voi scrie la sfârşitul articolului). Am privit peisajul care probabil este unic la o terasă gălăţeană. În primul plan fluviul, în planul secund Lunca Dunării, iar în fundal munţii Măcinului. La ora stabilită a venit patronul, pentru că el este unul dintre puţinii care ştiu că „punctualitatea este politeţea regilor”. Ştia că sunt de la Impact şi am venit să mă documentez pentru un material despre restaurant şi rugămintea a fost să nu-i scriu numele. Cum aş putea să-l scriu când după mai multe investiţii importante în Galaţi „amprenta cu numele Alex a ales să pună semnătură şi pe un restaurant ce îţi va trăda papilele gustative şi nu le va mai opri din mirare şi neuitare”.

Priveşte, pofteşte, mănâncă, bea Sigur altfel!

Restaurantul Alex a fost cumpărat pe 15 ianuarie 2019 (asta înseamnă că gălăţenii ar putea sărbători aici în fiecare an ziua culturii naţionale) şi până pe 8 iulie când a fost inaugurat au fost făcute modificări importante. Acum funcţionează cu 200 locuri la terasă, 50 parter, 70 etajul 1, 70 etajul 2.

Fiind un restaurant de patru stele, are şi personal pe măsură.

Conform ordinului numărul 1296/15 aprilie 2010, anexa 7, ordin ce completează OUG 49/2009, restaurantele de patru şi cinci stele sunt obligate să aibă şi personal super calificat aşa că la Alex tânărul chef Mihăiţă Samoilă de doar 32 de ani este şcolit la Roma iar singurul somelier angajat la un restaurant din Galaţi a făcut cursurile în 2002. În afară de bucătăria utilată modern – aici să nu exagerăm pentru că mai sunt restaurante cu bucătării dotate – la Alex există ceva sine qua non pentru un restaurant de prima clasă: PIVNIŢA. Vinurile sunt pe măsura unui restaurant de patru stele, pâinea este făcută în secţia proprie de panificaţie, pastele sunt de casă iar despre carne nu avem ce spune pentru că patronul este măcelar din tată în fiu şi are şi o măcelărie ultramodernă în piaţa centrală. Am lăsat la urmă să scriu despre cele două cărţi care nu întâmplător aici există şi sunt înmânate clienţilor la venire.

Lista de vinuri şi cea de preparate

Despre lista de vinuri i-am spus patronului că nu e trecut anul de producţie al vinului şi mi-a spus că va repara greşeala. Acum, ce să zic, poate am fost puţin răutăcios sau am vrut să o fac pe deşteptul, pentru că nu cred că a fost vreun client care a cerut o sticlă de Bon Viveur roşu sec 2014 asamblată de oenologul Gabriel Lăcureanu la Licorna Winehouse şi care a obţinut 95 puncte la Decanter World Wine Awards şi care este singurul vin roşu românesc care a păţit „ruşinea” asta.

Cât despre lista de preparate, iată că patronul de la restaurantul Alex întoarce frumosul obicei din perioada cuprinsă între 1850 şi începutul secolului XX când artiştii plastici erau însărcinaţi a desena aceste liste preţioase din restaurantele de marcă din Europa.

Aici, la restaurantul Alex, cele două liste sunt ilustrate în stilul caracteristic de un talentat şi cunoscut caricaturist gălăţean. Nu am să-i dau nici lui numele pentru că cititorii îşi vor da seama că este vorba despre Viorel Baciu. Am uitat să scriu despre programul care este între 9- 24.00 şi rezervările se fac la telefon 0753/111.777 şi nu uitaţi: „Conversaţiile savuroase fac clipa Sigur Altfel!”





Sursa foto: pagina facebook Alex restaurant