Lovitura „teribilă” a celor de la ANAF: trec de la „lista neagră” la „lista albă”!

Conform Planului de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul general consolidat, ANAF ne anunţă cu surle şi trâmbiţe că va iniţia modificarea legislaţiei în vederea reglementării prin Codul de Procedură Fiscală, asta pentru a permite posibilitatea publicării unei „liste albe” a contribuabililor buni plătitori.

Mai mult, ne informează că va demara măsuri pentru încurajarea conformării la plată prin acordarea de noi facilităţi pentru buni-platnici, urmând a se stabili criterii pentru definirea profilului contribuabilului ca „bun plătitor” cât şi categoriile de facilităţi ce pot fi acordate acestora. În ce priveşte facilităţile ce se vor acorda, se pare că programul va presupune şi un studiu de impact pe această temă. Referitor la eşalonarea la plată a datoriilor, se va avea în vedere implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor cu privire la respectarea planului de restructurare fiscală. Toate acestea presupun măsuri şi soluţii privind abaterile constatate de la îndeplinirea planului de restructurare.

„Lista neagră” – out, „lista albă” – la vedere!

Luna trecută, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a prezentat principalele propunerii ale restructurării financiare, luând în calcul două scenarii pentru acordarea unor facilităţi fiscale, pentru datorii de peste şi, respectiv, de sub un milion de lei. „Este vorba de un cadru legislativ care propune un plafon de un milion de lei împărţit între persoane fizice şi persoane juridice. Această viitoare ordonanţă se referă la măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eşalonată şi supraveghere fiscală din partea ANAF pe perioada acestei înlesniri. Cu alte cuvinte, sunt oarecum similare procedurile din zona de insolvenţă, să spunem, ca plan de restructurare pe baza căruia se ia decizia, în baza solicitării acelei companii, că nu e obligaţie, este doar un cadru legal. Pe baza acestui cadru, compania respectivă poate face o astfel de solicitare, prezintă plan de restructurare care se face de o persoană autorizată, exact ca şi în cazul, să spun aşa, insolvenţei, dacă nu mă înşel, şi se face această eşalonare a obligaţiilor la plata accesoriilor şi se poate chiar reduce până la jumătate din principal, 30, 40, 50%, sunt mai multe propuneri”, a spus Eugen Teodorovici.

Un ministru grijuliu cu datornicii de serviciu!

Foarte grijuliu cu sistemul privat, domnul ministru a ţinut să sublinieze că acesta va fi principalul beneficiar al măsurii. Potrivit datelor MFP, la finalul anului 2018, 31 de companii de stat aveau datorii de peste 748 milioane de lei şi accesorii (dobânzi penalizatoare) de 981,4 milioane de lei, 28 de companii cu capital privat şi de stat aveau datorii de 529 milioane de lei şi accesorii de 388 de milioane de lei, 2.633 de firme cu capital privat aveau datorii de 12,9 miliarde de lei şi accesorii de 8,6 miliarde de lei, iar 30 de instituţii publice datorau statului 71,7 milioane de lei şi accesorii de 56 de milioane de lei. În ce-i priveşte pe contribuabilii cu datorii de sub un milion de lei, la finalul anului trecut, 22.988 de persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF sau profesii liberale) însumau datorii de 698,9 milioane de lei şi accesorii de 800 milioane de lei. De asemenea, 285.322 de companii cu capital privat aveau datorii de 16,6 miliarde de lei şi 9 miliarde de lei accesorii.

Mai bine era dacă mai aflam şi noi cine-s „ăia” care nu prea plătesc, cum au ajuns bieţii de ei să acumuleze datorii fabuloase şi istorice, cum au devenit insolvabili, cum trăiesc sărmanii în profundă sărăcie în vile barosane, fără bani de benzină pentru limuzinele amărâte de sute de mii de euro. Asta nu prea ştim, în schimb vom şti cine sunt cei care plătesc. Domnule ministru realizaţi riscul la care îi expuneţi? Mai citesc unii „lista albă” şi se prind că aceşti bun-platnici mediatizaţi au parale, şi la ceas de seară …nu se ştie ce se poate întâmpla. Ar fi chiar discriminare, datornicii trecuţi sub tăcere, să nu-i ruşinăm, pe cei bun-platnici îi mediatizăm!