Panoramic, egal 500.000 euro

Despre această vânzare a excelent plasatului restaurant „Panoramic”, defectat în calitatea pizza după ce a devenit mai mult monstru din oţel şi din sticlă, decât terasă, am mai scris la Impact-est.

Banii, cei 500.000 de euro, s-au dus ca-n găurile de pe Faleză, unii spunând că mare parte au fost luaţi ca „zestre” către un mogul, de către ex-nevasta lui Octav, fostul patron al Panoramicului, acum cică plecat în bejenie prin străinătăţuri să câştige şi el o bucată de pizza.

Cumpărătorul este Alexandru Şerban, cunoscut ca Sandu Măcelaru, cel care are carmangeriile „ALEX”, dar şi restaurantul – terasă din Piaţa Centrală. De unde să facă el atâta profit din vânzări cu kila? Aflăm din surse demne de încredere că profitul adevărat vine peste „ALEX” din reţeaua de magazine de carne şi preparate din carne pe care o are în Italia.

Partea proastă în afacerea „Panoramic” este că terenul nu e proprietate, ci concesionat, iar Octav&turci au construit mai mult decât suprafaţa de teren concesionată. În acest caz, conform legii, partea în plus construită trebuie demolată pentru intrare în legalitate, apoi reconstruieşti. Suprafaţa construită, fără terasă, este de aproape 400 mp. Noul proprietar, Alexandru Şerban, va face, conform sursei noastre, investiţii de la „a” la „zet”, cum se spune.

Aşa că ex-soţia lui Ovidiu, dimpreună cu mogulul la care şi-a plasat…ovulaţia sunt deja invitaţi la inaugurare!